Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: одежда для живой Барби, музейные футболки, изношенные, но люксовые кроссовки и не только.

Balmain x Barbie

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На платформе Farfetch вышла совместная коллекция Balmain и Barbie. Получились наряды, в которых с удовольствием ходила бы современная Эль Вудс, главная героиня «Блондинки в законе». Ярко-розовые легинсы с монограммой, слитный купальник с ретрологотипом, кислотный деним с будто кукольной прострочкой, дутые ботинки, рожденные исключительно для повторения фото Кендал Дженнер и не только. Цены на коллекцию недетские: купальник обойдется в 44 016 рублей, оверсайз-блейзер — в 246 100 рублей, а прямые розовые джинсы — в 66 374 рублей. Самая бюджетная позиция — чехол для телефона, он стоит 26 500 рублей.

Uniqlo UT The Louvre X Yu Nagaba

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Музейные сюжеты на футболках — любимый прием создателей линейки UT. В этом году одна из таких коллекций посвящена Лувру. Бренд не стал клеить на футболки достоверные изображения экспонатов, а доверил дело японскому художнику Ю Нагабе, известному своим минималистично-наивным стилем. Иллюстратор через линии и очертания отобразил греческую скульптуру, европейскую живопись и египетское искусство. Новые футболки Uniqlo в содружестве с Лувром стоит ждать в избранных магазинах бренда и в интернет-магазине уже в марте.

Fred Perry x Raf Simons

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Fred Perry и Raf Simons продолжают свое плодотворное сотрудничество. Как и в случае с предыдущими релизами, очередная сезонная коллекция вдохновлена молодежными субкультурами конца прошлого века. Отсюда сентиментальные нашивки, значки и декоративные булавки, на которых держится металлический венок (логотип Fred Perry. — Прим. ред.). Среди ключевых позиций релиза — тренч свободного кроя, добротное пальто из вельвета, джинсовка без рукавов, оверсайз-рубашка в полоску, свитер с V-образным вырезом и фланелевый шарф. Весенне-летняя коллекция Raf Simons и Fred Perry уже поступила в продажу. Пока купить вещи можно только на официальном сайте британского бренда. Цены варьируются от 100 фунтов за шарф до 995 фунтов за пальто.

Premiata

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Популярный в России итальянский бренд расширяет ассортимент — теперь у Premiata можно купить не только необычные кроссовки или эффектные ботинки, но и одежду. В дебютную коллекцию, представленную на недавнем Pitti Uomo, вошли практичные и функциональные вещи для городской среды. Среди наших фаворитов: черный пуховик с лаконичным брендингом, смелая интерпретация полевой куртки M-65 в выстиранной оливковой расцветке, темно-синяя оверсайз-парка и утилитарные брюки карго. Точной даты релиза пока нет, но известно, что вещи дебютной коллекции одежды Premiata поступят в продажу в этом месяце.

Miu Miu x New Balance

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За последние 10 лет люксовые бренды развили практику выпускать коллаборационные пары со спортивными брендами. После громких коллабораций Dior с Jordan и adidas с Prada удивить сникер-энтузиастов не так‑то просто. Тем не менее Miu Miu и New Balance постарались справиться с этой задачей. В основу совместного релиза лег один из самых популярных силуэтов американского бренда — 574-я модель. Ключевое отличие кроссовок — верх из нарочито изношенного денима. На выбор доступно три расцветки: белая, бежевая и синяя. Коллаборационные кроссовки уже доступны для предзаказа на официальном сайте Miu Miu. Пара в любой расцветке обойдется в 695 долларов.

Asics Gel-Quantum 180 RE

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Японский бренд представил очередную новинку — кроссовки Gel-Quantum 180 RE. Поклонники Asics могут заметить, что дизайн модели вдохновлен популярным силуэтом спортивного гиганта Gel-Mai. Это читается как по системе шнуровки, так и по декоративным элементам. Новые кроссовки Asics уже поступили в продажу и доступны в двух расцветках: светло-серой и темно-серой. В России пару можно приобрести у избранных ретейлеров японского бренда. Цена вопроса (вне зависимости от расцветки) — 12 790 рублей.

YSL Beauty Black Opium

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В линейке Black Opium пополнение — новая вариация аромата под названием Illicit Green. Фланкер получился не таким сладким, как его собратья, композиция все еще строится на ванильных и кофейных нотах, но их немного уравновешивают фрукты: инжир, груша и мандарин. Блестящий черный флакон с неоновой прорезью, как и раньше, рекламирует актриса Зои Кравиц. Аромат уже появился в парфюмерных магазинах в двух объемах: 30 мл парфюма стоят от 6450 рублей, а 75 мл — от 10 800 рублей.

Farfetch купил Violet Grey

© Sebastian Kim