В феврале 1980 года состоялась мировая премьера «Американского жиголо». Можно по-разному относиться к творению Пола Шрейдера, но нельзя отрицать, что это один из самых стильных фильмов всех времен.
Когда речь заходит о картине, превратившей 31-летнего Ричарда Гира в кинозвезду, первым делом вспоминается даже не сюжет фильма, а его атмосфера. Особенный стиль прослеживается не только в костюмах, но и в постановке кадров, цветокоррекции, интерьерах и мощном саундтреке авторства Джорджио Мородера.
Главный герой картины — Джулиан Кей, занимающийся секс-работой в Голливуде. Молодой человек следит за собой, умеет поддержать разговоры на любые темы и на разных языках, а еще отличается отменным вкусом в одежде.
Гардероб Кея полнится добротно скроенными и безупречно сидящими костюмами, всевозможными рубашками, эффектными ботинками на каблуках по последней моде тех лет и внушительным количеством галстуков. Даже спустя почти сорок два года образы героя выглядят свежо и применимо. Примечательный факт: для съемок Ричарда Гира одевал тогда еще малоизвестный в США итальянский дизайнер Джорджо Армани.
Наиболее просто и безболезненно адаптировать стиль Джулиана Кея можно с помощью комбинации пиджака (как традиционного, так и двубортного) с джинсами клеш. Разумеется, брюки также будут уместны. Только советуем подбирать пару отличного от пиджака цвета. Такой комплект получится более расслабленным и не обязывающим. Что касается обуви, то при поисках в первую очередь обращайте внимание на носок (слегка вытянутый) и каблук (не переусердствуйте с высотой).