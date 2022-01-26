Что делать, если хочется носить длину мини, а столбик термометра этой зимой стабильно низок? «Афиша Daily» узнала у гинеколога, связаны ли гинекологические заболевания с холодом.

Вредно ли для здровья носить короткие юбки и платья в морозы?

Анастасия Белова

@dr.belowa, врач акушер-гинеколог Клиники Фомина в Москве, кандидат медицинских наук

Никакие воспалительные заболевания половых органов, будь то вагиниты, вульвиты или инфекции, связанные с шейкой матки, мочевым пузырем, органами малого таза (маткой или яичниками), не связаны с переохлаждениями. Это не прямой фактор, не сопутствующий фактор и не провоцирующий момент. Сюда же относятся мифы: посидеть на холодном, застудить ноги и т. д. Никаких связей холода и перечисленных заболеваний нет в доказательной медицине.

Юбка и колготки в морозную погоду просто чреваты переохлаждением или обморожением — это все равно что ходить без перчаток или отморозить щеки. Единственное развитие событий в сторону болезни: при охлаждении может снижаться общая резистентность (устойчивость. — Прим. ред.) организма к инфекциям, и если у человека есть хронический рецидивирующий генитальный герпес, то в этом случае возможно обострение.

А понятие «простудилась» требует уточнения. Если вы в общем простудились — есть признаки ОРЗ или ОРВИ, невысокая температура, — пейте больше жидкости, отдыхайте и следите за своим общим состоянием. При ухудшении самочувствия обращайтесь к терапевту. Если речь об органах мочеполовой системы, тут часто путают признаки острого цистита с учащенным мочеиспусканием, которое может возникнуть при охлаждении. Таким образом организм активирует свой ресурс, ускоряя метаболизм. Но, как я уже сказала, «застудить» матку, яичники и мочевой пузырь невозможно.

Варианты теплых луков с длиной мини

Трикотажное платье + термоколготки

Белье с пометкой «термо» можно использовать не только для зимних видов спорта, но и в повседневной жизни

Платье Zara

3599 р.

Колготы Uniqlo

999 р.

Свитер Zara

1999 р.

Куртка Weekday

5899 р.

Ботильоны Jeffrey Campbell

$215

Берет Hatparad

2770 р.

Сумка By Far

41 300 р.

Юбка поверх брюк

Такой вариант многослойности активно практикуют скандинавские блогеры

Юбка Mango

4999 р.

Брюки Bershka

599 р.

Куртка Acne Studios

€2300

Ботинки Vagabond

12 100 р.

Жилет Arket

5900 р.

Сумка Massimo Dutti

15 990 р.

Юбка + колготки + трикотажные велосипедки

Прием с велосипедками будет актуален и летом, когда жарко для колготок, но прохладно для совсем голых ног

Юбка Ganni

€175

Шорты H&M

499 р.

Колготки H&M

599 р.

Худи Cos

5990 р.

Сапоги Moon Boot

12 600 р.

Куртка Cos

15 990 р.

Несколько образов от блогеров

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