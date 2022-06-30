Бензин и чернила, вино и черешня, белые цветы и чертовщина. Вот какие ароматы порадовали наши носы в преддверии июля.
В Cosmotheca появились мини-флаконы Room 1015. За скромные деньги можно попробовать и пьяную вишню Cherry Punk, и бреющихся The Beatles — Yesterday.
Насыщенный, почти газированный коктейль из сладкого ладана, пыльного ветивера, табачной замши и грибных пачулей.
В библиотеке парфюмерных историков — «Божественная комедия» Данте. Но скорее «Люцифер» Нила Геймана — блондинистый и пахнущий белыми цветами.
Хитро мимикрирующий под моноаромат, этот ветивер на самом деле больше рассказывает про цитрусы, чем про душистую траву.
В этом аромате, напротив, цитрусовый сад разложен на малейшие составляющие: от сочных плодов до солоноватой древесины и влажной земли под ногами.
Изумрудное «яйцо дракона» скрывает густой и шипучий микс цитрусов с имбирем, перцем, кардамоном и мускусом.
Машина времени, которая барахлит и в сладкие ароматы Вудстока подбрасывает цветочную парфюмерию нулевых.
Летний вечер на веранде с терпким ягодным вином, горсткой черешни и пионами.
Нестандартная композиция для любителей стереотипов о горящих тряпках в нишевой парфюмерии. Пахнет одновременно и бензином, и жасмином.