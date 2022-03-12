Жилеты с народными мотивами, вязанные крючком аксессуары, цветные кожаные тренчи и другие новинки недели.

«Яllo»

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Бренд из Нижнего Новгорода представил весеннюю коллекцию. Здесь, как всегда, много цвета и трикотажа — петчворк-свитер, узкий шарф в полоску, майка-сетка, сумка-баул и всевозможные головные уборы от панам до беретов. А также более базовые вещи типа брючных костюмов, кожаных тренчей и платьев. Все вещи уже представлены на сайте «Яllo». Диапазон цен — от 2700 рублей за вязаный чокер до 22 000 рублей за тренч.

Подробности по теме «Яllo»: бренд из Нижнего Новгорода, чьи панамы и жилеты «коврики» покорили весь инстаграм «Яllo»: бренд из Нижнего Новгорода, чьи панамы и жилеты «коврики» покорили весь инстаграм

Yuliawave

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Yuliawave выпустила новую коллекцию сезона SS22. Линия выйдет тремя дропами, первый из которых уже доступен на сайте и в офлайн-магазине. Капсула под названием Red Lips включает кожаные куртки и бомбер, тренч и жакет с кожаными рукавами, а также шубы из ламы, вещи с леопардовым принтом и галстуки. Диапазон цен — от 5500 рублей за серебряную брошь в виде креста до 144 000 рублей за укороченную кожаную куртку.

Sorelle

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Российский бренд нарядной одежды славится продуманной работой с референсами. Вдохновением для весенней коллекции стал культовый для мира моды фильм «Ромео и Джульетта» База Лурманна. Актуальная эстетика конца 90-х, насыщенные оттенки, принты и обилие металлических деталей и декора — все это можно найти в вещах новой капсулы. Новинки уже представлены на сайте бренда. Диапазон цен — от 4000 рублей за топ-бра до 39 000 рублей за тренч из искусственной кожи.

Golovina Mari

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Из сезона в сезон российский бренд создает изделия в однажды заданной дизайнером эстетике — чистые линии, лаконичный дизайн и смелая палитра. Весна-2022 не стала исключением: в коллекции представлены новые формы тренчей, миди-юбки с драпировкой, а также топы и блузы. Лаконичные образы

капсулы дополняют принты: тонкая полоска, яркая цветная клетка, геометрический рисунок. Коллекция поступила в шоурум и на сайт Golovina Mari. Диапазон цен — от 7000 рублей за футболку из плотного хлопка до 54 000 рублей за пальто-пиджак из шерсти альпаки.

Front

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Российский мультибренд продолжает сотрудничество с локальными дизайнерами. Это и Анастасия Ли (бренд Jin Ju) из Узбекистана, создающая экологичные вещи из винтажных платков, и 18-летняя Lika Saralp из Кабардино-Балкарии, которая шьет пальто, используя элементы национального костюма. И Аня Толстая, которая специально для Front сделала пальто-чапаны из узбекского адраса на подкладке из хлопка с авторскими принтами. Также у Front появились аксессуары группы Labase — платки и шапочки-шлемы. Диапазон цен — от 3750 рублей за повязку на голову до 70 000 рублей за пальто Sasha Gapanovich.