Что делать, если хочется носить длину мини, а столбик термометра этой зимой стабильно низок? «Афиша Daily» узнала у гинеколога, связаны ли гинекологические заболевания с холодом.

Вредно ли для здровья носить короткие юбки и платья в морозы?

Никакие воспалительные заболевания половых органов, будь то вагиниты, вульвиты или инфекции, связанные с шейкой матки, мочевым пузырем, органами малого таза (маткой или яичниками), не связаны с переохлаждениями. Это не прямой фактор, не сопутствующий фактор и не провоцирующий момент. Сюда же относятся мифы: посидеть на холодном, застудить ноги и т. д. Никаких связей холода и перечисленных заболеваний нет в доказательной медицине.

Юбка и колготки в морозную погоду просто чреваты переохлаждением или обморожением — это все равно что ходить без перчаток или отморозить щеки. Единственное развитие событий в сторону болезни: при охлаждении может снижаться общая резистентность (устойчивость. — Прим. ред.) организма к инфекциям, и если у человека есть хронический рецидивирующий генитальный герпес, то в этом случае возможно обострение.