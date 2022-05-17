В мае прошлого года киностудия A24 объявила о запуске косметической линейки под руководством главной визажистки сериала «Эйфория» Донни Дейви. 17 мая этого года бренд Half Magic наконец поступил в продажу. Рассказываем и показываем, какие продукты вошли в коллекцию и сколько они стоят.
Когда год назад студия А24 анонсировала старт собственного бьюти-бренда, вдохновленного «Эйфорией», ходили слухи, что косметика будет называться Rules Beauty — по именам главных героинь Ру и Джулс. Со временем название поменялось на более нейтральное Half Magic, во многом потому что планы у бренда далекоидущие, а шоу рано или поздно закончится.
И все же не связывать ассортимент Half Magic с сериалом сложно. Визажистка Донни Дейви создала продукты, которые полностью вписываются в атмосферу неоновой драмы: самоклеющиеся стразы, жидкие пигменты сложных оттенков, сияющие тени и призматические хайлайтеры.
Несмотря на то что новаторских средств в коллекции нет, Half Magic — один из самых осмысленных звездных запусков последних лет. Бренд транслирует единую историю — смелый макияж для удобства самовыражения каждого. Это подтверждают и универсальные продукты, и проморолик, где модели всех гендеров и возрастов хвастаются яркими мейками на живой коже без фотошопа.
Но главное преимущество, которое показывает искренность намерений создателей Half Magic, — цены на продукты. Косметику «как в „Эйфории“» действительно смогут позволить себе настоящие школьницы.
Сколько стоят продукты Half Beauty
- Силиконовый трафарет для макияжа глаз Wing Magician Reusable Silicone Guide, $10 (около 650 р.)
- Кисть для подводки Precision Eye Liner Brush, $12 (около 780 р.)
- Самоклеющиеся стразы для лица Face Gems, $12 за 72 кристалла (около 780 р.)
- Пинцет Adornment Tweezers, $14 (около 910 р.)
- Спрей для фиксации макияжа Dew Lock Hydrating Set + Refresh Mist, $20 (около 1300 р.)
- Жидкий глиттер для макияжа глаз Glitter Pill Eye Paint + Liner, $20 (около 1300 р.)
- Дуохромный хайлайтер Light Trap Duochrome Glow Powder, $20 (около 1300 р.)
- Матовые жидкие тени Chromaddiction Matte Eye Paint + Liner, $24 (около 1560 р.)
- Жидкие тени с шиммером Chromaddiction Shimmer Eye Paint + Liner, $24 (около 1560 р.)
- Набор для макияжа губ (матовая помада и двуцветный карандаш для губ) LipTrik Kit, $26 (около 1700 р.)
Косметика Half Beauty будет продаваться с 17 мая на сайте halfmagicbeauty.com. Информации о доставке в Россию пока нет.