Привычная ежедневная процедура чистки зубов может быть не такой простой, как кажется. Напоминаем о трех распространенных ошибках и рассказываем, как их избежать.
Эффективность чистки зубов не зависит от жесткости щетки. Мягкие варианты советуют людям с повышенной чувствительностью и особенностями десен. Грубые щетинки иногда назначают людям с тенденцией к образованию налета (например, курильщикам), но даже в таком случае врачи рекомендуют чередовать инструменты разной жесткости. Оптимальный и универсальный вариант — средняя и среднемягкая жесткость.
А вот что влияет на качество чистки, так это количество щетинок: чем их больше, тем проще разрушается налет. Материал щетинок должен быть синтетическим (например, полиэстер), в нем не задерживается влага, а значит, не размножаются патогенные микроорганизмы. К тому же из синтетики легко сделать очень тонкую пластину со скругленным краем, который не будет травмировать зубы и десны.
Стоматологи не рекомендуют щетки с силиконовыми вставками — во многих случаях они бесполезны и способны отполировать зубы только при сильном давлении, которого лучше избегать.
Кажется, что большая поверхность головки щетки помогает при чистке, но это не так. Лучше выбирать щетки, способные охватить максимум два зуба — так чистка станет более точечной и, следовательно, тщательной.
Итог: идеальная щетка — с небольшой головкой, густая, состоит только из тонких синтетических щетинок средней или среднемягкой жесткости.
Если вы интуитивно двигаете щеткой по горизонтали — считайте, что не очищаете зубы вовсе, а просто перемещаете налет с поверхности в промежутки. Там он оседает и провоцирует болезни десен или клиновидный дефект — деформацию эмали в основании зуба. Чтобы этого не происходило, хаотичные движения нужно заменить круговыми или выметающими.
Привычный способ держать щетку в сжатом кулаке тоже неправильный. Так вы неосознанно применяете больше усилий при чистке, сильнее давите на зубы. Если вы замечаете, что щетинки вашей зубной щетки растрепались или образовалась выемка, значит, вы слишком агрессивно чистите зубы. В идеале щетка не должна менять свою форму даже после нескольких месяцев использования. Чтобы контролировать нажим, вложите рукоятку между пальцев, как карандаш: большой палец должен быть на одной прямой с головкой щетки.
Оптимальный алгоритм здоровой чистки зубов
— Щетку в горизонтальном положении ставят к месту соединения зуба с десной под наклоном в 45 градусов к деснам. Щетинки должны располагаться вдоль десневой борозды, в том числе заходить на десну.
— Сперва круговыми движениями небольшой амплитуды, а после выметающими обрабатывают каждый зуб.
— Далее щетку ставят вертикально и круговыми движениями очищают внутренние поверхности зубов.
— Жевательные поверхности можно очистить привычными горизонтальными движениями, сочетая их с круговыми.
Даже если вы нашли идеальную щетку и отточили движения, этого, увы, недостаточно. Стандартный набор инструментов очищает только три поверхности зуба — внутреннюю, внешнюю и жевательную. Остается еще две боковые грани и межзубные промежутки, в которых потенциально и скапливаются остатки пищи, а также успешно размножаются бактерии. Очистить эти поверхности можно только с помощью дополнительных инструментов — зубных нитей и ершиков.
Можно ли ограничиться чем‑то одним? По идее и нить, и ершик очищают пространство между зубами, но делают это по-разному. Нить больше подходит для узких промежутков передних зубов, где грани ровные. Ершик же пригодится, чтобы очистить место между жевательными зубами: как правило, они более рельефные и расположены дальше друг от друга. Пользоваться нитью желательно после каждого приема пищи, но минимум раз в день перед сном.
Чтобы дополнительная чистка была комфортной, следует оценить размер пространства между зубами. Лучше всего это сделать у стоматолога, но некоторые фирмы, производящие средства гигиены полости рта, выпускают зонды для замера межзубного расстояния или наборы ершиков разного формата.
Еще один вспомогательный инструмент для полноценной чистки зубов — монопучковая кисть: миниатюрная щетка, которая работает в пришеечной области, точечно убирает налет и полирует зуб, не позволяя бактериям скапливаться в незаметных бугорках. Кисть держат, как ручку, указательным пальцем упираясь в место прикрепления щетинок, и круговыми движениями без нажима обрабатывают место перехода зуба в десну. Зубная паста для такой чистки не нужна.
Зубная щетка MontCarotte, 1150 р.
Зубная щетка R.O.C.S., 288 р.
Набор зубных щеток Curaprox, 1190 р.
Набор зубных щеток Swiss Smile, 1990 р.
Монопучковая щетка Jordan, 240 р.
Монопучковая щетка Curaprox, 680 р.
Зубная нить Pierrot, 340 р.
Зубная нить Jordan, 415 р.
Набор межзубных ершиков TePe, 540 р.