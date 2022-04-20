Практичная вместительная сумка — хорошее вложение в гардероб. Помимо повседневной носки, она отлично подойдет для выходных выездов на дачу или пикник. «Афиша Daily» собрала 12 достойных вариантов на разный бюджет.
Кто‑то уже открыл дачный сезон, а кто‑то только готовится. Если с сезонным обновлением гардероба вы уже разобрались, то пора задуматься об аксессуарах, в частности о сумках. Наверняка вы и сами заметили, что за последние несколько лет, помимо бесконечных поясных сумок и мессенджеров, в популярности прибавили шоперы и тоуты и их всевозможные интерпретации.
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Успех таких моделей можно объяснить рядом причин. Они легкие и вместительные, их просто сочетать с одеждой в самой разной стилистике. А еще (довольно часто) они более доступные по цене. Ниже 12 достойных сумок на любой вкус и кошелек.
Sporty & Rich10 710 р.
Mister Green4140 р.
Carhartt WIP18 990 р.
Stutterheim10 570 р.
Helly Hansen5490 р.
Mango5799 р.
Element x Peanuts3423 р.
Études6520 р.
Ecco7990 р.
bb socks1138 р.
P.A.M.20 495 р.
Liars Collective4900 р.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.
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