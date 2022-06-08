Хотя десятидневное отключение горячей воды в Москве происходит ежегодно, морально подготовиться к этому неприятному периоду каждый сезон сложно, как в первый раз. Рассказываем, с помощью каких средств можно продлить ощущение свежести и без полноценного душа.

Сухие шампуни

Сухой шампунь для чувствительной кожи головы Philip Kingsley Flaky/Itchy Scalp Soothing Dry Shampoo, 3270 р.

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Сухой шампунь для объема Kevin.Murphy Fresh.Hair, 2420 р.

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Сухой шампунь Davines Hair Refresher, 3610 р.

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Главный продукт для безводных времен. Современные сухие шампуни не видны даже на темных волосах, не пахнут сильнее, чем ваши духи, и не чувствуются на ощупь. Но пользоваться ими каждый день все равно не стоит — как и в случае с другими укладочными средствами, частицы шампуня могут раздражать кожу головы и забивать поры. Поэтому как только включат воду — помойте волосы шампунем глубокого очищения и сделайте пилинг кожи головы.

Освежающие спреи

Спрей для лица Q+A Hyaluronic Acid, 1200 р.

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Освежающий спрей-тоник Comfort Zone Remedy, 5000 р.

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Спрей-мист липосомальный Sesderma Mesoses, 3996 р.

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Тоник в формате спрея — приятное развлечение во время жары. Особенно если летом вы не любите наносить косметику, но пользуетесь кремами с SPF (мы надеемся!). В течение дня убирайте верхний слой крема с помощью салфеток для снятия макияжа, распылите тоник, чтобы освежиться и дополнительно увлажнить кожу, а после обновите солнцезащиту.

Средства с охлаждающим эффектом

Охлаждающий гель для тела Tabaibaloe Ice, 949 р.

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Охлаждающий баттер для тела Grower Cosmetics Mint Pudding, 1179 р.

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Охлаждающий крем для рук L’Occitane «Вербена», 2100 р.

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Продлить эффект свежести после манипуляций с бойлерами и тазиками могут охлаждающие средства. Сейчас их придумали буквально для всего тела с головы до ног — от ледяных лосьонов для ступней до мятных кондиционеров для волос. Если косметика охлаждает кожу за счет эфирных масел в составе, лучше заранее протестируйте ее на сгибе локтя, чтобы избежать внезапной аллергии.

И другой необходимый уход

Дезодорант-спрей для ног Kinetics Dry Spray, 999 р.

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Дезодорант-спрей для ног Gehwol, 2255 р.

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Салфетки для интимной гигиены Lactacyd, 205 р.

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Конечно, косметика для безводной гигиены не заменит полноценный душ, но с ней вам будет чуточку спокойнее. Возможно, время без горячей воды — хороший способ оценить свои привычки и понять, не моетесь ли вы слишком часто.

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