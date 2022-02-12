Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — спортивные бра на любую грудь, идеальные овершоты, огнестойкие одеяла и не только.

Wax London SS22

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Британский бренд, славящийся свежим взглядом на классический мужской гардероб, представил первую часть новой весенне-летней коллекции. Как и всегда, это понятная, но не лишенная шарма одежда на каждый день. В первую очередь выделяются добротные клетчатые овершоты — на выбор доступно аж 14 расцветок. Следом идут лаконичные стеганые куртки и жилеты, которые можно носить как дополнительный слой уже сейчас. И, конечно, отдельного упоминания заслуживают идеальные вязаные поло в стиле 50-х. Вещи из новой коллекции Wax London уже поступили в продажу на официальном сайте бренда. Овершот обойдется в 15 300 р., стеганая куртка — 22 100 р., вязаное поло — 10 300 р.

Snow Peak x Rumpl NanoLoft Takibi Blanket

Японский аутдор-бренд вновь объединился с производителем одеял Rumpl. Стороны выпустили второй по счету аксессуар для ценителей туризма и других активностей на открытом воздухе. Совместное одеяло отличается продуманной конструкцией, синтетическим утеплителем NanoLoft и огнестойким верхом. Коллаборационное одеяло для вечеров на даче у костра поступит в продажу в ближайшее время. Купить его можно будет на официальном сайте Snow Peak.

Carhartt WIP x Salomon

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Результатом неожиданной коллаборации классиков рабочей одежды и аутдор-энтузиастов стала интерпретация модели CSWP Shelter. Совместная пара получила сдержанную черно-синюю расцветку, полностью водонепроницаемую конструкцию и легкий утеплитель Climatherm. Учитывая два последних критерия, стороны создали идеальную обувь для непогоды. Коллаборационная пара уже поступила в продажу на официальных сайтах Carhartt WIP и Salomon, а также у избранных ретейлеров брендов. Цена вопроса — 150 фунтов.

New Balance 990v5 Vegan Friendly

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Спортивный бренд выпустил обновленную версию одной из самых популярных моделей — 990v5. Как следует из названия релиза, это веганская пара — привычную замшу заменили на альтернативный синтетический материал. Верх модели выполнен в классических для New Balance серых тонах. От оригинальной пары сохранились рефлективные литеры N, мягкие стельки Ortholite и промежуточная подошва с технологией Encap. Веганская версия кроссовок New Balance 990v5 уже поступила в продажу. Купить пару можно в магазинах и на официальном сайте бренда. Цена вопроса — 32 990 р.

adidas «Impossible Is Nothing»

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adidas продолжает продвигать свой успевший стать классическим лозунг «Impossible Is Nothing». Новая рекламная кампания сосредоточена вокруг практичной спортивной одежды для женщин. А именно бра, созданных совместно со спортсменками и командой ученых. Последние детально изучали влияние правильной поддержки груди на здоровье и результаты тренировок. Согласно исследованию Портсмутского университета, неправильно подобранные бра способны вызывать опасные растяжения кожи и смещение положения груди во время интенсивных нагрузок. В коллекцию вошло больше 30 моделей из дышащего материала, каждая из которых доступна в широкой размерной сетке. Бра подбираются по типам нагрузки: для тренировок легкой и средней интенсивности, для занятий средней интенсивности, а также для кардиотренировок и бега. Новая коллекция спортивных бра adidas уже поступила в продажу. Купить топы можно в избранных магазинах и на официальном сайте бренда.

Viva la Vika

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К грядущему Дню всех влюбленных концепт-стор украшений, в бренд-листе которого около значится около 40 марок, запустил акцию со скидками на все украшения с сердцами. Так, с 10 по 14 февраля избранный ряд позиций можно будет купить с приятной скидкой 14%. Специальное предложение действует как в магазинах Viva la Vika (на Поварской и в ТЦ «Афимолл»), так и на сайте (потребуется промокод ILOVEYOU).

Russian Beauty Guru

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