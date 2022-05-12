Фата, чепцы с вышивкой, шелковые ленты, платья, блузы и даже костюмы — все от российских брендов.
В конце весны — начале лета традиционно начинается период свадеб. А в этом году, кажется, нас ждет еще больше церемоний, чем обычно: в период турбулентности официально оформить свой союз решили даже те, кто не планировал сочетаться браком в ближайшем будущем.
При этом за индустрию свадебных нарядов переживать не приходится. В отличие от других фешен-сегментов эта категория одежды обычно представлена как раз российскими производителями, а не международными. Без платья не церемонии точно не останетесь. «Афиша Daily» собрала локальные свадебные марки.
Muus
Muus обычно занимается повседневной одеждой с интересным деталями, но летом 2021 года выпустил свадебную капсулу. Коллекция собрала в себе привычные бренду силуэты в новом исполнении: юбки с кринолином, платья с асимметричным кроем, вышитые цветами накидки и бомберы. Добавились аксессуары — маски из бисера и сплетенные вручную сумки, а также впервые в истории бренда — мужские вещи.
Lubovi
Lubovi создает воздушные модели из премиальных материалов — натуральных шелка или хлопка. Это же касается и деталей вроде пуговиц — они выполнены из камней, перламутра и рога. Что касается дизайна, то Lubovi понравится невестам, которые хотят носить свое платье и после свадьбы. Некоторые изделия из каталога могут повторить по индивидуальным меркам.
Vian
«Экстравагантные свадебные платья для современных невест» — так Vian описывает свою концепцию. Здесь можно найти такие непривычные модели, как, к примеру, шелковый передник, полупрозрачное платье с перьями или шелковая майка-борцовка, которую предлагается сочетать с макси-юбкой.
«Курочки»
Главная фишка «Курочек» — фата, которую можно на заказ расшить рисунками, которые что‑то значат для вас и отражают историю ваших с партнером отношений. Помимо этого аксессуара бренд создает полупрозрачные блузы, шелковые ленты и даже чепцы. Здесь точно получится создать ироничный свадебный лук.
Kkir.eva
Молодой бренд делает платья по индивидуальным параметрам. В меру нарядные модели подойдут невестам, которые хотят провести церемонию налегке — без подолов-тортов и других роскошных атрибутов.
Murashka
«Нашей невесте не нужны пышность и излишество» — сразу обозначает свое направление Murashka. Бренд создает платья, идеальные для церемонии где‑нибудь на берегу моря, с длинными подолами, струящимися тканями и красивыми вырезами. Эффектные свадебные фото обеспечены.
Seashell
Seashell создает платья в стиле современной классики и минимализма. Вы можете заказать пошив по вашим меркам, а любой элемент заменить либо приобрести понравившееся платье из каталога.
OSL
К OSL стоит присмотреться поклонницам бохо-шика. Платья и комплекты бренда будут идеально сочетаться с небрежной прической и макияжем «без макияжа». Самые смелые могут даже отказаться от праздничных туфель в пользу ковбойских сапог.
Nesty Odina
Nesty Odina создает свадебные и вечерние платья с уникальными вышивками, а также на заказ. Бренд находится в Москве, но предлагает услугу дистанционного создания индивидуального наряда.
Arina Boganova
Arina Boganova — свадебный бренд с собственным производством, который работает в этом сегменте более шести лет. У марки есть и ателье, и готовые коллекции, где можно найти самые разные модели — от платьев бюстье до силуэтов в бельевом стиле.
Aavako
Еще одна марка, которая делает «несвадебные» свадебные наряды. Сюда стоит идти за свободными брючными костюмами, платьями А-силуэта, блузами с высоким горлом и рубашками без воротника.
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