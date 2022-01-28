Ящик в виде огромного кубика LEGO, тарелка с Ганнибалом Лектером и еще 13 новинок для дома.
Походный чайник японского производства понравится даже тем, кто не выходит дальше собственной кухни.
Североамериканский бренд выпускает вечные чугунные сковородки. Спросите родителей, это лучшая посуда для идеальной жареной картошки.
Бокал из цветного муранского стекла за счет небанального сочетания оттенков и любопытной формы превратит распитие любого напитка в приятный ритуал.
Разошедшаяся по тиктоку сушилка для салатных листьев, а вместе с ней терка и несколько лезвий для фигурной нарезки овощей.
Узкая ваза, напоминающая дорическую колонну, станет идеальным сосудом для высокой эустомы.
Большой кубик LEGO, куда можно положить много маленьких кубиков LEGO.
Зеркало с фантазийной рамой отлично впишется в яркий интерьер со смешением стилей.
Можно использовать как вазу для сухоцветов или как органайзер для хранения письменных принадлежностей.
Пока солнце не балует наши края, разбавьте интерьер яркими пятнами.
Войлочная корзина подойдет для самых разных предметов — от ниток для вязания до детских игрушек.
Как известно, свечей много не бывает, особенно зимой. Поэтому и подсвечники пусть будут в достатке.
Передняя часть наволочки выполнена из шерсти, а задняя часть — на 100% изо льна. Выглядит как крафтовый предмет.