Уход для волос, средства для макияжа, предметы для кухни и другие наборы, которые можно приобрести в последний момент.
Эстеты оценят набор стильных деревянных щеток для кухни — ими можно заменить яркие магазинные варианты.
Российский бренд собрал уходовые средства первой необходимости в миниатюрах: крем и маска для лица, масло для тела и бальзам для губ пригодятся в поездке.
Идеальный набор для релаксации. То, что всем нам нужно после столь непростого года.
Спонжей много не бывает, а очищающих средств для них — тем более. Бьюти-энтузиасты оценят.
Еще один набор всех необходимых для ухода мини-продуктов: тут и очищение, и тонизирование, и увлажнение. Идеально в зал или командировку.
Лавандовая вода, мыло ручной работы, натуральное масло и суфле-скраб для адептов slow life.
Подарочный набор популярной зубной пасты из Флоренции. В «чайную» коллекцию вошли тюбики с популярными ароматами Blossom, Earl Grey и Creamy Matcha.
Набор для тех, кому не хватает ощущения праздника. В коробке: ароматный диффузор, восковая свеча, карамельный шоколад и красивая елочная игрушка.
Приучить мужчину к бьюти-уходу — задача не из простых. Начинать лучше всего со средств для бороды. В набор Wood and Spice входят шампунь, масло и бальзам.
Черная тушь и красная помада с вельветовым финишем — набор под кодовым названием «точно не прогадаешь».
Еще один набор для ухода за бородой, более обстоятельный. Помимо мыла, масла для бороды и увлажняющего крема, в него также входит эффектная расческа.
Ультимативный набор для ухода за кроссовками от российской марки. Если вы вдруг не знали, что подарить любимому сникерхеду.
Две увлажняющих ночных маски для губ — с ароматом лаванды и конфет, под настроение.
Необычный релиз издательства и парфюмерной марки. К книге идет специальный аромат «Стена», созданный при участии ее авторов.
Розовая замша, дерево, морская соль, полынь — два полноразмерных и один миниатюрный одеколон с ароматами, которые помогут пережить зиму.
Российская марка собрала подарочные наборы со своими бестселлерами — свечой, мылом и бомбой для ванны. Все отличаются согревающими зимними ароматами.
Набор всеми любимых кремов для рук — карите, бергамот и вербена с мандарином — в праздничном оформлении.