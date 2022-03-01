Роза с зеленью, кожей или смородиной, экодухи, все разновидности цитрусов и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии марта.
Насыщенный табачно-кожаный аромат украсили щедрой порцией горьковатого цитрусового сока.
Композиция фланкера строится вокруг пудрового ириса. В помадный запах не дают уйти цитрусы и фруктовая сладость.
Натуральную мимозу здесь искать не стоит, а вот неизбитый аромат для любителей всего цитрусового и летнего — вполне.
Ладанная композиция, которую уравновешивает свежая лаванда, подойдет и для ароматизации одежды. Главное — не переборщить.
Аромат для любителей ванильных, кремовых запахов с белоцветочной составляющей.
Вариация на тему смородинового варенья и розы. Получилось менее резко и относительно свежо.
Классический одеколонистый аромат бренда на 77% состоит из ингредиентов натурального происхождения.
Этот ирис получился непохожим на жирный слой помады. Он скорее напоминает отдушку пены для ванны.
Самый нерозовый аромат из новой линейки бренда. Кожа, соленья, перец и герань.