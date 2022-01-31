Маска с иглами, разнообразие кистей, взбитый крем и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в январе.
Растворяемые иглы на плотных патчах безболезненно прокалывают кожу, чтобы доставить вглубь гиалуроновую кислоту, экстракт клевера и лакрицы.
Среди активных ингредиентов шампуня — противогрибковый пироктон оламин и комплекс витаминов, который восстанавливает кожу головы.
В коллекции макияжа, приуроченной ко Дню всех влюбленных, много металлических текстур и шоколадных оттенков, так что подойдет она не только на праздник.
Муссовые помады который сезон мелькают у брендов разного сегмента. Текстура бережнее относится к губам и подходит для модного растушеванного макияжа.
Скажется откровенно, от маски здесь одно название, а вот как питательный крем взбитая субстанция с классическим запахом бренда работает отлично.
«Scalp care is the new skin care» — пишут бьюти-издания. Эта сыворотка сочетает в себе и другой тренд — заботу о микробиоме кожи.
Гель с кислотами и цинком особенно подойдет обладателям проблемной кожи. Приятный бонус: мыльную базу средства постарались сделать как можно мягче.
Название коллекция получила неслучайно: ручки инструментов сделаны из экоматериала на основе кукурузы. Ворс, хоть и синтетический, напоминает козу.
У новых подводок бренда Сергея Наумова двоякая особенность: стрелки не размазываются, но без труда смываются просто водой.
Стильная упаковка, приятный, ненавязчивый запах, грамотно подобранные ингредиенты — все, что нужно, чтобы не забывать увлажнять руки в течение дня.
Успокаивающая тканевая маска неожиданной формы: лекало охватывает зону подбородка и шеи.
Тройка оттенков для любителей алых губ — огненный, императорский и королевский красный — в не менее роскошных футлярах.
Симбиоз сыворотки и крема — легкий, но с пролонгированным эффектом — с кофеином и растительными экстрактами, которые обещают стереть с лица усталость.
Лимитка с синими розами в честь китайского Нового года. Бальзамная текстура и натуральный оттенок превращает помаду в универсальное средство макияжа.
Матирующий праймер с салициловой кислотой и бамбуковой пудрой пригодится обладателям комбинированной и жирной кожи с наступлением тепла.
Еще одна новогодняя коллекция: девять персиково-розовых оттенков разного финиша в яркой палетке с неоновым тигром.