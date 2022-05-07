Инъекции ботулотоксина не только избавляют от морщин, но и помогают справиться с избыточным потоотделением. Мы поговорили с врачом, чтобы выяснить все тонкости этой процедуры.

Врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины Aging Control

Как работает ботулотоксин против потоотделения?

Ботулотоксин — настоящее спасение для пациентов с гипергидрозом (избыточным потоотделением. — Прим. ред.). Он изначально был применен неврологами именно в контексте людей с этой особенностью. Причем весьма успешно. Во время процедуры ботокс воздействует на нервные окончания и потовые железы — те как бы закрываются. Препарат вводится подкожно, а не глубоко в мышцы, иначе те расслабятся.

Лечить гипергидроз можно в любых областях, которые того требуют: подмышечные впадины, ладони, ступни, участки вдоль спины по краям позвоночника, верхняя часть лба, по линии роста волос.

Инъекции можно делать и при обычном потоотделении?

Инъекции в подмышечные впадины популярны и среди среднестатистических пациентов врача-косметолога. Кому‑то необходимо надеть на важное мероприятие костюм, например, серого цвета, а кто‑то и вовсе собирается летом забыть о следах на одежде.

Для проведения и для диагностики работы потовых желез мы проводим пробу Минора (йодокрахмальную). Суть в том, что на подверженную потливости поверхность (ладони, подмышки, стопы) наносится раствор с содержанием йода. После высыхания раствора участок кожи посыпается крахмалом. Участки с наиболее активным потоотделением окрашиваются в темный, почти черный цвет. Это и есть основная область инъекций.

Сколько держится эффект от инъекций?

В среднем 4–6 месяцев. У кого‑то этот период может занять примерно год. Все индивидуально и скорее зависит от характеристик вводимого препарата.

Это больно?

Процедура может быть чувствительной, поэтому по желанию пациента наносится крем-анестетик.

Есть ли негативный эффект? Например, может ли усилиться потоотделение на участках, в которые не вводили препарат?

Такого в моей практике не было. Ботулотоксин — хорошо изученный и действенный препарат, потому врачи-косметологи знают и умеют с ним работать. (Препарат не закупоривает потовые железы, а блокирует передачу нервного сигнала, поэтому эффект заметен только непосредственно в области введения ботулотоксина и не влияет на организм в целом. — Прим. ред.).

Есть ли противопоказания к процедуре? Нужен ли перерыв между курсами?

Как только эффект проходит, можно смело записываться на прием. Противопоказания стандартные: беременность и лактация.