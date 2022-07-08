Пальто и пиджаки, брюки и джинсы, платья и сумки — все по приятным ценам и в актуальной сейчас стилистике девяностых и нулевых.

Alegina

© vintagesecond_alegina/Instagram*

Основательница магазина явно неравнодушна к брючным костюмам, брюкам-карго, петчворк-рубашкам и маленьким кожаным сумкам — эти категории представлены в магазине в изобилии. Также Alegina еженедельно поставляет свитера-сетки в самых разных цветах — для тех, кому близок пиратский образ.

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«Мир винтажа»

© mir_vintaga/Instagram*

Если вы считаете, что пиджаков много не бывает, загляните в «Мир винтажа». Здесь представлены самые разные модели — «гусарские», замшевые, приталенные, с акцентными пуговицами и гиперобъемные. Также среди новинок периодически появляются пальто и тренчи.

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Another Store

© anotherstore/Instagram*

Вещи Another Store выглядят безупречно на основательнице магазина, а значит, точно подойдут девушкам, которые предпочитают драматичный макияж и естественную укладку. Ищите тут кожаные тренчи, мужские пальто, затейливый деним и всеми любимые сумки-багеты. Также создательница винтажки делает необычные предметы из трикотажа — например, деконструированные вязаные жилеты.

Need Some Stuff

© need_some_stuff/Instagram*

Магазин понравится тем, кто выбирает вещи в стиле бохо-шика. Брюки и джинсы до пола, летящие блузы с пестрым узором, вязаные платья, гавайские рубашки — идеальные вещи для составления образа родом из 1970-х.

How Bout Vintage

© howboutvintage/Instagram*

Здесь ждут поклонниц французского стиля с легким налетом эротики. Чайные платья экстремальной длины мини, укороченные топы кроше, атласные блузы, простые джинсы, замшевые куртки и другие атрибуты стиля условной Джейн Биркин. Также попадаются кастомные вещи вроде свитера с рваным краем или пиджака на шнуровке.

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