Фата, чепцы с вышивкой, шелковые ленты, платья, блузы и даже костюмы — все от российских брендов.

В конце весны — начале лета традиционно начинается период свадеб. А в этом году, кажется, нас ждет еще больше церемоний, чем обычно: в период турбулентности официально оформить свой союз решили даже те, кто не планировал сочетаться браком в ближайшем будущем. При этом за индустрию свадебных нарядов переживать не приходится. В отличие от других фешен-сегментов эта категория одежды обычно представлена как раз российскими производителями, а не международными. Без платья не церемонии точно не останетесь. «Афиша Daily» собрала локальные свадебные марки.

Muus

© Muusbrand

Muus обычно занимается повседневной одеждой с интересным деталями, но летом 2021 года выпустил свадебную капсулу. Коллекция собрала в себе привычные бренду силуэты в новом исполнении: юбки с кринолином, платья с асимметричным кроем, вышитые цветами накидки и бомберы. Добавились аксессуары — маски из бисера и сплетенные вручную сумки, а также впервые в истории бренда — мужские вещи.

Диапазон цен от 13 400 до 21 000 р. Интернет-магазин muusbrand.com

Подробности по теме Muus: московская марка сложных вещей, где теперь есть и свадебная линия Muus: московская марка сложных вещей, где теперь есть и свадебная линия

Lubovi

© Lubovi

Lubovi создает воздушные модели из премиальных материалов — натуральных шелка или хлопка. Это же касается и деталей вроде пуговиц — они выполнены из камней, перламутра и рога. Что касается дизайна, то Lubovi понравится невестам, которые хотят носить свое платье и после свадьбы. Некоторые изделия из каталога могут повторить по индивидуальным меркам.

Диапазон цен от 7000 до 135 000 р. Интернет-магазин lubovi.boutique

Vian

© Vian Bridal Dress

«Экстравагантные свадебные платья для современных невест» — так Vian описывает свою концепцию. Здесь можно найти такие непривычные модели, как, к примеру, шелковый передник, полупрозрачное платье с перьями или шелковая майка-борцовка, которую предлагается сочетать с макси-юбкой.

Диапазон цен от 5000 до 270 500 р. Интернет-магазин vianbridaldress.com

«Курочки»

© Kurochki.co

Главная фишка «Курочек» — фата, которую можно на заказ расшить рисунками, которые что‑то значат для вас и отражают историю ваших с партнером отношений. Помимо этого аксессуара бренд создает полупрозрачные блузы, шелковые ленты и даже чепцы. Здесь точно получится создать ироничный свадебный лук.



Диапазон цен от 6600 до 65 000 р. Интернет-магазин kurochki.co

Kkir.eva

© Kkir.eva/Instagram*

Молодой бренд делает платья по индивидуальным параметрам. В меру нарядные модели подойдут невестам, которые хотят провести церемонию налегке — без подолов-тортов и других роскошных атрибутов.



Диапазон цен от 9500 до 16 500 р. Интернет-магазин t.me/capencoat

Murashka

© Murashka

«Нашей невесте не нужны пышность и излишество» — сразу обозначает свое направление Murashka. Бренд создает платья, идеальные для церемонии где‑нибудь на берегу моря, с длинными подолами, струящимися тканями и красивыми вырезами. Эффектные свадебные фото обеспечены.



Диапазон цен от 55 000 до 190 000 р. Интернет-магазин murashkaofficial.com

Seashell

© Seashell Wedding

Seashell создает платья в стиле современной классики и минимализма. Вы можете заказать пошив по вашим меркам, а любой элемент заменить либо приобрести понравившееся платье из каталога.

Диапазон цен от 9900 до 149 900 р. Интернет-магазин seashell-wedding.ru

OSL

© Olya Silk and Lace

К OSL стоит присмотреться поклонницам бохо-шика. Платья и комплекты бренда будут идеально сочетаться с небрежной прической и макияжем «без макияжа». Самые смелые могут даже отказаться от праздничных туфель в пользу ковбойских сапог.

Диапазон цен от 17 000 до 65 000 р. Интернет-магазин olyasilkandlace.com

Nesty Odina

© Nestyodina/Instagram*

Nesty Odina создает свадебные и вечерние платья с уникальными вышивками, а также на заказ. Бренд находится в Москве, но предлагает услугу дистанционного создания индивидуального наряда.

Диапазон цен по запросу Интернет-магазин t.me/nestyodina

Arina Boganova

© Arina Boganova

Arina Boganova — свадебный бренд с собственным производством, который работает в этом сегменте более шести лет. У марки есть и ателье, и готовые коллекции, где можно найти самые разные модели — от платьев бюстье до силуэтов в бельевом стиле.



Диапазон цен от 4900 до 79 500 р. Интернет-магазин arinaboganova.ru

Aavako

© Aavako

Еще одна марка, которая делает «несвадебные» свадебные наряды. Сюда стоит идти за свободными брючными костюмами, платьями А-силуэта, блузами с высоким горлом и рубашками без воротника.

Диапазон цен от 1800 до 19 600 р. Интернет-магазин vk.com/aavako_brand