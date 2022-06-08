Хотя десятидневное отключение горячей воды в Москве происходит ежегодно, морально подготовиться к этому неприятному периоду каждый сезон сложно, как в первый раз. Рассказываем, с помощью каких средств можно продлить ощущение свежести и без полноценного душа.
Сухие шампуни
Сухой шампунь для чувствительной кожи головы Philip Kingsley Flaky/Itchy Scalp Soothing Dry Shampoo, 3270 р.
Сухой шампунь для объема Kevin.Murphy Fresh.Hair, 2420 р.
Сухой шампунь Proffs, 419 р.
Сухой шампунь для обновление укладки R+Co Bleu Retroactive, 4780 р.
Сухой шампунь Davines Hair Refresher, 3610 р.
Главный продукт для безводных времен. Современные сухие шампуни не видны даже на темных волосах, не пахнут сильнее, чем ваши духи, и не чувствуются на ощупь. Но пользоваться ими каждый день все равно не стоит — как и в случае с другими укладочными средствами, частицы шампуня могут раздражать кожу головы и забивать поры. Поэтому как только включат воду — помойте волосы шампунем глубокого очищения и сделайте пилинг кожи головы.
Освежающие спреи
Спрей для лица Q+A Hyaluronic Acid, 1200 р.
Освежающий спрей-тоник Comfort Zone Remedy, 5000 р.
Успокаивающий тоник-мист для лица Rare Paris Trésor Solaire, 3800 р.
Увлажняющий спрей с клеточной водой Institut Esthederm Cellular Water, 4078 р.
Спрей-мист липосомальный Sesderma Mesoses, 3996 р.
Тоник в формате спрея — приятное развлечение во время жары. Особенно если летом вы не любите наносить косметику, но пользуетесь кремами с SPF (мы надеемся!). В течение дня убирайте верхний слой крема с помощью салфеток для снятия макияжа, распылите тоник, чтобы освежиться и дополнительно увлажнить кожу, а после обновите солнцезащиту.
Средства с охлаждающим эффектом
Охлаждающий гель для тела Tabaibaloe Ice, 949 р.
Охлаждающий баттер для тела Grower Cosmetics Mint Pudding, 1179 р.
Охлаждающий кондиционер для волос Beardburys Freeze Condit, 1373 р.
Охлаждающий гель для тела Letique Cosmetics Cryo Sculptor Gel, 2878 р.
Охлаждающий крем для рук L’Occitane «Вербена», 2100 р.
Продлить эффект свежести после манипуляций с бойлерами и тазиками могут охлаждающие средства. Сейчас их придумали буквально для всего тела с головы до ног — от ледяных лосьонов для ступней до мятных кондиционеров для волос. Если косметика охлаждает кожу за счет эфирных масел в составе, лучше заранее протестируйте ее на сгибе локтя, чтобы избежать внезапной аллергии.
И другой необходимый уход
Дезодорант-спрей для ног Kinetics Dry Spray, 999 р.
Дезодорант-спрей для ног Gehwol, 2255 р.
Очищающая дымка-спрей для интимной гигиены Uriage Gyn-Phy, 643 р.
Освежающий лосьон-спрей для интимной зоны «Несекрет», 1200 р.
Салфетки для интимной гигиены Lactacyd, 205 р.
Конечно, косметика для безводной гигиены не заменит полноценный душ, но с ней вам будет чуточку спокойнее. Возможно, время без горячей воды — хороший способ оценить свои привычки и понять, не моетесь ли вы слишком часто.