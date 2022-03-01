Роза с зеленью, кожей или смородиной, экодухи, все разновидности цитрусов и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии марта.

Ormonde Jayne Montabaco Verano

Насыщенный табачно-кожаный аромат украсили щедрой порцией горьковатого цитрусового сока.

Цена 14 790 р.
Givenchy Irresistible Eau de Toilette Fraiche

Композиция фланкера строится вокруг пудрового ириса. В помадный запах не дают уйти цитрусы и фруктовая сладость.

Цена 4023 р.
Diptyque Eau Rose Eau de Parfum

Набирающий популярность прием парфюмеров добавлять в цветочные ароматы много зелени сработал и в этой розе.

Цена 13 005 р.
Aerin Mediterranean Honeysuckle Mimosa

Натуральную мимозу здесь искать не стоит, а вот неизбитый аромат для любителей всего цитрусового и летнего — вполне.

Цена 8250 р.
Аромат для дома Tonka Istanbul

Ладанная композиция, которую уравновешивает свежая лаванда, подойдет и для ароматизации одежды. Главное — не переборщить.

Цена 2800 р.
Bvlgari Baciami

Аромат для любителей ванильных, кремовых запахов с белоцветочной составляющей.

Цена 18 820 р.
Giorgio Armani Sì Passione Éclat

Вариация на тему смородинового варенья и розы. Получилось менее резко и относительно свежо.

Цена 5318 р.
Calvin Klein CK Everyone Eau de Parfum

Классический одеколонистый аромат бренда на 77% состоит из ингредиентов натурального происхождения.

Цена 3142 р.
Ex Nihilo Iris Porcelana

Этот ирис получился непохожим на жирный слой помады. Он скорее напоминает отдушку пены для ванны.

Цена 33 500 р.
Tom Ford Rose de Russie

Самый нерозовый аромат из новой линейки бренда. Кожа, соленья, перец и герань.

Цена 17 340 р.
Gucci Guilty Eau de Parfum Intense

Фруктовое ассорти со сливой и апельсином в центре.

Цена 6502 р.