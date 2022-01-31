Маска с иглами, разнообразие кистей, взбитый крем и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в январе.

Микроигольная маска Blóm Soft Care

Растворяемые иглы на плотных патчах безболезненно прокалывают кожу, чтобы доставить вглубь гиалуроновую кислоту, экстракт клевера и лакрицы.

Цена 5090 р.
Шампунь против перхоти Mone Professional

Среди активных ингредиентов шампуня — противогрибковый пироктон оламин и комплекс витаминов, который восстанавливает кожу головы.

Цена 1380 р.
Кремовые тени Kiko

В коллекции макияжа, приуроченной ко Дню всех влюбленных, много металлических текстур и шоколадных оттенков, так что подойдет она не только на праздник.

Цена 999 р.
Матовая помада-мусс Estée Lauder

Муссовые помады который сезон мелькают у брендов разного сегмента. Текстура бережнее относится к губам и подходит для модного растушеванного макияжа.

Цена 3100 р.
Воздушная крем-маска для лица L’Occitane «Карите»

Скажется откровенно, от маски здесь одно название, а вот как питательный крем взбитая субстанция с классическим запахом бренда работает отлично.

Цена 3500 р.
Сыворотка для кожи головы Kerastase Specifique Potentialiste

«Scalp care is the new skin care» — пишут бьюти-издания. Эта сыворотка сочетает в себе и другой тренд — заботу о микробиоме кожи.

Цена 5400 р.
Гель для умывания Bioderma Sébium

Гель с кислотами и цинком особенно подойдет обладателям проблемной кожи. Приятный бонус: мыльную базу средства постарались сделать как можно мягче.

Цена 1399 р.
Кисти для макияжа Vera Beauty Popcorn

Название коллекция получила неслучайно: ручки инструментов сделаны из экоматериала на основе кукурузы. Ворс, хоть и синтетический, напоминает козу.

Цена 4900 р.
Подводка для глаз Sergey Naumov Autograph

У новых подводок бренда Сергея Наумова двоякая особенность: стрелки не размазываются, но без труда смываются просто водой.

Цена 2350 р.
Крем для рук Grown Alchemist «Цветы кактуса, кедр и комплекс Tri-Hyaluronan»

Стильная упаковка, приятный, ненавязчивый запах, грамотно подобранные ингредиенты — все, что нужно, чтобы не забывать увлажнять руки в течение дня.

Цена 2450 р.
Набор кистей Sigma Beauty

Идеальный стартовый набор кистей или походный кит.

Цена 6192 р.
Успокаивающая маска для лица Darling* Ninja Star

Успокаивающая тканевая маска неожиданной формы: лекало охватывает зону подбородка и шеи.

Цена 263 р.
Матовая губная помада Guerlain Rouge G

Тройка оттенков для любителей алых губ — огненный, императорский и королевский красный — в не менее роскошных футлярах.

Цена от 2700 р. за помаду без футляра
Сыворотка для кожи вокруг глаз YSL Pure Shots Eye Reboot Concentrate

Симбиоз сыворотки и крема — легкий, но с пролонгированным эффектом — с кофеином и растительными экстрактами, которые обещают стереть с лица усталость.

Цена 4601 р.
Губная помада Gucci Rouge à Lèvres Voile

Лимитка с синими розами в честь китайского Нового года. Бальзамная текстура и натуральный оттенок превращает помаду в универсальное средство макияжа.

Цена 3600 р.
Праймер Gucci Sérum De Beauté Fluide Matifiant

Матирующий праймер с салициловой кислотой и бамбуковой пудрой пригодится обладателям комбинированной и жирной кожи с наступлением тепла.

Цена 4670 р.
Палетка теней MAC

Еще одна новогодняя коллекция: девять персиково-розовых оттенков разного финиша в яркой палетке с неоновым тигром.

Цена 3890 р.