Один из главных магазинов мужской одежды в Москве весной объявил о закрытии своих точек, а затем открылся на новом месте. Мультибренд впервые занял целое здание на Каретном Ряду. «Афиша Daily» побывала в свежем Brandshop и узнала у покупателей и сотрудников, что они думают о переезде.

Ярослав Инженер-строитель

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? — Я три-четыре года хожу в Brandshop, бывал в магазине на Трубной. — Зачем пришли сюда сегодня? — Нужны кроссовки на лето. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? — Я бы расширил помещение, мне кажется, здесь тесновато. А так радует ассортимент, сейчас многие бренды ушли с рынка, а тут есть то, чего нет в других местах. Плюс представлены какие‑то винтажные модели, есть аксессуары. Одежда соответствует тенденциям, меня все устраивает. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? — Ничего особенно не поменялось. Как всегда, покупаю что‑то к сезону. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — Adidas, Krakatau, «Волчок».

Артем и Ваня Кассир и продавец-консультант в Brandshop

— Давно работаете в Brandshop? Артем: У меня пошел третий год. Ваня: Три года. — Как вам новый магазин? Артем: Прекрасная локация, очень крутое расположение на садовом кольце. И на транспорте удобно, и пешком. Сам магазин мне очень нравится: он стал больше, шире, светлее. Добавились новые бренды, что тоже круто. Ваня: Хороший ремонт, красиво. Интересно, что находимся в одном здании (раньше у Brandshop было два магазина с делением на ценовые сегменты. — Прим. ред.). Мне кажется, что для покупателей так гораздо удобнее. В общем, одни положительные моменты. — Как в коллективе отнеслись к переезду? Артем: Мы надеялись на переезд, потому что Brandshop восемь лет стоял на прошлом адресе. Это шаг вперед. Коллектив отработал на ура, мы все дружненько взяли и перевезли, помогали друг другу во время открытия, когда расставляли товар. Это был прикольный опыт. Ваня: Считаю, что такая история укрепляет команду. Все прошло хорошо, во все дедлайны вписались. — Что изменилось в поведении покупателей за последние три месяца? Артем: Могу сказать, что как покупали, так и покупают . Если говорить именно о клиентах, они как будто стали добрее — возможно, потому, что магазин стал светлее. Трафик такой же, но здесь он более размеренный. Если на Петровском приходили волнами, то здесь равномерный поток в течение дня. — Вы покупаете одежду в Brandshop? Что у вас есть из магазина? Артем: Да, покупаю. У меня почти весь гардероб состоит из вещей, которые продаются здесь. Для меня это основной критерий работы — я люблю то, что продаю . Обувь — только Nike и New Balance, остальное я не рассматриваю. Вся куплена здесь, порядка 24 пар. Вся верхняя одежда и брюки — C.P. Company. Ваня: Я тоже покупаю. Если низ, то джинсы Edwin. Если кроссовки, то Asics. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? Артем: C.P. Company, Maison Margiela, Nike. Ваня: Edwin, Nike, thisisneverthat.

Константин Аналитик в IT

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? — Был в предыдущем магазине на Трубной. Раньше в Brandshop приходил редко, примерно раз в год, но в последнее время часто в связи с тем, что больше некуда ходить . — Зачем пришли сюда сегодня? — Купить новые кеды, так как старые износились. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? — Мне кажется, все прекрасно. Он стал больше и просторнее, здесь удобнее выбирать вещи. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? — Количество покупок не изменилось. Но задумался над тем, чтобы восстановить старые кроссовки , потому что сегодня таких уже нет. Сейчас думаю, где бы найти подходящий сервис. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — В последнее время это Adidas Originals, Dr. Martens и Levi’s.

Амина Студентка медицинского колледжа

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? — Я не бывала в других магазинах, сюда приехала в первый раз с подругой. До этого закупалась в отдельных брендовых магазинах. — Зачем пришли сюда сегодня? — Посмотреть пару кроссовок, одежду, потому что уже давно знаю, что магазин неплохой, хорошие вещи и большой выбор. Недавно узнала про новое пространство. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? — Мне все нравится. Удобно, что все распределено по брендам, четко отделены вещи и кроссовки. Хорошее освещение, достаточно мест, чтобы сесть и примерить обувь. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? — Стала обращать внимание на ресейл-площадки, так как большинство магазинов закрылось и сейчас очень тяжело найти нормальные вещи. В Brandshop с этим проблем нет, единственное, цены поднялись , но сейчас везде так. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — Nike, Adidas и, возможно, Puma. А еще люблю секонд-хенд.

Егор Администратор в Brandshop

— Давно работаете в Brandshop? — Первого апреля было пять лет, как я здесь работаю. Начинал с должности консультанта, потом управляющий повысил меня до кассира, и меньше года я администратор. — Как вам новый магазин? — Очень классно, но, как и при любом переезде, всегда нужно немного времени, чтобы заново почувствовать новое место родным домом. Все-таки на Трубной многие из нас отработали от пяти до семи лет. Все ребята уверены, что будет бомба, потому что такого, чтобы все здание было выкуплено целиком, до этого не было, если речь не о ЦУМе. — Как в коллективе отнеслись к переезду? — Это был сюрприз, нам до последнего ничего не рассказывали, но, когда сказали, все обрадовались, потому что это большой шаг вперед. Кому‑то, возможно, уже надоело старое место, кому‑то нравится часто менять локацию, кто‑то, как я, пять лет чувствует себя хорошо на одном месте. — Что изменилось в поведении покупателей за последние три месяца? — У нас здоровая клиентская база, так что уже дети наших постоянчиков, «старичков», теперь ходят сюда. А громким переездом мы еще подогрели к себе интерес тех ребят и девчат, которые к нам пока не приезжали.

Наши покупатели шутят, что сейчас если тебе нужны шмотки, то ты идешь либо в Brandshop, либо на «Садовод», потому что весь массмаркет закрылся.

Допустим, человек всю жизнь покупал носки и белье в каком‑нибудь H&M, а сейчас, приходя к нам, он впервые берет Calvin Klein или Polo Ralph Lauren. Соответственно, открывает для себя другое качество одежды и аксессуаров. Как нам кажется, впоследствии этот человек уже никогда больше не будет носить массмаркет , хотя бы в плане нижнего белья. — Вы покупаете одежду в Brandshop? Что у вас есть из магазина? — Я ни разу не был в Branshop, пока не устроился сюда работать. Пришел сюда молодым-зеленым — тем чуваком, который покупает футболки в массмаркете. Когда ты продавец-консультант и работаешь в зале, то щупаешь шмотки, смотришь на ценник и понимаешь, что качество в десять раз лучше, а платить приходится всего процентов на шестьдесят больше, чем за тот же самый массмаркет. Соответственно, я все покупаю в Brandshop — начиная от носков и заканчивая зимними куртками. У каждого из наших ребят есть The North Face, это понятно. Но я открыл для себя такие бренды, как Arctic Explorer, Stone Island, Woolrich, тот же самый C.P. Company, который раньше был для меня чем‑то непонятным. Когда начинаешь разбираться, ты волей-неволей все это покупаешь . — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — YSL, Versace, Alexander McQueen.

Егор Основатель сети парикмахерских «Бублик»

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? — Я давно хожу к ребятам, лет 7–8, почти с самого старта этого проекта. Мне нравится повседневная классная одежда, я был во всех предыдущих магазинах — на Полянке, на Рождественском бульваре. — Зачем пришли сюда сегодня? — К лету немножечко приодеться. Плюс у меня намечается проект, и нужна какая‑то одежда без брендинга. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? — Нравится, что он большой, что в одном месте представлен широкий выбор классной одежды. Раньше магазин был маленький. Еще тут хорошее освещение и внутренняя отделка. В предыдущих магазинах был холодный свет, и не все нравились себе в примерочных. Здесь ребята исправили эту историю. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? — У меня ничего не изменилось. Я всегда очень хорошо относился к винтажу, но покупал в Америке, а здесь беру повседневную одежду. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — COS, Sandro, Prada.

Роман и Гордей Студенты

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? Гордей: Я покупаю уже пять-семь лет, был в магазине на Петровском бульваре. Роман: Я смотрел [вещи] в основном на сайте, но не заказывал. Сейчас в первый раз пришел в магазин. Мне тут нравится, большой ассортимент товаров. Жалко, «найков» мало , но я понимаю из‑за чего, а так очень круто. — Зачем пришли сюда сегодня? Гордей: Я пришел выбрать зимнюю куртку, смотрел The North Face и Helly Hansen. Роман: Я пришел ему подсказать и помочь. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? Гордей: Стало намного лучше, чем было. Мне здесь гораздо больше нравится. Во-первых, более удобное разделение товаров, во-вторых, ассортимент как будто стал побольше. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? Гордей: Ничего. Роман: Я в последнее время стал покупать бренд Obey, он мне очень понравился. В остальном, пожалуй, все так же. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? Гордей: Stone Island — на первом месте, на втором — The North Face, много вещей от этого бренда. C.P. Company люблю тоже, в таком стиле все. Роман: Nike в первую очередь, потом New Balance, мне у них нравятся многие кроссовки. И третий — Obey.

Никита Студент

— Давно покупаете вещи в Brandshop? Были в предыдущих магазинах, и если да, то в каких? — Покупаю где‑то с 2016 года. Я был во всех магазинах: в старом на Полянке и в том, который неподалеку отсюда. — Зачем пришли сюда сегодня? — Хочу приобрести какую‑нибудь вещь от Universal Works, скорее всего, бланковое худи. — Как вам новый магазин? Что нравится, что можно было бы сделать лучше? — Этот магазин просторнее, в предыдущих было тесновато. В остальном он обычный, как старые. — Что изменилось в вашем шопинге за последние три месяца? — Раньше я много заказывал за границей. Сейчас приходится ходить по российским местам, вот в Brandshop пришел. — Топ-3 любимых брендов или дизайнеров? — Я очень люблю Sandro. У Polo Ralph Lauren всегда что‑то интересное есть. Из обуви — Premiata.