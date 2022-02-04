Традиционные рубашки все еще в цене, но найти добротный вариант не так‑то просто. Особенно если вы устали от массмаркета и не готовы к пестрым принтам по всей поверхности. Собрали 7 брендов с нескучными моделями.

Gitman Vintage

£179 1 из 6 £179 2 из 6 £169 3 из 6 £159 4 из 6 £169 5 из 6 £169 6 из 6

Vintage — это линия бренда Gitman Bros., который выпускает добротные рубашки с середины прошлого века. Возможно, российские поклонники стиля херитейдж с ней знакомы. В разные годы линейка Vintage, в рамках которой бренд переосмысляет свои богатые архивы, была представлена в Москве. К каждому новому сезону команда Gitman Bros. выбирает ткани из каталогов прежних лет. Для максимальной аутентичности перед использованием их состаривают или окрашивают. Наряду с однотонными рубашками в линейке Vintage также регулярно появляются модели с пестрыми и забавными узорами, повторяющими архивные.

Где покупать End., Mr Porter Цены от £105 до £205

Satta

Главным источником вдохновения британского бренда обозначена природа. Но догадаться об этом можно и без манифестации Satta — достаточно посмотреть на палитру текущей коллекции. Все вещи бренда выполнены в природных расцветках. Рубашки Satta отличаются более расслабленным дизайном и подойдут скорее для повседневной носки, нежели для офиса. Где‑то привычный воротник заменили на «стойку», где‑то застежка на пуговицах идет до груди, где‑то карманы выделены контрастной белой строчкой.

Где покупать официальный сайт Цены от £110 до £140

Portuguese Flannel

£89 1 из 6 £89 2 из 6 £89 3 из 6 £89 4 из 6 £89 5 из 6 £89 6 из 6

Portuguese Flannel — это семейный бренд из Португалии в четвертом поколении. Несмотря на название, ассортимент марки не ограничивается одними лишь фланелевыми рубашками (к слову, добротными и очень плотными). В сезонных коллекциях Portuguese Flannel можно найти достойные модели из вельвета, денима и даже шерсти. Причем как повседневные, так и офис-френдли, как однотонные, так и с принтами. Почти все рубашки Portuguese Flannel отличаются лаконичным дизайном и понятным обычному покупателю кроем.

Где покупать End., Mr Porter Цены от £89 до £99

Adsum

£185 1 из 6 £185 2 из 6 £145 3 из 6 £145 4 из 6 £145 5 из 6 £145 6 из 6

Настоятельно рекомендуем присмотреться к молодому (основан в 2015-м) и быстро развивающемуся бренду из Бруклина. Adsum — наглядный пример того, как должен выглядеть так называемый взрослый стритвир. В основе концепции стоит не подражание остромодным тенденциям, а работа с цветами, кроем и дизайном. Поэтому вещи бренда идеально подходят для повседневной носки в городе, они выглядит свежо, но не утратят актуальности через пару сезонов, они сдержанные, но при этом нескучные. В текущей коллекции особенно выделяются рубашки из выстиранного хлопка с асимметричными карманами на груди, а также модели из плотного итальянского вельвета. Отдельного упоминания также заслуживают интерпретации классических фланелевых рубашек в рабочем стиле.

Где покупать End. Цены от £145 до £185

Sunspel

£265 1 из 3 £265 2 из 3 £265 3 из 3

Мы уже рассказывали о Sunspel, когда речь шла об идеальной одежде для дома. Со всем остальным у британского бренда все тоже в полном порядке. Его основной профиль — базовая и максимально понятная одежда. Помимо базовых хлопковых рубашек в коллекциях Sunspel проскакивают модели из вельвета из денима. Основной упор бренд делает на материалы, крой и лаконичный дизайн. В вопросах расцветок Sunspel тоже достаточно консервативен — как правило, в цене белый и различные оттенки голубого.

Где покупать официальный сайт, Farfetch, Mr Porter Цены от £135 до £265

Colorful Standard

€80 1 из 4 €80 2 из 4 €80 3 из 4 €80 4 из 4

Симпатичный во всех отношениях бренд. Во-первых, это базовая унисекс-одежда в достаточно широкой размерной сетке и внушительной цветовой палитре. Во-вторых, Colorful Standard прозрачен в своем экологичном подходе. Фабрики бренда располагаются в Португалии, в производстве используются стопроцентно органические и стопроцентно переработанные материалы, а труд рабочих честно оплачивается. В ассортименте бренда всего одна рубашка — стандартного кроя, из оксфордского хлопка. Зато она доступна в более чем 40 расцветках на любой вкус — от базовой белой до насыщенной желтой.

Где покупать официальный сайт Цены €80

120% Lino

€190 1 из 4 €180 2 из 4 €190 3 из 4 €175 4 из 4

Еще один бренд с говорящим и слегка ироничным названием. 120% Lino специализируется на расслабленной одежде из стопроцентного дышащего льна. И, конечно, в сезонных коллекциях итальянской марки всегда представлен широкий выбор рубашек: с короткими и длинными рукавами, с воротниками и без, однотонные и с узорами.