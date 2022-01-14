Каждый консультант бренда Гезы Шена Molecules знает легенду: в состав духов входит молекула, которая пахнет на каждом по-своему, поэтому ароматы нужно пробовать на коже. Покупатели в восторге, а эксперты ехидничают, что «молекулы» — не духи, а маркетинг. Публикуем отрывок книги Елены Селестин «Композиторы ароматов», объясняющий феномен Гезы Шена.

К оценкам своего творчества парфюмерными критиками Геза Шен относится как истинный художник, замечая, что их мнение значит для него не больше, чем мнение осьминога о чемпионате. Помните, был такой оракул, осьминог Пауль из аквариума немецкого города Оберхаузен, предсказывающий результаты матчей чемпионата мира по футболу? Справедливости ради надо отметить, что осьминог Пауль пользовался большой популярностью и нередко угадывал победителя предстоящих матчей. Геза Шен — успешный парфюмер-концептуалист. Не в переносном смысле, а в самом конкретном и практическом. Его духи, среди которых в наибольшей степени известна серия Molecules, подаются и продаются как концептуальные произведения искусства, в данном случае парфюмерного. Эта особенность творчества Шена связана в том числе с особенностями развития послевоенной немецкой культуры. Парфюмер вырос в Касселе, немецком городе, где раз в четыре года проходит одна из самых «продвинутых» выставок современного авангарда — Documenta. Отец Шена занимался искусством, и в своих интервью парфюмер всегда подчеркивает, что на становление его личности большое влияние оказало творчество художников-постмодернистов Йозефа Бойса и Герхарда Рихтера. Можно сказать, талант Шена развивался на специфической почве немецкого постмодернизма. В Германии второй половины ХХ века художники искали пути вытеснения травм, нанесенных сознанию нации в тяжелые годы войны и правления Гитлера. Кроме того, это была контрреакция на «принуждение к реализму»: сначала нацисты сжигали «дегенеративные картины», а затем в ГДР активно насаждался соцреализм пропагандистского толка. Поэтому те художники, кто смог выжить во время Второй мировой и потом сбежать на Запад из Восточной Германии, чаще всего реалистичных приемов избегали.

Beautiful Mind Series escentric_molecules

Художник-концептуалист разрушает привычный взгляд на действительность, создавая инсталляцию или совершая символический жест, действие, нелепое с точки зрения «профанной логики». Но, в отличие от традиционных форм искусства, концептуализм нуждается в объяснении, проще говоря, в аннотации. Иначе никто не поймет, например, почему (как в случае с одной из знаменитых работ авангардиста Йозефа Бойса) стул, покрытый большим слоем жира, можно — и, с точки зрения автора, необходимо! — считать произведением искусства. Объяснением занимаются или сами художники, или кураторы выставок, люди «посвященные». Каким образом концептуализм проявился в творчестве парфюмера Гезы Шена? Основой произведения эпохи постмодерна является остроумная идея. В 2006 году появились духи Molecules и Escentric Molecules, содержащие синтетическую молекулу «Изо е супер». Вещество было получено в лаборатории компании IFF в 1973 году, активно использовалось в парфюмерии, входило в состав формул известных композиций: Fahrenheit Dior, Tresor Lancôme, Encre Noire Lalique. Но только Геза Шен, восхищаясь ароматом этого синтетического компонента, осмелился выпустить духи с такой концепцией: 65% молекулы «Изо е супер» содержалось в Escentric Molecules 01 и все 100% — в Molecules 01 (имеется в виду, что парфюмерная композиция Escentric Molecules состоит из молекул «Изо е супер» на 65%, а Molecules 01 — на все 100%. — Прим. ред.). Парфюмер осознал, что такой скромный ингредиент может покорять сердца и носы самостоятельно. «Он никогда не надоедает. Всего один пшик — и тебе хочется целый флакон. Это как наркотик» , — утверждал парфюмер в интервью, и, очевидно, это была искренняя влюбленность, иначе он не решился бы на проект, который впоследствии получился и успешным, и масштабным.

Духи Feminista

Выпуск этих духов сопровождался объяснениями, текстами, остроумной рекламой. А каким еще образом все смогли узнать, что Escentric Molecules многократно увеличивает сексуальную привлекательность носителя? Как это можно измерить?

В одном рекламном тексте написано, что Molecules «усиливает выработку феромонов». Это прекрасно, но не думаю, что определялось долгосрочными и хоть сколько‑нибудь научными исследованиями.

Потребители разделились на две группы. Одни верят в «молекулы» и радостно их носят (попутно, вероятно, все же усиливая свою привлекательность), другие пренебрежительно отворачиваются от Molecules как от упрощения парфюмерного искусства. Поклонник «олдскульных» шедевров Роджа Дав называет Molecules «всего лишь модой, которая быстро пройдет» . Но, похоже, моде эта смелая концепция нравится: спрос на дорогостоящие «молекулы» не ослабевает вот уже больше десяти лет. В любом случае у Шена получилось остроумно и даже весело. К чему длинные мудреные формулы, старомодные построения «верхние ноты — сердце — база»? Есть новые вещества, они поистине волшебные. «У этих духов нет сердца, зато огромная душа», — улыбается Геза Шен. Кстати, производство недорогое. В отличие от цены за флакон. В течение двенадцати лет было выпущено пять пар духов Molecules и Escentric Molecules от номера 01 до номера 05. Каждая пара содержит разные синтетические ингредиенты: амброксан, ветиверил ацетат, яванол, кашмеран. В вариантах Molecules парфюмерное синтетическое вещество всегда выступает соло, в вариантах Escentric Molecules доза солирующего компонента очень высокая, но есть и другие ингредиенты.

Escentric Molecules Molecule 04

Оформление серии нагружено смыслами и, как написано в аннотациях, претендует на синтез науки и искусства. Согласно идее парфюмера, каждому аромату Molecules соответствует отражение-двойник в параллельной реальности. Бинарность серии (Molecules и Escentric Molecules) проявляется и в двух вариантах ароматов, и в названиях, имитирующих двоичный код: 0–1 или, например, 0–4. Концептуален и дизайн флаконов и упаковки, они украшены изображениями молекул и кодов. В общем, такой парфюмерный конструктор-компьютер. Непривычно? Но, например, в «4,33» Джона Кейджа на протяжении всего знаменитого музыкального (!) произведения, состоящего из трех частей, музыканты не издают ни одного звука. А у Гезы Шена во флаконе душистое вещество есть! И оно приятно пахнет, кстати. Концептуальное искусство всегда претендует быть интеллектуальным. В 2009 году Геза Шен придумал серию ароматов The Beautiful Mind. Series Intelligence & Fantasy («Игры разума. Серия „Интеллект и фантазия“»).

Реклама обещала, что композиция окажет положительное влияние на мозг, активизируя его, усиливая работу воображения. Заявлялось, что в состав формулы включены ноотропы.

Внимание, студенты и люди среднего возраста: ноотропы! Кстати, что там за указ Бонапарта от 1810 года о том, что парфюмеры не имеют права заявлять о чудотворных лечебных или терапевтических свойствах ароматов? «Или же, — велел император, — пусть регистрируют их по всем правилам, обнародуя точные формулы перед компетентной комиссией». Неужели в современной Германии с этим проще, чем во Франции начала позапрошлого века?

Geza Schoen Renegades

Руководствуясь принципом, что рекламы не бывает слишком много, автором идеи и рекламным лицом аромата Beautiful Mind Series объявили девушку, которая с 12 лет привыкла выступать на телевидении, демонстрируя феноменальную память. Подлинное искусство, безусловно, вне политики. Но в данном случае Геза Шен тоже решил ниспровергнуть устои: духи Feminista (2017) были официально объявлены явлением политическим. В Feminista есть ноты фиалки, кожи, кедра, можжевельника, стиракса и перца. Автор аромата объяснял, что подобное сочетание давно используется в парфюмерии, — имеются в виду кожаные шипры, наверное, — но в удручающе скучных формах. «Feminista — первое политическое заявление в парфюмерии» , — объявил Геза Шен на сей раз. Однако даже наследникам великой немецкой философии нелегко объяснить гражданам, в чем конкретно это заявление состоит. Аромат унисекс? Не ново. Аромат гендерной свободы, как заявил автор? Звучит загадочно. Геза Шен прав, все-таки парфюмерия — это развлечение, и относиться к ней с чудовищной серьезностью неправильно. «Главное — должно быть весело!» — провозгласил он и, объединившись с друзьями, известными парфюмерами Бертраном Дюшофуром и Марком Бакстоном, придумал новый бренд Renegades («Отступники»), в котором и ароматы, и дизайн полны самоиронии. Флакон духов, сочиненных Гезой Шеном для этого бренда, украшен его шаржированным портретом в ковбойской шляпе, с двумя пистолетами. Бертран Дюшофур в оформлении серии похож на клоуна, Марк Бакстон — на «дядюшку Сэма». Аромат, сочиненный Шеном для этой серии, навевает воспоминания о тусовках семидесятых. Шен призывал друзей раскрепоститься и изобразить «что‑то сумасшедшее»; ему это удалось.