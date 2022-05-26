Помятая корзина, ваза-капуста, тарелка «Красавец мужчина» и другие новинки мая.
Декоративная корзина Dantone Home
В помятую корзину можно спрятать небольшую вазу и поставить туда сухоцветы.
Цена 80 400 р.
Комплект постельного белья Tani
Комплект из премиального сатина графитового цвета — для тех, кто в интерьере выбирает практичность.
Цена 9800 р.
Подставка для украшений Coil Hangist
На черном фоне будет проще увидеть нужное кольцо или серьги-гвоздики, которые всегда теряются в общей массе.
Цена 2100 р.
Ароматическая бумага For home & love
Идея для подарка человеку, у которого все есть, — 12 буклетов аромата Papier d’Arménie Tradition в стилизованной винтажной коробке.
Цена 12 000 р.
Сундук Am.pm
Металлический сундук в стиле старых дорожных чемоданов идеален для хранения журналов, фотографий, одежды и других вещей.
Цена 9166 р.
Масленка Le Creuset
Цветная посуда — всегда хорошее решение, особенно для загородного дома.
Цена 6250 р.
Мыльница Glory
Мыло останется сухим благодаря отверстиям в верхней части. Поддон потом можно отсоединить и помыть.
Цена 199 р.