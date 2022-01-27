Двусторонняя джинсовка, сумка из экомеха, пушистое платье и еще 18 вещей месяца.
Меховые сумки второй год подряд мелькают в образах неминималистичных блогеров. Вариант зеленого цвета — способ успеть относить тренд этой зимой.
В новом сезоне от платформы точно никуда не деться: эксперименты со стилем можно начать с массмаркета.
Боди на одно плечо с тонкими перекрестными бретелями, которые симпатично разместили за вас.
В линейке аксессуаров бренда пополнение — лаконичные силиконовые кейсы для AirPods с карабинами.
Тайваньский бренд знает толк в практичных и, что важно, широких брюках. Эта черная пара тому подтверждение.
Купальник цвета бабл-гам из «кукольной» коллаборации можно и нужно носить как боди.
Желтый корпус часов — полностью съемный, а в комплекте идет черный и красный ремешок, поэтому классическую модель можно быстро адаптировать под образ.
Фигурный вырез выгодно отличает эту модель от ее «офисных» собратьев: тут так и просится панк-комплект с футболкой — мерчем музыкальной группы.
Jungle Jacket — классика стиля милитари. Ключевое отличие интерпретации датского бренда — жаккардовая ткань с красивым узором в винтажном стиле.
Эффектная джинсовка из нового релиза амстердамского бренда, которую можно носить с обеих сторон.
Практичная и легкая куртка из нейлона, которую можно взять с собой в поездку, где планируются аутдор-активности.
Представьте нечто среднее между тирольскими ботинками Kleman и классическими Clarks Wallabee. Получите добротную пару на каждый день.
Жакет, но скорее рубашка с поясом, из выстиранного денима пригодится как красивый слой наряда в межсезонье.
Куртки в стиле преппи, хотя и точно будут главной верхней одеждой этой весной, пока не торопятся появляться в массмаркете. От этого любые варианты ценнее.
Коллаборация вобрала в себя все самое узнаваемое от двух брендов: тартан Woolrich плавно перетекает в камуфляж Bape.
Если вам еще не надоели утилитарные брюки с накладными карманами, обратите внимание на модели нетипичных цветов. Хакки и синий деним никуда не денутся.
Лаконичные универсальные мюли, которые одинаково уместно будут смотреться как дома, так и в городе.
Легковесный пуховик насыщенного горчичного цвета. Дополнительный теплый слой будет уместен как в разгар холодов, так и во время грядущего межсезонья.