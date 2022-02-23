Модные оттенки и новые техники, которые понравятся и адептам натуральности, и любителям экспериментов.

Теплый блонд

Хорошие новости для блондинок, замучившихся регулярно тонировать волосы синими и фиолетовыми составами для идеального холодного оттенка: естественный, слегка карамельный цвет снова в моде. Креативный директор бренда Evo Том Смит называет подобное окрашивание «дорогой блонд» и советует сочетать его с укладкой в стиле супермоделей 90-х — крупными локонами и заметным объемом у корней. Немного усложнить образ можно с помощью дополнительного тонирования персиковыми или пастельно-розовыми средствами. Если вы подкрашиваете волосы дома, то разбавляйте цветной состав бальзамом для волос — так будет легче контролировать интенсивность оттенков.

Медный

Кажется, про рыжие и темно-красные волосы под конец прошлого года вспомнили все — во многом благодаря образу Дженнифер Лоуренс в фильме «Не смотрите наверх». Из многообразия огненных цветов легко выбрать тон, подходящий конкретному типу внешности. Но если вы хотите ориентироваться на моду, обратите внимание на медные, слегка приглушенные оттенки. Главный совет по окрашиванию в рыжий цвет: не экспериментировать с тонированием дома. Красный пигмент — один из самых стойких, и быстро исправить результат или перекрасить волосы не получится.

Фростинг

Фростинг — на самом деле одна из разновидностей балаяжа, техники окрашивания, при которой осветляются отдельные пряди. Классический балаяж любят за две вещи: эффект выгоревших на солнце волос и визуальное увеличение объема. Подобный естественный и скульптурирующий эффект дает и фростинг. Мастер тоже осветляет отдельные, но существенно более тонкие пряди, причем ни в коем случае не закрывает их фольгой — обесцветиться должна только поверхность волос, как будто бы они посветлели природным путем.

Контрастные пряди

Ширина прядей варьируется от тонких полос у лица до сплит-окрашивания поперек пробора. Такой метод подойдет, если вы хотите поэкспериментировать с яркими цветами, но не готовы полностью отказываться от натурального оттенка. Например, блогерши с контрастным окрашиванием часто чередуют цвета волос для фото: прячут пряди за уши либо делают высокий хвост или пучки, выпуская яркую часть прически. Правда, с таким окрашиванием нужно заморочиться — осветлить и затонировать волосы симметрично получится только у профессионала, а в домашнем уходе придется периодически аккуратно обновлять цвет красящими бальзамами.