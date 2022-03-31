Ваза-слоник, подставка-человечек, масленка-кролик и другие новинки интерьера.

Ваза «Круглосуточный ларек Никты кошки»

В эту вазу неправильной формы так и просится крупный сухоцвет на одном стебле.

Цена 3000 р.
Декоративная скульптура Vaya Design

Если вы давно хотели завести кошечку.

Цена 2500 р.
Подставка для бутылки Loft Klad

Креативное хранение для вина (и не только).

Цена 3000 р.
Тумба La Redoute Interieurs

Сочетание мятного оттенка с натуральным ротангом украсит спальню в пастельных тонах.

Цена 14 629 р.
Стол Oreus

Издалека предмет похож на обтянутую кожей табуретку, но на самом деле это деревянный столик. Хотя кто сказал, что на нем нельзя сидеть?

Цена 16 119 р.
Поднос The Dar Store × Anton Totibadze

Эскиз художника Антона Тотибадзе был перенесен на поднос техникой жостовской росписи, которая имеет определенную последовательность.

Цена 15 000 р.
Чайник Serax

Чайник из фарфора создан совместно с шеф-кондитером Роджером ван Даммом.

Цена 9840 р.
Лампа AMO

Каждая лампа молодого российского бренда изготовлена вручную из глины, аккуратно окрашена и оборудована необходимыми проводами.

Цена 10 000 р.
Масленка Clay Street

Фарфоровая масленка с кроликом может украсить стол к Пасхе.

Цена 3070 р.
Ваза Kikkerland

Ваза «Слон» поможет вырастить цветы: отрежьте стебель вашего любимого растения и поместите его в стеклянную колбу.

Цена 1860 р.
Чехол для ноутбука Shu

Чехол сделан из непромокаемой мембранной ткани с мягким внутренним слоем для защиты от повреждений.

Цена 1990 р.