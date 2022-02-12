Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — спортивные бра на любую грудь, идеальные овершоты, огнестойкие одеяла и не только.
Wax London SS22
Британский бренд, славящийся свежим взглядом на классический мужской гардероб, представил первую часть новой весенне-летней коллекции. Как и всегда, это понятная, но не лишенная шарма одежда на каждый день.
В первую очередь выделяются добротные клетчатые овершоты — на выбор доступно аж 14 расцветок. Следом идут лаконичные стеганые куртки и жилеты, которые можно носить как дополнительный слой уже сейчас. И, конечно, отдельного упоминания заслуживают идеальные вязаные поло в стиле 50-х.
Вещи из новой коллекции Wax London уже поступили в продажу на официальном сайте бренда. Овершот обойдется в 15 300 р., стеганая куртка — 22 100 р., вязаное поло — 10 300 р.
Snow Peak x Rumpl NanoLoft Takibi Blanket
Японский аутдор-бренд вновь объединился с производителем одеял Rumpl. Стороны выпустили второй по счету аксессуар для ценителей туризма и других активностей на открытом воздухе. Совместное одеяло отличается продуманной конструкцией, синтетическим утеплителем NanoLoft и огнестойким верхом.
Коллаборационное одеяло для вечеров на даче у костра поступит в продажу в ближайшее время. Купить его можно будет на официальном сайте Snow Peak.
Carhartt WIP x Salomon
Результатом неожиданной коллаборации классиков рабочей одежды и аутдор-энтузиастов стала интерпретация модели CSWP Shelter. Совместная пара получила сдержанную черно-синюю расцветку, полностью водонепроницаемую конструкцию и легкий утеплитель Climatherm. Учитывая два последних критерия, стороны создали идеальную обувь для непогоды.
Коллаборационная пара уже поступила в продажу на официальных сайтах Carhartt WIP и Salomon, а также у избранных ретейлеров брендов. Цена вопроса — 150 фунтов.
New Balance 990v5 Vegan Friendly
Спортивный бренд выпустил обновленную версию одной из самых популярных моделей — 990v5. Как следует из названия релиза, это веганская пара — привычную замшу заменили на альтернативный синтетический материал. Верх модели выполнен в классических для New Balance серых тонах. От оригинальной пары сохранились рефлективные литеры N, мягкие стельки Ortholite и промежуточная подошва с технологией Encap.
Веганская версия кроссовок New Balance 990v5 уже поступила в продажу. Купить пару можно в магазинах и на официальном сайте бренда. Цена вопроса — 32 990 р.
adidas «Impossible Is Nothing»
adidas продолжает продвигать свой успевший стать классическим лозунг «Impossible Is Nothing». Новая рекламная кампания сосредоточена вокруг практичной спортивной одежды для женщин. А именно бра, созданных совместно со спортсменками и командой ученых. Последние детально изучали влияние правильной поддержки груди на здоровье и результаты тренировок. Согласно исследованию Портсмутского университета, неправильно подобранные бра способны вызывать опасные растяжения кожи и смещение положения груди во время интенсивных нагрузок.
В коллекцию вошло больше 30 моделей из дышащего материала, каждая из которых доступна в широкой размерной сетке. Бра подбираются по типам нагрузки: для тренировок легкой и средней интенсивности, для занятий средней интенсивности, а также для кардиотренировок и бега.
Новая коллекция спортивных бра adidas уже поступила в продажу. Купить топы можно в избранных магазинах и на официальном сайте бренда.
Viva la Vika
К грядущему Дню всех влюбленных концепт-стор украшений, в бренд-листе которого около значится около 40 марок, запустил акцию со скидками на все украшения с сердцами. Так, с 10 по 14 февраля избранный ряд позиций можно будет купить с приятной скидкой 14%. Специальное предложение действует как в магазинах Viva la Vika (на Поварской и в ТЦ «Афимолл»), так и на сайте (потребуется промокод ILOVEYOU).
Russian Beauty Guru
Российский бренд декоративной косметики, который наконец не скрывается за легендами об иностранном происхождении, а прямо заявляет о своей родине, выпустил сразу две новинки. Вместе с визажистом Денисом Карташевым марка создала линейку глянцевых помад-бальзамов «Русский нюд». В коллекцию вошли семь оттенков персикового, бежевого и коричневого, спрятанные в футляры в виде тюбиков с акварелью.
Второй запуск — коллаборация с визажистом Максимом Гилевым — сияющие тени «Сокровища России». Переливающиеся оттенки названы тоже патриотично: «Якутские бриллианты», «Уральский малахит», «Золотое кольцо», «Санкт-Петербург».
И тени, и помады уже поступили в продажу на официальном сайте бренда и в косметических магазинах. Оба продукта стоят 799 р.