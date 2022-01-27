Двусторонняя джинсовка, сумка из экомеха, пушистое платье и еще 18 вещей месяца.

Сумка Monki

Меховые сумки второй год подряд мелькают в образах неминималистичных блогеров. Вариант зеленого цвета — способ успеть относить тренд этой зимой.

Цена 1700 р.
Ботильоны Pull & Bear

В новом сезоне от платформы точно никуда не деться: эксперименты со стилем можно начать с массмаркета.

Цена 4999 р.
Боди Love Republic

Боди на одно плечо с тонкими перекрестными бретелями, которые симпатично разместили за вас.

Цена 2599 р.
Сапоги Stradivarius

Если бы Барбарелла была ковбоем.

Цена 6999 р.
Чехол Carhartt WIP

В линейке аксессуаров бренда пополнение — лаконичные силиконовые кейсы для AirPods с карабинами.

Цена 1100 р.
Брюки GOOPiMADE

Тайваньский бренд знает толк в практичных и, что важно, широких брюках. Эта черная пара тому подтверждение.

Цена 18 525 р.
Купальник Balmain x Barbie

Купальник цвета бабл-гам из «кукольной» коллаборации можно и нужно носить как боди.

Цена £535
Тапочки UGG

Мягкая модель из плюша для уютных домашних вечеров.

Цена 8330 р.
Часы Casio G-Shock DWE-5600R-9ER

Желтый корпус часов — полностью съемный, а в комплекте идет черный и красный ремешок, поэтому классическую модель можно быстро адаптировать под образ.

Цена 21 790 р.
Платье Ragged Jeans

Пушистое платье с мраморным принтом идеально для тех, кто хочет ходить в мини и с коротким рукавом, но боится замерзнуть.

Цена 6990 р.
Юбка Lime

Фигурный вырез выгодно отличает эту модель от ее «офисных» собратьев: тут так и просится панк-комплект с футболкой — мерчем музыкальной группы.

Цена 2299 р.
Куртка Wood Wood

Jungle Jacket — классика стиля милитари. Ключевое отличие интерпретации датского бренда — жаккардовая ткань с красивым узором в винтажном стиле.

Цена 41 325 р.
Куртка Daily Paper

Эффектная джинсовка из нового релиза амстердамского бренда, которую можно носить с обеих сторон.

Цена 18 300 р.
Анорак Ivolga

Практичная и легкая куртка из нейлона, которую можно взять с собой в поездку, где планируются аутдор-активности.

Цена 4500 р.
Ботинки Astorflex

Представьте нечто среднее между тирольскими ботинками Kleman и классическими Clarks Wallabee. Получите добротную пару на каждый день.

Цена 14 155 р.
Жакет Alexander Wang

Жакет, но скорее рубашка с поясом, из выстиранного денима пригодится как красивый слой наряда в межсезонье.

Цена 49 000 р.
Бомбер Bershka

Куртки в стиле преппи, хотя и точно будут главной верхней одеждой этой весной, пока не торопятся появляться в массмаркете. От этого любые варианты ценнее.

Цена 4299 р.
Парка Woolrich x Bape

Коллаборация вобрала в себя все самое узнаваемое от двух брендов: тартан Woolrich плавно перетекает в камуфляж Bape.

Цена 115 900 р.
Брюки Weekday

Если вам еще не надоели утилитарные брюки с накладными карманами, обратите внимание на модели нетипичных цветов. Хакки и синий деним никуда не денутся.

Цена 3299 р.
Мюли Mulo

Лаконичные универсальные мюли, которые одинаково уместно будут смотреться как дома, так и в городе.

Цена £145
Лайнер Gramicci

Легковесный пуховик насыщенного горчичного цвета. Дополнительный теплый слой будет уместен как в разгар холодов, так и во время грядущего межсезонья.

Цена 8100 р.