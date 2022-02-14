По адресу Кузнецкий Мост, 7, открылся крупнейший в России и СНГ флагманский магазин adidas. Четыре этажа исторического здания, объединенные концепцией «Дом новых возможностей», передают главные ориентиры бренда: спорт, инновации, устойчивое развитие, инклюзивность. Рассказываем, что превращает флагман из типичного магазина в умное пространство.

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© adidas

Умное здание Магазин занимает четыре этажа, хотя снаружи дом кажется двухэтажным. Секрет в хитрой планировке. Залы расположены на цокольном этаже, двух основных и мансарде. Все помещения соединяет лестница, которой раньше в здании не было, ее построили специально для магазина. Это не единственная впечатляющая деталь строительства — для того чтобы создать полноценный второй этаж, на некоторых участках буквально с нуля прокладывали пол. Этажи поделены по своей специфике. Подземная часть отведена под зону adidas Originals и коллаборации. Для погружения в атмосферу линейки Y3 вещи поместили в обособленную комнату с отдельным саундтреком и специальной ароматизацией . На этом же этаже можно увидеть, с чего начиналась история adidas в России: в отдельных стеклянных боксах по всему залу расположены раритетные модели кроссовок из частных коллекций, в том числе некогда самая популярная пара adidas Ulm. Первый этаж — пространство спорта. В зале, посвященном футболу, можно сразу кастомизировать понравившуюся джерси . Второй этаж — зона женской и детской одежды, в том числе отдельный зал с коллаборацией adidas by Stella McCartney и пестрый лего-стенд для детей.

© adidas

© adidas

А вот мансарда уже никак не связана с шопингом. Здесь расположен корнер кофейни Surf Coffee и кастом-лаборатория Makers Lab . В глубине этажа — зал для лекций, вечеринок, занятий спортом и других специальных мероприятий, доступ к которым открыт участникам программы лояльности adidas Creators Club. Друзья бренда могут подготовиться к активностям в раздевалке, а после принять душ — все это тоже есть на верхнем этаже.

Умное отношение к природе Флагман adidas создавался по всем критериям LEED (Лидерство в энергоэффективном и экологическом проектировании) — главной системы сертификации «зеленых» зданий.

— Магазин расположен в центре города, а значит, покупателям не нужна машина, чтобы до него добраться, достаточно проехать на общественном транспорте или, что еще экологичнее, взять велосипед или пройтись.

— Для экономии водных ресурсов в магазине установлены водосберегающие системы.

— Само здание спроектировано таким образом, чтобы оптимизировать потребление электричества, а при уборке объем затрачиваемых химикатов был как можно меньше.

— Отходы строительства были частично переработаны. Например из таких материалов сделан логотип магазина, который находится за кассой. Но листовок с описанием всех этих инициатив в магазине вы не найдете: все раздаточные материалы заменили экраны и инсталляции .

© adidas

© adidas

Поднимаясь на второй этаж, вы наглядно проследите, как 15 пластиковых бутылок, выловленных в океане, за четыре шага превращаются в поверхность кроссовки. Здесь же обладатели многоразовых бутылок смогут пополнить запасы воды в специальном фонтанчике. Вклад в устойчивое развитие заметен и в ассортименте магазина: 8 из 10 вещей на полках сделаны с использованием переработанных материалов .

Умный процесс покупки Хотя главная идея нового пространства adidas — не только создать место, где каждый сможет выбрать одежду, но и показать покупателю ценности бренда, подход к совершению покупок здесь тоже усовершенствовали. На первом этаже расположена диджитал-стена с кроссовками — стоит убрать с постамента понравившуюся модель, как вся информация о ней появится на экране. Здесь же можно заказать свой размер — искать консультанта не нужно, вам все принесут. Подобный сервис работает и в примерочных на втором этаже: заказать вещь размером больше или меньше можно через умное зеркало . Другая кабинка на втором этаже оборудована «Яндекс.Алисой» — кроме информации о моделях и бренде умную колонку можно попросить поставить любимую музыку или услышать мотивирующие фразы амбассадоров adidas. Стену еще одной примерочной заменил огромный экран с меняющимися заставками. Чувствуем, именно эта кабинка будет всегда занята, а инстаграм заполонят фото на фоне скал или морского побережья.

© adidas

© adidas

Умный подход к каждому Инклюзивность внутри магазина поддерживается человеческим контактом и заботой. Например, все консультанты второго этажа обучены тонкостям бра-фитинга — подбора идеального спортивного лифа , который не будет мешать и отвлекать вас во время занятий. Если вы пришли в магазин с ребенком, специальная детская зона не даст ему заскучать: среди активностей есть не только увлекательная, но и полезная игра, которая рассказывает о проблеме загрязнения океана пластиком. На мансарде расположено закрытое камерное помещение, оснащенное отдельной примерочной, для артистов и партнеров бренда. В нем можно подготовиться к выступлениям, устроить переговоры или записать подкаст. В скором времени в здании заработает лифт для маломобильных граждан.

Умная дань городу Флагман adidas существует не автономно, а находится в тесной связке с городом. Начинается она с указателей прямо на станции метро «Кузнецкий Мост». Тема метрополитена появляется и внутри самого магазина. Например, лайтбоксы с навигацией на минус первом этаже — это те же световые блоки, которые мы видим перед выходом в город. А встречает цоколь с мозаикой из переработанного пластика , напоминающей стены на станциях метро. В дизайне второго этажа тоже есть городские отсылки — пространство вдохновлено балетом и Большим театром.

© adidas

© adidas