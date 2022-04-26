Хорошая засохшая тушь, продуманное средство для проблемной кожи, российский эко солнцезащитный крем и другая косметика, которая приглянулась нам в апреле.
Две ступени ухода против признаков старения. Сыворотка с высоким содержанием гиалуроновой кислоты в двух объемах и крем для поддержания эффекта.
Двухнедельный курс ретинола и ниацинамида для гладкой, упругой и сияющей кожи.
Заметное обновление кожи происходит за счет двух абразивных компонентов скраба — измельченных листьев чайного дерева и отполированных сфер пемзы.
Солнцезащитный крем для поклонников экокосметики. Если не доверяете натуральным фильтрам, в составе есть основа из привычного диоксида титана.
Разумное комбо цинка (обеззараживает, заживляет) и ниацинамида (снимает воспаление, успокаивает, увлажняет) для проблемной кожи.
Считается, что тушь лучше красит ресницы, когда слегка загустеет: ничего не слипается, и одного слоя достаточно для объема. Эта тушь работает так сразу.
Скраб с вулканической пудрой эффективно обновляет кожу, но делает это нежно, помогая защитному барьеру за счет лактоферрина и масла ши в составе.
Фанаты фирменного гурманско-цветочного аромата бренда могут ликовать — теперь этот запах, но в ненавязчивой форме, останется и на волосах.
Эмульсия с заживляющими и восстанавливающими компонентами придется кстати людям, чья кожа из‑за стресса ведет себя непредсказуемо.
AHA-,BHA- и PHA-кислоты комплексно воздействуют на отмершие клетки кожи. Нагрузка на поры спадает, и лицо выглядит заметно лучше.
Сыворотка, может, и не переместит молекулы коллагена прямо в кожу, но за счет увлажнящих компонентов разгладит ее и напитает.