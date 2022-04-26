Хорошая засохшая тушь, продуманное средство для проблемной кожи, российский эко солнцезащитный крем и другая косметика, которая приглянулась нам в апреле.

Набор Vichy Liftactiv Supreme

Две ступени ухода против признаков старения. Сыворотка с высоким содержанием гиалуроновой кислоты в двух объемах и крем для поддержания эффекта.

Цена 3326 р.
Ампулы [comfort zone] Renight

Двухнедельный курс ретинола и ниацинамида для гладкой, упругой и сияющей кожи.

Цена 4900 р.
Крем-скраб для стоп Margaret Dabbs London

Заметное обновление кожи происходит за счет двух абразивных компонентов скраба — измельченных листьев чайного дерева и отполированных сфер пемзы.

Цена 2767 р.
Крем для лица Smorodina SPF 50

Солнцезащитный крем для поклонников экокосметики. Если не доверяете натуральным фильтрам, в составе есть основа из привычного диоксида титана.

Цена 1390 р.
Крем для лица Q+A Zinc PCA

Разумное комбо цинка (обеззараживает, заживляет) и ниацинамида (снимает воспаление, успокаивает, увлажняет) для проблемной кожи.

Цена 1490 р.
Тушь для ресниц Byredo Astronomical

Считается, что тушь лучше красит ресницы, когда слегка загустеет: ничего не слипается, и одного слоя достаточно для объема. Эта тушь работает так сразу.

Цена 5028 р.
Скраб Sesderma Abradermol

Скраб с вулканической пудрой эффективно обновляет кожу, но делает это нежно, помогая защитному барьеру за счет лактоферрина и масла ши в составе.

Цена 6150 р.
Шампунь для волос [comfort zone]

Фанаты фирменного гурманско-цветочного аромата бренда могут ликовать — теперь этот запах, но в ненавязчивой форме, останется и на волосах.

Цена 2100 р.
Крем-концентрат успокаивающий для лица и тела Uriage Xemose PSO

Эмульсия с заживляющими и восстанавливающими компонентами придется кстати людям, чья кожа из‑за стресса ведет себя непредсказуемо.

Цена 1767 р.
Мист-скатка Esfolio

AHA-,BHA- и PHA-кислоты комплексно воздействуют на отмершие клетки кожи. Нагрузка на поры спадает, и лицо выглядит заметно лучше.

Цена 799 р.
Сыворотка Yerma

Сыворотка, может, и не переместит молекулы коллагена прямо в кожу, но за счет увлажнящих компонентов разгладит ее и напитает.

Цена 1385 р.
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