Хотя десятидневное отключение горячей воды в Москве происходит ежегодно, морально подготовиться к этому неприятному периоду каждый сезон сложно, как в первый раз. Рассказываем, с помощью каких средств можно продлить ощущение свежести и без полноценного душа.

Сухие шампуни

Сухой шампунь для чувствительной кожи головы Philip Kingsley Flaky/Itchy Scalp Soothing Dry Shampoo, 3270 р. 1 из 5 Сухой шампунь для объема Kevin.Murphy Fresh.Hair, 2420 р. 2 из 5 Сухой шампунь Proffs, 419 р. 3 из 5 Сухой шампунь для обновление укладки R+Co Bleu Retroactive, 4780 р. 4 из 5 Сухой шампунь Davines Hair Refresher, 3610 р. 5 из 5

Главный продукт для безводных времен. Современные сухие шампуни не видны даже на темных волосах, не пахнут сильнее, чем ваши духи, и не чувствуются на ощупь. Но пользоваться ими каждый день все равно не стоит — как и в случае с другими укладочными средствами, частицы шампуня могут раздражать кожу головы и забивать поры. Поэтому как только включат воду — помойте волосы шампунем глубокого очищения и сделайте пилинг кожи головы.

Освежающие спреи

Спрей для лица Q+A Hyaluronic Acid, 1200 р. 1 из 5 Освежающий спрей-тоник Comfort Zone Remedy, 5000 р. 2 из 5 Успокаивающий тоник-мист для лица Rare Paris Trésor Solaire, 3800 р. 3 из 5 Увлажняющий спрей с клеточной водой Institut Esthederm Cellular Water, 4078 р. 4 из 5 Спрей-мист липосомальный Sesderma Mesoses, 3996 р. 5 из 5

Тоник в формате спрея — приятное развлечение во время жары. Особенно если летом вы не любите наносить косметику, но пользуетесь кремами с SPF (мы надеемся!). В течение дня убирайте верхний слой крема с помощью салфеток для снятия макияжа, распылите тоник, чтобы освежиться и дополнительно увлажнить кожу, а после обновите солнцезащиту.

Средства с охлаждающим эффектом

Охлаждающий гель для тела Tabaibaloe Ice, 949 р. 1 из 5 Охлаждающий баттер для тела Grower Cosmetics Mint Pudding, 1179 р. 2 из 5 Охлаждающий кондиционер для волос Beardburys Freeze Condit, 1373 р. 3 из 5 Охлаждающий гель для тела Letique Cosmetics Cryo Sculptor Gel, 2878 р. 4 из 5 Охлаждающий крем для рук L’Occitane «Вербена», 2100 р. 5 из 5

Продлить эффект свежести после манипуляций с бойлерами и тазиками могут охлаждающие средства. Сейчас их придумали буквально для всего тела с головы до ног — от ледяных лосьонов для ступней до мятных кондиционеров для волос. Если косметика охлаждает кожу за счет эфирных масел в составе, лучше заранее протестируйте ее на сгибе локтя, чтобы избежать внезапной аллергии.

И другой необходимый уход

Дезодорант-спрей для ног Kinetics Dry Spray, 999 р. 1 из 5 Дезодорант-спрей для ног Gehwol, 2255 р. 2 из 5 Очищающая дымка-спрей для интимной гигиены Uriage Gyn-Phy, 643 р. 3 из 5 Освежающий лосьон-спрей для интимной зоны «Несекрет», 1200 р. 4 из 5 Салфетки для интимной гигиены Lactacyd, 205 р. 5 из 5

Конечно, косметика для безводной гигиены не заменит полноценный душ, но с ней вам будет чуточку спокойнее. Возможно, время без горячей воды — хороший способ оценить свои привычки и понять, не моетесь ли вы слишком часто.