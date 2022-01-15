Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске:

Levi’s x Beams Super Wide

1 из 8 2 из 8 3 из 8 4 из 8 5 из 8 6 из 8 7 из 8 8 из 8

Японский ретейлер и американский бренд в очередной раз объединили усилия для создания совместной коллекции. В релиз Super Wide вошли куртки из денима LOT 506XX, джинсы 501® XX и базовые белые футболки. Как можно догадаться по названию, все позиции отличает свободный (широкий) крой. Куртки и джинсы доступны в двух расцветках — светло-голубой и темно-синей. Правда, вторая эксклюзивно представлена лишь в магазинах и на сайте Beams. Новая коллаборация Levi’s и Beams уже поступила в продажу. Куртка обойдется в 24 605 рублей, джинсы — в 22 705, футболка — в 4275 рублей. Купить вещи можно у избранных ретейлеров по всему миру, в числе которых, например, END. и BSTN.

The Broken Arm X Salomon XT-Quest 2

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Парижский бутик и популярный аутдор-бренд — давние союзники. В рамках очередного сотрудничества The Broken Arm и Salomon выпустили ностальгическую интерпретацию кроссовок XT-Quest 2 в стиле ранних нулевых. Пара отличается комбинированным верхом из нубука, нейлона и сетки, насыщенной природной расцветкой и подошвой с технологией Contagrip. В комплекте к каждым кроссовкам идет специально созданная для релиза карта для хайкинга. Коллаборационные XT-Quest 2 уже поступили в продажу. Купить кроссовки можно на сайте The Broken Arm. Цена вопроса — 189 долларов.

UGG x Telfar

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Американец либерийского происхождения Телфар Клеменс — один из самых стремительно набирающих популярность дизайнеров последних нескольких лет. Его узнаваемые сумки с логотипом носит Белла Хадид, Зои Кравиц, Бейонсе, ее сестра Соланж и другие селебрити. В конце прошлого года Telfar выпустил вторую коллаборацию с брендом Ugg. В нее вошли сумки — пушистые, из овчины и минималистичные, серого меланжевого цвета — и немного одежды. В начале января коллекция эксклюзивно появилась в концепт-сторе «КМ20». Некоторые позиции были раскуплены в первый же день, но кое‑что из коллаборации еще можно успеть забрать. Миниатюрная сумка обойдется в 24 600 рублей, а модели побольше — в 36 800 и 54 600 рублей.

END. x Dickies

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

В прошлом году END. выпустил целый ряд сильных коллабораций с близкими по духу брендами. И, судя по всему, британский ретейлер не намерен сбавлять обороты в этом. На очереди — капсульная коллекция с классиками рабочей одежды Dickies. Основа совместного релиза — интерпретации двух узнаваемых силуэтов бренда, куртки Eisenhower и брюки 874. Обе позиции выполнены в черном цвете и украшены белым паттерном с фразой Don’t be a Dickies. Отдельного упоминания также заслуживает рубашка с коротким рукавом и принтом по всей поверхности в виде поддельных 100-долларовых купюр. Капсульная коллекция поступит в продажу на этих выходных. Купить вещи можно будет на сайте END. Куртка обойдется в 16 625 рублей, брюки — в 9025, рубашка — в 8075 рублей.

Stüssy x NOMA t.d.

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Американский стритвир-пионер объединился с японским брендом для выпуска совместной капсулы. В релиз вошли два костюма из денима расслабленного кроя — светло-голубой и темно-синий. Оба декорированы яркими вставками, в числе которых элемент паттерна пейсли, шашечная клетка, цветы и один из многочисленных логотипов Stüssy в форме лебедя. Коллаборация уже поступила в продажу. Купить вещи можно в избранных магазинах Stüssy и Dover Street Market. Куртка обойдется в 240 фунтов, джинсы — в 185 фунтов.

WTAPS x Champion Academy

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Японский бренд и американский производитель спортивной одежды выпустил еще одну совместную коллекцию. В релиз, получивший название Academy, вошли минималистичные худи, свитшоты, лонгсливы, футболки и брюки. Все вещи украшены двойным брендингом и доступны в выверенных природных тонах. Коллаборация уже поступила в продажу. Купить позиции можно в онлайн-магазине WTAPS. Цены варьируются от 8800 йен (приблизительно 5896 рублей) за футболки до 24 200 йен (примерно 16 214 рублей) за худи.

Vans x Sandy Liang

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Скейтерский бренд в третий раз объединяется с дизайнеркой Сэнди Льянг для создания коллекции в эстетике y2k. Трикотаж в мелкий рубчик, рюши, наивные узоры, немного рабочей эстетики и много пастельного розового — все эти приемы мелькают в укороченных топах, мини-юбке с велосипедками, чиносах, трикотажном платье, худи, куртке и аксессуарах. Кроме четырех пар кед, украшенных цветочной вышивкой, Сэнди также создала новую модель Sk8-Hi Tapered Modular — обувь со съемной подошвой. Коллекция появится в продаже 28 января в официальных магазинах бренда и у партнеров.

Converse x Feng Chen Wang

1 из 2 2 из 2

В 2022-м Converse снова сотрудничает с китайским дизайнером Фэн Чень Ван. Художница переработала для бренда модель Chuck 70: получились кеды 2-в-1, создающие иллюзию кожи под треснувшим бетоном. Пара представлена в двух цветовых решениях — сером и розовом с бежевым. Лимитированная коллекция поступила в продажу 14 января на официальном сайте ru.converse.com, а также в интернет-магазине «Сникерхед» и универмаге «Цветной». Стоимость кед — 18 200 рублей.

Uniqlo U

1 из 8 2 из 8 3 из 8 4 из 8 5 из 8 6 из 8 7 из 8 8 из 8