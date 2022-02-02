Когда речь заходит о картине, превратившей 31-летнего Ричарда Гира в кинозвезду, первым делом вспоминается даже не сюжет фильма, а его атмосфера. Особенный стиль прослеживается не только в костюмах, но и в постановке кадров, цветокоррекции, интерьерах и мощном саундтреке авторства Джорджио Мородера.

Главный герой картины — Джулиан Кей, занимающийся секс-работой в Голливуде. Молодой человек следит за собой, умеет поддержать разговоры на любые темы и на разных языках, а еще отличается отменным вкусом в одежде.