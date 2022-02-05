Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — добротные стеганные куртки, тирольские ботинки на грядущую весну, кеды-валентинки и не только.
Lavenham x Oi Polloi
Британский ретейлер продолжает придерживаться курса на коллаборации и выпускает очередной совместный релиз — на этот раз с брендом верхней одежды Lavenham. В мини-коллекцию вошли стеганные куртки и жилеты в приятных глазу оттенках. Все позиции отличаются тремя карманами на лицевой стороне, шалевым воротником и манжетами на рукавах.
Совместный релиз Oi Polloi и Lavenham уже поступил в продажу. Купить Вещи можно на официальном сайте ретейлера. Куртка обойдется в 275 фунтов, жилет — в 195 фунтов.
Paraboot x HIP
Еще одну яркую коллаборацию подготовил другой британский ретейлер — HIP. В совместный релиз с брендом Paraboot вошли две пары обуви с эффектным дизайном — коричневые лоферы и черные тирольские ботинки.
Ключевое отличие коллаборационных силуэтов от базовых — верх из комбинированных материалов.
Обе пары доступны на сайте HIP. Тирольские ботинки обойдутся в 330 фунтов, лоферы — в 335 фунтов.
Vagabond
Шведский бренд представил женские и мужские модели на весну-лето 2022. Помимо базовых моделей Vagabond вроде лаконичных кед на толстой подошве или кожаных лоферов, тут можно найти более острые силуэты — к примеру, мюли из замши, туфли с массивными пряжками-цепями или рыбацкие сандалии с обрубленным носом.
Первые модели уже можно приобрести в интернет-магазине Vagabond. Мюли стоят 11 300 рублей, лоферы — 13 300 рублей, а ботильоны с голенищем-носком — 14 800 рублей.
H&M Studio
Коллекцию Studio весна-лето 2022 задумывали яркой и бросающейся в глаза. У бренда получилось: кислотный зеленый и оранжевый, леопардовый принт и сложные фасоны. Из любопытного — джинсы со шнуровкой, куртка с заклепками, сетчатый топ с рюшами и алые казаки.
Коллекция поступит в продажу онлайн и в избранных магазинах бренда 3 марта.
Uniqlo x Ines de la Fressange
Новая интерпретация французского шика с японским минимализмом от Инес де ля Фрессанж для Uniqlo. В весенне-летней коллекции, как всегда, много хлопка и льна, а строгие приталенные пиджаки соседствуют со свободными платьями в клетку. Отдельно стоит обратить внимание на трикотажные вещи с налетом университетского стиля.
В России коллекция будет представлена в избранных магазинах бренда и в интернет-магазине в марте. Цены начинаются от 1499 р. за шелковый платок и доходят до 7999 р. за однобортный жакет и стеганое пальто.
adidas Y-3
В этом году линии Y-3 исполняется двадцать лет. В первой части юбилейной коллекции Йодзи Ямамото использует привычные для подбренда приемы: немного деконструктивизма, спортивные ткани в неспортивных фасонах и привычный принт из трех полосок.
Коллекция Y-3 появится в продаже 3 февраля во флагманском магазине adidas на Кузнецком Мосту и в других избранных магазинах бренда, а также на сайте.
Converse Valentine’s Day Collection
В преддверии Дня святого Валентина бренд показывает коллекцию «Сделано с любовью», в которой классические модели кед осыпаны сердцами и поцелуями. Белые, черные и розовые модели украшены мелкими романтическими вышивками.
Праздничные мужские и женские модели появятся в продаже 5 февраля во всех магазинах Converse.
N.early N.aked
Российский бренд обуви вернулся после долгого перерыва. В новой коллекции марка представляют свои обновленные модели, вдохновленные танцевальными силуэтами: классические лодочки и ботильоны на невысоком устойчивом каблуке. Кроме тончайшей кожи и замши, создательницы N.early N.aked использовали в новой капсуле глиттер, лакированную кожу и атлас.
Коллекция уже доступна на сайте бренда. Приобрести лодочки можно за 31 500 рублей, а ботильоны — за 37 000 рублей.