Запахи угля, киборга, розового лимонада, прокуренного дивана и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии февраля.

Ermenegildo Zegna XXX Charcoal

Нетипичный аромат, в котором пудровые и графитовые оттенки сочетаются с пряностями.

Цена 11 201 р.
Casamorati Casa Futura

Обманчивый золотой флакон скрывает холодный фужер — маскулинный аромат из лаванды, розмарина, герани и кедра.

Цена 8118 р.
YSL Black Opium Illicit Green

Фланкер Black Opium для тех, кто хотел меньше сладости. На первом плане цитрусовые и фруктовые оттенки, а ванильно-кофейным остается лишь послевкусие.

Цена 4837 р.
Etat Libre d'Orange The Ghost In the Shell

Киберпанк-мангу «Призрак в доспехах» парфюмеры бренда ольфакторно описали через синтетические ноты, отдающие пластиком, молоком и кислыми фруктами.

Цена 8900 р.
Jo Malone Rose Blush

Неприторный лимонад с розой, фруктами и каплей базилика в лимитированной романтической упаковке.

Цена 6900 р.
Loewe Solo Atlas

Новый аромат в полностью изменившей облик линейке Loewe. Белые цветы и цитрусовые корочки в смоле.

Цена 5895 р.
Orto Parisi Cuoium

Гипертрофированный кожаный диван, который долго стоял в курительной комнате. Поклонники бренда оценят, а вот другие потребители могут и поморщиться.

Цена 12 400 р.