Ваза-слоник, подставка-человечек, масленка-кролик и другие новинки интерьера.
В эту вазу неправильной формы так и просится крупный сухоцвет на одном стебле.
Сочетание мятного оттенка с натуральным ротангом украсит спальню в пастельных тонах.
Издалека предмет похож на обтянутую кожей табуретку, но на самом деле это деревянный столик. Хотя кто сказал, что на нем нельзя сидеть?
Эскиз художника Антона Тотибадзе был перенесен на поднос техникой жостовской росписи, которая имеет определенную последовательность.
Каждая лампа молодого российского бренда изготовлена вручную из глины, аккуратно окрашена и оборудована необходимыми проводами.
Ваза «Слон» поможет вырастить цветы: отрежьте стебель вашего любимого растения и поместите его в стеклянную колбу.
Чехол сделан из непромокаемой мембранной ткани с мягким внутренним слоем для защиты от повреждений.