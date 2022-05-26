Помятая корзина, ваза-капуста, тарелка «Красавец мужчина» и другие новинки мая.

Комплект постельного белья Urban Family

Даже после закрытия IKEA найти симпатичное и не очень дорогое постельное белье все еще реально. Малиновый комплект идеален для летнего сезона.

Цена 2544 р.
Декоративная корзина Dantone Home

В помятую корзину можно спрятать небольшую вазу и поставить туда сухоцветы.

Цена 80 400 р.
Ваза Dantone Home

Идеальная ваза для кухни.

Цена 19 400 р.
Комплект постельного белья Tani

Комплект из премиального сатина графитового цвета — для тех, кто в интерьере выбирает практичность.

Цена 9800 р.
Ковер Ctim

В строгую квартиру с урбанистичным налетом.

Цена 5970 р.
Подставка для украшений Coil Hangist

На черном фоне будет проще увидеть нужное кольцо или серьги-гвоздики, которые всегда теряются в общей массе.

Цена 2100 р.
Ароматическая бумага For home & love

Идея для подарка человеку, у которого все есть, — 12 буклетов аромата Papier d’Arménie Tradition в стилизованной винтажной коробке.

Цена 12 000 р.
Тарелка Julnika

Как уговорить ребенка доесть завтрак.

Цена 1890 р.
Стол La Redoute Interieurs

Диванный стол из массива дуба может служить и табуреткой.

Цена 14 449 р.
Сундук Am.pm

Металлический сундук в стиле старых дорожных чемоданов идеален для хранения журналов, фотографий, одежды и других вещей.

Цена 9166 р.
Контейнер Smart Solutions

Подойдет для запекания, хранения и переноски продуктов.

Цена 1390 р.
Кресло-качалка Bizzotto

Для тех, кто только открывает дачный сезон.

Цена 11 990 р.
Масленка Le Creuset

Цветная посуда — всегда хорошее решение, особенно для загородного дома.

Цена 6250 р.
Мыльница Glory

Мыло останется сухим благодаря отверстиям в верхней части. Поддон потом можно отсоединить и помыть.

Цена 199 р.