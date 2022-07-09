Новая романтичная марка Abra, максимально нарядные платья Kalmanovich, кольца для развода (!) Poison Drop и другие новинки.

Mavelty

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Льняные oversize-рубашки, кроп-топы, бермуды, лаконичные платья-рубашки, шелковые блузы — Mavelty предлагает проводить лето в одежде понятных силуэтов, созданной из натуральных материалов. Приобрести летний дроп можно на mavelty.com. Диапазон цен — от 5490 рублей за кроп-топ до 15 890 рублей за жакет.

Abra

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

В Москве появился новый бренд, и, к нашей радости, это не «лаконичная одежда на каждый день», а романтичные вещи с характером. Тут и льняной жилет цвета пудры, и футболка с воздушными крылышками, и коралловая юбка с волнистым запахом, и рубашка из шитья. Познакомиться с дебютной коллекцией можно на abrabrand.ru или в шоуруме марки. Диапазон цен — от 3400 рублей за базовую майку до 21 700 рублей за платье из шитья.

Yuliawave

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

«В чемодане оставляем купальник, футболку, удобные джинсы бойфренда и белую рубашку», — так Yuliawave советует собираться в летнее путешествие. Кстати, в новом дропе под названием Fluido вы найдете не только вышеперечисленные вещи, но и, к примеру, скейтборд. Всем спортивное лето! Лимитированная капсула уже представлена на сайте. Диапазон цен — от 14 000 рублей за слитный купальник до 45 000 рублей за однобортный пиджак.

Recycle Object

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Еще один максимально летний релиз у бренда украшений из переработанного пластика. Recycle Object сделал милые серьги и подвески ракушки, а также кольцо, серьги и держатель для телефона в виде подводных цветочков. Идеально для летних луков — даже просто с купальником. Новинки можно найти в интернет-магазине бренда. Диапазон цен — от 1400 рублей за сережки до 2300 рублей за цепочку с подвеской.

Sashaverse

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Свежий бренд Александра Терехова показал новую съемку. Как объяснил сам дизайнер, тут можно увидеть вещи и из летней, и из зимней коллекций. Наши фавориты — расслабленный брючный костюм, топы и платье с воротником халтер, а также платье макси по фигуре из вязаного трикотажа. Вещи доступны на sashaverse.com. Порядок цен — 18 000 рублей за топ из трикотажного джерси, 22 500 рублей за мини-юбку из тонкого крепа и 34 000 рублей за платье рубашку длины макси.

Kalmanovich

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Специально к летнему сезону Kalmanovich представляет капсулу бестселлеров бренда в новых оттенках — мини–платья и блузка из тафты нежно–голубого цвета в сочетании с серебристым платьем–гофре. Как раз для летних вечеринок или мероприятий с дресс-кодом. Вещи уже в продаже на официальном сайте.

Poison Drop

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Универмаг украшений запустил линию колец для самых важных событий. Причем найти тут можно не только помолвочные и обручальные кольца, но и кольца для развода. Тренд на них зародился на Западе, а Poison Drop стал первым, кто сделал такую подборку в России. В свадебный ассортимент вошли кольца дизайнеров со всего мира в многообразии дизайнов и материалов: гладкие без вставок и с россыпью бриллиантов, из черненого серебра и золота самой высокой пробы, идеально круглые и фактурные. Фирменная витрина важных колец появилась в Poison Drop в ТРЦ «Павелецкая плаза». Также коллекция доступна на poisondrop.ru и в остальных магазинах универмага. Диапазон цен — от 4400 рублей за позолоченное кольцо Avgvst до 150 000 рублей за кольцо-линейку из белого золота с бриллиантами.

WOS

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Resort от WOS — первая часть большой летней коллекции, в которой представлен более базовый ассортимент. Но даже лаконичные вещи подаются тут в свежем прочтении. Так, характерные для WOS классические поло сделаны из спортивной сетки. Все шорты в наступающем сезоне стали короче. У юбок и брюк низкая посадка на бедрах. Рубашки, свитшоты и лонгсливы представлены в более смелых укороченных версиях, а в костюмной группе появился короткий кроп-жакет. Ищите новинки на сайте WOS. Диапазон цен — от 7300 рублей за вязаную панаму с нашивкой до 61 000 рублей за однобортный жакет с вышивкой ришелье.