Что делать, если хочется носить длину мини, а столбик термометра этой зимой стабильно низок? «Афиша Daily» узнала у гинеколога, связаны ли гинекологические заболевания с холодом.
Вредно ли для здровья носить короткие юбки и платья в морозы?
@dr.belowa, врач акушер-гинеколог Клиники Фомина в Москве, кандидат медицинских наук
Никакие воспалительные заболевания половых органов, будь то вагиниты, вульвиты или инфекции, связанные с шейкой матки, мочевым пузырем, органами малого таза (маткой или яичниками), не связаны с переохлаждениями. Это не прямой фактор, не сопутствующий фактор и не провоцирующий момент. Сюда же относятся мифы: посидеть на холодном, застудить ноги и т. д. Никаких связей холода и перечисленных заболеваний нет в доказательной медицине.
Юбка и колготки в морозную погоду просто чреваты переохлаждением или обморожением — это все равно что ходить без перчаток или отморозить щеки. Единственное развитие событий в сторону болезни: при охлаждении может снижаться общая резистентность (устойчивость. — Прим. ред.) организма к инфекциям, и если у человека есть хронический рецидивирующий генитальный герпес, то в этом случае возможно обострение.
А понятие «простудилась» требует уточнения. Если вы в общем простудились — есть признаки ОРЗ или ОРВИ, невысокая температура, — пейте больше жидкости, отдыхайте и следите за своим общим состоянием. При ухудшении самочувствия обращайтесь к терапевту. Если речь об органах мочеполовой системы, тут часто путают признаки острого цистита с учащенным мочеиспусканием, которое может возникнуть при охлаждении. Таким образом организм активирует свой ресурс, ускоряя метаболизм. Но, как я уже сказала, «застудить» матку, яичники и мочевой пузырь невозможно.
Варианты теплых луков с длиной мини
Трикотажное платье + термоколготки
Белье с пометкой «термо» можно использовать не только для зимних видов спорта, но и в повседневной жизни
Платье Zara3599 р.
Колготы Uniqlo999 р.
Свитер Zara1999 р.
Куртка Weekday5899 р.
Ботильоны Jeffrey Campbell$215
Берет Hatparad2770 р.
Сумка By Far41 300 р.
Юбка поверх брюк
Такой вариант многослойности активно практикуют скандинавские блогеры
Юбка Mango4999 р.
Брюки Bershka599 р.
Куртка Acne Studios€2300
Ботинки Vagabond12 100 р.
Жилет Arket5900 р.
Сумка Massimo Dutti15 990 р.
Юбка + колготки + трикотажные велосипедки
Прием с велосипедками будет актуален и летом, когда жарко для колготок, но прохладно для совсем голых ног