Ящик в виде огромного кубика LEGO, тарелка с Ганнибалом Лектером и еще 13 новинок для дома.

Одеяло Woolrich x Bape

Ни один хайпбист-дровосек не останется замерзшим.

Цена 35 300 р.
Алюминиевый чайник Neighborhood

Походный чайник японского производства понравится даже тем, кто не выходит дальше собственной кухни.

Цена 5000 р.
Тарелка Wacko Maria

Даже слишком ироничный выбор персонажа для посуды.

Цена 4000 р.
Чугунная сковорода Lodge

Североамериканский бренд выпускает вечные чугунные сковородки. Спросите родителей, это лучшая посуда для идеальной жареной картошки.

Цена 2890 р.
Бокал для шампанского Campbell-Rey

Бокал из цветного муранского стекла за счет небанального сочетания оттенков и любопытной формы превратит распитие любого напитка в приятный ритуал.

Цена 9960 р.
Набор для приготовления салата Joseph Joseph

Разошедшаяся по тиктоку сушилка для салатных листьев, а вместе с ней терка и несколько лезвий для фигурной нарезки овощей.

Цена 5500 р.
Ваза Umbra

Узкая ваза, напоминающая дорическую колонну, станет идеальным сосудом для высокой эустомы.

Цена 1950 р.
Куб для хранения LEGO

Большой кубик LEGO, куда можно положить много маленьких кубиков LEGO.

Цена 3299 р.
Зеркало Stradivarius

Зеркало с фантазийной рамой отлично впишется в яркий интерьер со смешением стилей.

Цена 1799 р.
Подставка Stradivarius

Можно использовать как вазу для сухоцветов или как органайзер для хранения письменных принадлежностей.

Цена 1199 р.
Часы Off-White х Braun

Пока солнце не балует наши края, разбавьте интерьер яркими пятнами.

Цена 6330 р.
Корзина Hay

Войлочная корзина подойдет для самых разных предметов — от ниток для вязания до детских игрушек.

Цена 17 886 р.
Журнальный стол H&M

Столик с рифлеными боковинами можно брать в комплекте с консолью в этом же стиле, чтобы получился эффектный комплект.

Цена 11 999 р.
Подсвечник H&M

Как известно, свечей много не бывает, особенно зимой. Поэтому и подсвечники пусть будут в достатке.

Цена 999 р.
Наволочка Arket

Передняя часть наволочки выполнена из шерсти, а задняя часть — на 100% изо льна. Выглядит как крафтовый предмет.

Цена 6900 р.