Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — ботинки с брызгами краски, домашняя одежда нового российского бренда и не только.

Lime

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Российский бренд уже предлагает готовиться к 8 марта: для праздника Lime приготовил коллекцию в яркой палитре. Капсула включает цветные монолуки в актуальных оттенках: розовом, фуксии, шоколадно-коричневом, а также небесно-голубом. Ключевыми моделями стали открытые кардиганы с застежкой на цепочке, сатиновые блузы с тонкой завязкой по центру и вязаные бра-топы. Капсула уже доступна к покупке на сайте Lime. Диапазон цен — от 1599 рублей за вязаный кроп-топ до 14 999 рублей за однобортное пальто.

Dr. Martens x Neighborhood

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Британские обувные классики и японский бренд объединились для выпуска совместного релиза. В него вошли интерпретации двух популярных моделей Dr. Martens — дерби «1461» и челси «2976». Отличительная особенность обеих пар — декоративные брызги разноцветной краски на черном кожаном верхе. В Россию ботинки доехали с небольшим опозданием. Купить созданные в коллаборации с Neighborhood «1461» и «2976» можно в корнере Dr. Martens в универмаге «Цветной». Дерби обойдутся в 28 000 рублей, челси — в 31 000 рублей.

Cocoshnick

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Cocoshnick Headdress также представил яркую коллекцию под названием Color Dust. В нее вошли береты из натуральной гладкой кожи в шести новых цветах — от лавандового до красного, а также шляпы в стиле бохо и платки из искусственного шелка. Приобрести новинки можно в интернет-магазине бренда. Стоимость моделей — от 4000 до 22 000 рублей.

Tarvas SS22

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Рекомендуем присмотреться к финскому бренду Tarvas, особенно если вы устали от кроссовок. Выход новой коллекции — отличный повод для знакомства. Особого внимания заслуживают ботинки Explorer, балансирующие на грани городского и аутдор-стилей. В новом релизе модель с комбинированным верхом из водоотталкивающей замши и кожи доступна в шести цветовых решениях: зеленом, черном, темно-коричневом, черном и темно-сером. Новая коллекция уже поступила в продажу и доступна на официальном сайте Tarvas. Цена вопроса — 290 евро.

Ani d. Zop

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Ani d. Zop — молодой российский бренд базовой одежды для дома и путешествий. В первой коллекции основательница бренда Яна Поздина решила изменить представление о домашней униформе и создала комфортные, функциональные и при этом красивые вещи. Платья Ani d. Zop сделаны из мягкой шерсти, сорочки, халаты и пижамы — из хлопка и шелка, а рубашки, брюки и шорты — из английской шерсти, смеси тонких и теплых волокон с более толстыми. Основные цвета базовой коллекции — бежевый, фиолетовый, изумрудный, темно-синий, глубокий серый и черный. Вещи представлены на сайте anidzop.com по ценам от 24 000 до 49 000 рублей.

Ping Pong Club Moscow x Shulya

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Столичный бренд и комьюнити в одном лице выпустил новый релиз — белый лонгслив с ярким принтом и непривычным брендингом на рукавах. За дизайн отвечал кировский художник Shulya. Лонгслив уже поступил в продажу. Купить его можно на официальном сайте Ping Pong Club Moscow. Цена вопроса — 4550 рублей. В комплекте с каждым лонгсливом идет постер, повторяющий работу художника.

«Снежная королева»

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«Снежная королева» анонсировала лимитированную коллекцию весны-лета 2022. В ее основе — натуральные материалы, чистая палитра оттенков и универсальный комфортный крой. Среди моделей все ключевые силуэты сезона — рубашки на завязках, силуэтные юбки, джинсы с вырезами и шорты-бермуды. Новинки доступны на сайте «Снежной королевы». Диапазон цен — от 2490 рублей за трикотажные шорты до 43 990 рублей за пальто из натуральной кожи.

H&M Edition By

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Масс-маркет представил новую коллекцию из своей регулярной мужской линейки Edition By. В релиз вошли базовые и понятные вещи на каждый день. Среди ключевых позиций — легкая полевая куртка и брюки карго, рубашка в милитари-стиле и шорты, джинсовка и ветровка в ярких цветовых решениях, а также брюки свободного кроя. Отличительная особенность коллекции в том, что все позиции выполнены из органических или переработанных материалов. В России вещи поступят в продажу только в следующем месяце — 17 марта.