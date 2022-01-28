Запахи угля, киборга, розового лимонада, прокуренного дивана и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии февраля.
Нетипичный аромат, в котором пудровые и графитовые оттенки сочетаются с пряностями.
Обманчивый золотой флакон скрывает холодный фужер — маскулинный аромат из лаванды, розмарина, герани и кедра.
Фланкер Black Opium для тех, кто хотел меньше сладости. На первом плане цитрусовые и фруктовые оттенки, а ванильно-кофейным остается лишь послевкусие.
Киберпанк-мангу «Призрак в доспехах» парфюмеры бренда ольфакторно описали через синтетические ноты, отдающие пластиком, молоком и кислыми фруктами.
Неприторный лимонад с розой, фруктами и каплей базилика в лимитированной романтической упаковке.
Новый аромат в полностью изменившей облик линейке Loewe. Белые цветы и цитрусовые корочки в смоле.
Гипертрофированный кожаный диван, который долго стоял в курительной комнате. Поклонники бренда оценят, а вот другие потребители могут и поморщиться.