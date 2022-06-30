Бензин и чернила, вино и черешня, белые цветы и чертовщина. Вот какие ароматы порадовали наши носы в преддверии июля.

Room 1015 Yesterday

В Cosmotheca появились мини-флаконы Room 1015. За скромные деньги можно попробовать и пьяную вишню Cherry Punk, и бреющихся The Beatles — Yesterday.

Цена 2500 р.
Tom Daxon Resin Sacra

Насыщенный, почти газированный коктейль из сладкого ладана, пыльного ветивера, табачной замши и грибных пачулей.

Цена 19 900 р.
Histoires de Parfums 1472

В библиотеке парфюмерных историков — «Божественная комедия» Данте. Но скорее «Люцифер» Нила Геймана — блондинистый и пахнущий белыми цветами.

Цена 10 950 р.
Molinard Vetiver

Хитро мимикрирующий под моноаромат, этот ветивер на самом деле больше рассказывает про цитрусы, чем про душистую траву.

Цена 6000 р.
Mizensir Vert Empire

В этом аромате, напротив, цитрусовый сад разложен на малейшие составляющие: от сочных плодов до солоноватой древесины и влажной земли под ногами.

Цена 16 918 р.
The House of Oud Emerald Green

Изумрудное «яйцо дракона» скрывает густой и шипучий микс цитрусов с имбирем, перцем, кардамоном и мускусом.

Цена 20 257 р.
Juliette Has a Gun Magnolia Bliss

Машина времени, которая барахлит и в сладкие ароматы Вудстока подбрасывает цветочную парфюмерию нулевых.

Цена 8014 р.
Giardino Magico Ciliegia

Летний вечер на веранде с терпким ягодным вином, горсткой черешни и пионами.

Цена 5650 р.
Akro Ink

Нестандартная композиция для любителей стереотипов о горящих тряпках в нишевой парфюмерии. Пахнет одновременно и бензином, и жасмином.

Цена 18 200 р.