Локальные бренды продолжают осваивать центр столицы. Ищите новый корнер с молодыми фешен-энтузиастами на Китай-городе.

В Большом Трехсвятительском переулке открылось новое пространство необычного формата: в особняке XIX века расположились несколько кафе и небольшой шоурум с одеждой. В ближайшее время тут также планируется запуск рюмочной, бутербродной, чайной, магазина керамики, лавки винила и даже кабинета психолога. Про гастрономическую часть особняка мы уже рассказывали подробно в этом материале. А сейчас хотим познакомить вас с фешен-корнером, где представлено три модных проекта — Mel.odenet, House of Blue Bear и Ratchet.

Создатели брендов, представленных в корнере: Мелисса (Mel.odenet), Миша (House of Blue Bear) и Эмилия (Ratchet)

Винтажная одежда Mel.odenet

Мелисса, которую друзья называют Мел (отсюда и название проекта), окончила Британскую высшую школу дизайна и много путешествовала. В поездках по Парижу, Берлину и другим городам не обходилось без посещения винтажных магазинов, откуда, по словам Мелиссы, она тоннами привозила одежду домой. На маркете бара «Сюр» продала часть своей коллекции и поняла, что надо заниматься винтажом на постоянной основе. В Mel.odenet стоит идти за кожаным пиджаком, фланелевыми рубашками, джинсами Levi’s 501, боди в стиле нулевых, поло и бейсболками. Порядок цен — 1900 рублей за тай-дай-футболку, 3300 рублей за рубашку, 6300 рублей за кожаный пиджак.

Апсайкл-вещи House of Blue Bear

В команде House of Blue Bear Миша и Алеся — оба были связаны с модой еще до запуска собственного бренда. Миша работал в ЦУМе и Louis Vuitton, а затем набрал базу клиентов и ушел в персональный шопинг. Алеся выучилась на конструктора-технолога в Киеве и несколько лет проработала в ателье конструктором-портной. Год назад ребята стали перешивать вещи и так увлеклись, что хобби переросло в проект. У House of Blue Bear можно найти пиджаки, украшенные лентами; рубашки, хаотично расшитые нитками; комбинированные джинсы швами наружу; платья-сетки и даже сумки. Материалы для новых вещей раньше закупали в секондах или брали из своего гардероба, а сейчас «сырье» приносят клиенты (и получают за это скидку на покупку). Также бренд работает как апсайкл-ателье, где можно обновить поднадоевшую одежду. Из ближайших планов — запуск линии кастомной обуви и интернет-магазин. Порядок цен — 12 100 рублей за длинное платье-сетку, 10 600 рублей за петчворк-джинсы, 3400 рублей за расшитую рубашку.

Вязаный хенд-мейд Ratchet

Создательница Ratchet (так на сленге называют девушку из гетто, которая вызывающе выглядит и создает проблемы вокруг себя) вяжет вещи самостоятельно — этому ремеслу ее научила мама. Сейчас бренд делает фокус на топы-«треугольники», бандо на бретелях и базовые модели. В зависимости от сезона появляются головные уборы: зимой это балаклавы, летом — панамы. Для своих изделий Эмилия использует яркую пряжу всех цветов радуги, а в ближайшее время планирует задействовать ленты, полученные из старых вещей. Так же из планов — коллаборация с House of Blue Bear. Порядок цен — 2300 рублей за короткий топ на бретелях, 1500 рублей за балаклаву.

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