Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — добротные стеганные куртки, тирольские ботинки на грядущую весну, кеды-валентинки и не только.

Lavenham x Oi Polloi

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Британский ретейлер продолжает придерживаться курса на коллаборации и выпускает очередной совместный релиз — на этот раз с брендом верхней одежды Lavenham. В мини-коллекцию вошли стеганные куртки и жилеты в приятных глазу оттенках. Все позиции отличаются тремя карманами на лицевой стороне, шалевым воротником и манжетами на рукавах. Совместный релиз Oi Polloi и Lavenham уже поступил в продажу. Купить Вещи можно на официальном сайте ретейлера. Куртка обойдется в 275 фунтов, жилет — в 195 фунтов.

Paraboot x HIP

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Еще одну яркую коллаборацию подготовил другой британский ретейлер — HIP. В совместный релиз с брендом Paraboot вошли две пары обуви с эффектным дизайном — коричневые лоферы и черные тирольские ботинки.

Ключевое отличие коллаборационных силуэтов от базовых — верх из комбинированных материалов. Обе пары доступны на сайте HIP. Тирольские ботинки обойдутся в 330 фунтов, лоферы — в 335 фунтов.

Vagabond

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Шведский бренд представил женские и мужские модели на весну-лето 2022. Помимо базовых моделей Vagabond вроде лаконичных кед на толстой подошве или кожаных лоферов, тут можно найти более острые силуэты — к примеру, мюли из замши, туфли с массивными пряжками-цепями или рыбацкие сандалии с обрубленным носом. Первые модели уже можно приобрести в интернет-магазине Vagabond. Мюли стоят 11 300 рублей, лоферы — 13 300 рублей, а ботильоны с голенищем-носком — 14 800 рублей.

H&M Studio

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Коллекцию Studio весна-лето 2022 задумывали яркой и бросающейся в глаза. У бренда получилось: кислотный зеленый и оранжевый, леопардовый принт и сложные фасоны. Из любопытного — джинсы со шнуровкой, куртка с заклепками, сетчатый топ с рюшами и алые казаки. Коллекция поступит в продажу онлайн и в избранных магазинах бренда 3 марта.

Uniqlo x Ines de la Fressange

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Новая интерпретация французского шика с японским минимализмом от Инес де ля Фрессанж для Uniqlo. В весенне-летней коллекции, как всегда, много хлопка и льна, а строгие приталенные пиджаки соседствуют со свободными платьями в клетку. Отдельно стоит обратить внимание на трикотажные вещи с налетом университетского стиля. В России коллекция будет представлена в избранных магазинах бренда и в интернет-магазине в марте. Цены начинаются от 1499 р. за шелковый платок и доходят до 7999 р. за однобортный жакет и стеганое пальто.

adidas Y-3

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В этом году линии Y-3 исполняется двадцать лет. В первой части юбилейной коллекции Йодзи Ямамото использует привычные для подбренда приемы: немного деконструктивизма, спортивные ткани в неспортивных фасонах и привычный принт из трех полосок. Коллекция Y-3 появится в продаже 3 февраля во флагманском магазине adidas на Кузнецком Мосту и в других избранных магазинах бренда, а также на сайте.

Converse Valentine’s Day Collection

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В преддверии Дня святого Валентина бренд показывает коллекцию «Сделано с любовью», в которой классические модели кед осыпаны сердцами и поцелуями. Белые, черные и розовые модели украшены мелкими романтическими вышивками. Праздничные мужские и женские модели появятся в продаже 5 февраля во всех магазинах Converse.

N.early N.aked

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