Дермапланинг — манипуляция, в ходе которой с поверхности кожи бритвой снимают слой мертвых клеток и пушок. Процедура не новая, но из года в год выходит на очередной виток популярности. Рассказываем, что нужно знать, прежде чем пробовать брить лицо.

За модным словом «дермапланинг» или его японским аналогом kao sori скрывается простое бритье лица. Вот только цель у этих двух практик разная. Адепты дермапланинга утверждают, что одновременно с избавлением от пушковых волос, с помощью бритвы легко провести мощный пилинг, а значит за одну процедуру добиться гладкой, сияющей кожи. Ходят слухи, что задолго до появления специального термина, кожу лица брили голливудские звезды Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, сейчас же дермапланинг часто практикуют бьюти-блогеры — на сверхгладкое лицо в разы лучше ложится декоративная косметика.

Эксперт в уходе за кожей Кассандра Бэнксон давно практикует дермапланинг

Как проводят дермапланинг в домашних условиях? Самое главное — подобрать правильный инструмент. Любая бритва не подойдет. Это должен быть станок с одним лезвием, напоминающий скальпель. Инструмент держат под углом в 45 градусов к коже и соскребающими движениями обрабатывают всю поверхность лица.

Что может пойти не так? Несмотря на то, что кожа после дермапланинга действительно становится гладкой, недостатков у процедуры тоже достаточно. Во время бритья важно поддерживать максимальный уровень чистоты: проводить процедуру на очищенной коже, следить за состоянием лезвий, протирать кожу только бумажными полотенцами. В противном случае существует высокий риск занести инфекцию. Оптимальная регулярность манипуляции — раз в месяц. Если частить с дермапланингом, то как и при злоупотреблении кислотными пилингами, кожа будет защищаться гиперкератозом. К сожалению, пушковые волосы могут отрастать гораздо быстрее, чем приходит пора повторного бритья. В этом случае процедура практически теряет смысл. К тому же многие девушки отмечают, что после бритья мелкие волоски становятся заметнее . Научных подтверждений этому нет — механическое удаление волос никак не влияет на их пигментированность и жесткость, это генетический фактор. Но субъективные ощущения могут испортить впечатление от процедуры.

Кому противопоказан дермапланинг? Основные противопоказания — специфические состояния кожи, которые могут обостриться от внешнего воздействия, например, атопический дерматит, псориаз, розацеа или акне. Что еще важно знать? Снимая бритвой верхний роговой слой, вы одновременно снимаете и защиту кожи от солнечных лучей. Именно за счет этого лицо сияет и выглядит гладким. Поэтому после дермапланинга важно не забывать беречь кожу от солнца, минимизировать использование косметики с активными ингредиентами. Вам также понадобятся средства для активного увлажнения, чтобы восстановить защитный барьер. Правда, они в свою очередь ускорят и образование нового рогового слоя, который вам захочется сбрить.