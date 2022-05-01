Истории о Джереми Скотте, концепт-сторе Colette, бренде Abercrombie & Fitch и еще 3 достойные документалки.

«Джереми Скотт: Народный дизайнер» (2015) «Jeremy Scott: The People’s Designer»

Одна из главных модных новостей прошлого года — воссоединение Джереми Скотта и немецкого спортивного гиганта adidas. Стороны уже выпустили ряд ярких совместных релизов, в том числе переиздали силуэты, благодаря которым многие покупатели стали поклонниками американского дизайнера. В связи с этим советуем вспомнить про документалку о Скотте 2015 года. Длящаяся почти два часа лента рассказывает яркую историю становления дизайнера. С лестными словами о Джереми в кадре появляются такие селебрити, как Рианна, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус, Рита Ора, Пэрис Хилтон и другие.

«Дрис ван Нотен» (2017) «Dries»

До выхода фильма «Дрис ван Нотен» о бельгийском дизайнере и представителе «Антверпенской шестерки» было известно не так много. У режиссера Рaйнера Хольцемера появился шанс приклеиться к Дрису Ван Нотену на целый год, всюду ходить за ним и снимать. Это первый раз, когда скрытный и предпочитающий прятаться от камер дизайнер впускает в свою личную жизнь посторонних. В частности, в его студию в Антверпене и семейное поместье Рингенхоф. Документалка Хольцемера — это красивая история четырех коллекций и интимный рассказ об их создателе.

«Холстон» (2019) «Halston»

Лента посвящена истории Роя Холстона — первого американского дизайнера, прославившегося на весь мир. В 70-х он был на пике популярности — дружил с Энди Уорхолом, был завсегдатаем «Студии 54» и одевал в свои вещи знаменитостей первой величины. К сожалению, сегодня о дизайнере помнят немногие. Фредерик Чен, снявший фильмы «Диана Врелан: Глаз должен путешествовать» и «Диор и я», решил это исправить. Двухчасовая документалка, состоящая из архивных съемок и интервью с тогдашним окружением Холстона, рассказывает историю дизайнера с непростыми характером и судьбой.

«Секс мода диско» (2017) «Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco»

Документалка о еще одном, малоизвестном в России, но важном для истории деятеле — художнике-иллюстраторе Антонио Лопесе. В 1970-х он работал на главные журналы и снискал славу сразу в двух модных столицах — Париже и Нью-Йорке. Помимо эксцентричного и яркого стиля, навсегда изменившего иллюстрацию, Лопес отличался особенным видением. А еще дружил с Уорхолом и Лагерфельдом, дал старт карьерам многих моделей и сделал индустрию более разнообразной в плане лиц. И несмотря на статус всеобщего любимчика, прошлое Лопеса по сей день остается полным загадок.

«Colette, любовь моя» (2020) «Colette, mon amour»

Трогательная история о некогда самом популярном концепт-сторе в мире Colette. Чтобы понять значимость магазина, приведем цитату Канье Уэста из фильма: «Многие люди, приезжая в Париж, сначала шли в Colette, а уже потом к Эйфелевой башне». И это чистая правда. За 20-летнюю историю концепт-стор стал синонимом хорошего вкуса. Юг Лосон-Боди посвятил документалку последним месяцам работы концепт-стора и постарался ответить на вопрос «Почему Colette закрылся на вершине славы?». Помимо Канье комплименты в адрес магазина в фильме сыпят основатель Bape Томоаки Нагао (он же Nigo), владелец Kith Ронни Фиг, музыкант и дизайнер Фаррелл Уилльямс и много кто еще.

«Abercrombie & Fitch: Взлет и падение» (2022) «White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch» Фильм о популярном молодежном бренде и его падении, которое произошло сразу по нескольким причинам. И дело не только в бешеной тиражированности, бесконечных подделках фирменных худи и ухудшении качества продукции. Свежая документалка подарит краткосрочное чувство ностальгии по нулевым, а также расскажет (тем, кто не в курсе) о провалах Abercrombie & Fitch на всех фронтах — от скандальных высказываний бывшего CEO Майка Джеффриса и дискриминации сотрудников по внешности до сокращения размерной сетки и выпуска футболок с расистскими принтами.