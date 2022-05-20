В условиях дефицита в СССР было сильно развито создание одежды на дому. Женщины со школьного возраста активно шили — для себя или на заказ. Мы попросили трех героинь вспомнить, как это было, а также узнали, что они думают насчет возможного возвращения шитья в новых российских реалиях.

Анна

Вокруг меня шили практически все родственницы. Тети делали платья и костюмы себе и детям. Двоюродная бабушка не просто шила бесподобные платья дочерям, но еще украшала их вышивкой, воротничками и манжетами в технике ришелье (ажурной вышивки. — Прим. ред.), создавая все на обычной машинке Singer. Так как меня с детства тянуло ко всяческой технике, шить мне разрешали уже с пяти лет — доверяли подшивать носовые платочки. Затем шила уже на уроках труда и все вещи носила. А потом появился журнал Burda и множество интересных моделей и выкроек. Лет в пятнадцать я сшила платье (на фото), которое было повторено в другой ткани. Затем по той же выкройке была сшита блузка и платье подруге. Позже создала более сложное платье, юбку тюльпан и брюки. Как‑то за одну ночь сделала розовый костюм с пиджаком и юбкой — он был самым любимым.

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Сначала работала на подольской машинке (Подольского механического завода. — Прим. ред.), которую подарила бабушка. Потом папа подарил электрическую «Чайку» аж с пятью операциями . Ткани покупали в ЦУМе и чудесном магазине «Ткани» на Таганке, а также в «Весне» на проспекте Мира. Сейчас я шью больше аксессуары, домашний текстиль и сумки. Но практически готова снова шить для себя одежду. Тканей бесконечное множество, и современная техника бесподобная.

Юлия

Примерно в десять лет папа отвел меня в кружок «Конструирование и моделирование одежды» в Доме комсомольца и школьника (ДКШ) на проспекте Мира. Там я попала в надежные и очень талантливые руки преподавательницы Надежды Ивановны, которая на протяжении нескольких лет обучала не только шить, но и любить эту работу, делать ее аккуратно и с удовольствием. Кстати, мой папа тоже шьет , но он самоучка, поэтому хотел, чтобы я училась у профессионала. В студии мы научились конструировать основы любой одежды по своему размеру, а потом уже моделировать одежду согласно моде. Много времени уделяли деталям: у меня до сих пор сохранились образцы воротничков, карманов, манжет и застежек. Моя подружка по этой студии Мила Шуваева позже закончила колледж по профессии «модельер» и работала у Валентина Юдашкина , а потом еще и шила мне свадебное платье в 2000 году.

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Шили в основном для себя. Модели брали из модных тогда журналов, особенно любили немецкие Burda Moden, но готовыми выкройками никогда не пользовались. Надежда Ивановна научила прекрасно видеть, как надо раскроить, чтобы готовая вещь выглядела как на картинке. Еще в ДКШ была театральная студия, иногда они просили помочь с костюмами, и мы шили для них. Любимой вещью можно назвать, скорее всего, выпускное платье. Модель была взята как раз из журнала Burda. Оно было черным, с ярко-розовыми рукавами и пышной юбкой. В 1992 году это было очень модно. Для платья нужен был черный трикотаж, но в магазине его не оказалось — мы взяли серый, и мой брат покрасил его в черный! Тогда много экспериментировали с краской, в тренде была «варенка», поэтому у нас был даже отдельный таз и разработанная технология. Чтобы у пышной розовой юбки был черный подъюбник из сетки, мама выделила белый тюль, который также пришлось покрасить — он чуть не растворился, пока варился. Розовой ткани для рукавов и юбки было куплено на случай «если что» столько, что я потом еще много лет шила из нее одежду.

Ткани обычно покупали в универмагах. Цвета и принты были простые, выбор не очень большой, но и этот ассортимент мне тогда казался изобилием.

В студии шили на ручной машинке, в школе — на ножной, а дома была папина электрическая — настоящий немецкий Veritas, в которой была классная строчка «зигзаг». Об оверлоке (машинка для обработки краев изделия. — Прим. ред.) тогда речи даже не шло, изнанку шва обрабатывали вручную, владели разными видами ручной строчки — «зигзаг», «столбики» и даже «оверлок». Но это делалось настолько медленно, что всегда хотелось схалтурить на изнанке . А вот на свадьбу — так сказать, к будущей отдельной жизни, — папа подарил мне прекрасную японскую машину Janome, с которой я не расстаюсь уже много лет!

Когда пришло вещевое изобилие в 1990-х годах, то, конечно, шить стали меньше. Ткани стали лучше, но дороже, а вещи, наоборот, подешевели.

Выбор был настолько широкий, что проще было померить десять разных моделей и купить то, что тебе подходит. А когда шьешь, то риск выше: вдруг вещь не пойдет тебе так, как ты себе представил.

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Умение шить идет со мной по жизни. Для меня не проблема сшить детское белье, обработать края пеленок, сделать несложные занавески. Когда дочь училась в школе, приходилось шить костюмы для мероприятий и танцев всех мастей от цыганочки до Снежной королевы. Сейчас могу сшить спортивный костюм и какой‑нибудь интересный фартук. Часто придумываю для себя брюки и штаны-шаровары. И еще люблю несложного покроя, но такие удобные трикотажные кофты, которые подходят на любой случай. Будут ли все снова шить в текущих условиях? Скажу так: я обожаю людей, у которых есть хобби, они всегда увлеченные и интересные. В моем окружении шьют прекрасных тильда-зайцев, и вяжут, и вышивают! Так что все зависит от человека. Тем более сейчас есть огромное количество магазинов, где продается все необходимое для любого хобби, в том числе и швейного.

Наталия

Первые навыки шитья, как все школьники, получала на уроках труда и домоводства. У мамы была книжка «Кройка и шитье на дому» и много разной другой литературы.

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Шила в основном себе, на машинке Singer. Ткани покупала в одноименных магазинах. Самой любимой вещью была юбка небесно-синего цвета с крупными цветами на широком поясе и с накладными карманами. Я ее сшила сама от и до по выкройке из журнала Burda, и потом все мои подружки-одноклассницы повторили ее из других материалов. (У Наталии не сохранились фото сшитых вещей, но она поделилась с редакцией снимками, на которых есть связанная ей одежда. — Прим. ред.). Сейчас не шью.

Шитье — затратное по времени и другим ресурсам увлечение.