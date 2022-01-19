Выбирают неподходящую щетку

Эффективность чистки зубов не зависит от жесткости щетки. Мягкие варианты советуют людям с повышенной чувствительностью и особенностями десен. Грубые щетинки иногда назначают людям с тенденцией к образованию налета (например, курильщикам), но даже в таком случае врачи рекомендуют чередовать инструменты разной жесткости. Оптимальный и универсальный вариант — средняя и среднемягкая жесткость.

А вот что влияет на качество чистки, так это количество щетинок : чем их больше, тем проще разрушается налет. Материал щетинок должен быть синтетическим (например, полиэстер), в нем не задерживается влага, а значит, не размножаются патогенные микроорганизмы. К тому же из синтетики легко сделать очень тонкую пластину со скругленным краем, который не будет травмировать зубы и десны.

Стоматологи не рекомендуют щетки с силиконовыми вставками — во многих случаях они бесполезны и способны отполировать зубы только при сильном давлении, которого лучше избегать.

Кажется, что большая поверхность головки щетки помогает при чистке, но это не так. Лучше выбирать щетки, способные охватить максимум два зуба — так чистка станет более точечной и, следовательно, тщательной.

Итог: идеальная щетка — с небольшой головкой, густая, состоит только из тонких синтетических щетинок средней или среднемягкой жесткости.