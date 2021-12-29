Уход для волос, средства для макияжа, предметы для кухни и другие наборы, которые можно приобрести в последний момент.

Evo

Практически домашнее спа для людей с волосами, склонными к сухости.

Цена 6860 р.
EcoFamilyShop

Эстеты оценят набор стильных деревянных щеток для кухни — ими можно заменить яркие магазинные варианты.

Цена 2447 р.
22 | 11 cosmetics

Российский бренд собрал уходовые средства первой необходимости в миниатюрах: крем и маска для лица, масло для тела и бальзам для губ пригодятся в поездке.

Цена 4044 р.
Lush

Идеальный набор для релаксации. То, что всем нам нужно после столь непростого года.

Цена 3200 р.
Beautyblender

Спонжей много не бывает, а очищающих средств для них — тем более. Бьюти-энтузиасты оценят.

Цена 5890 р.
Grown Alchemist

Еще один набор всех необходимых для ухода мини-продуктов: тут и очищение, и тонизирование, и увлажнение. Идеально в зал или командировку.

Цена 3900 р.
Juicccees

Лавандовая вода, мыло ручной работы, натуральное масло и суфле-скраб для адептов slow life.

Цена 2660 р.
Marvis

Подарочный набор популярной зубной пасты из Флоренции. В «чайную» коллекцию вошли тюбики с популярными ароматами Blossom, Earl Grey и Creamy Matcha.

Цена 1190 р.
Mayme?

Набор для тех, кому не хватает ощущения праздника. В коробке: ароматный диффузор, восковая свеча, карамельный шоколад и красивая елочная игрушка.

Цена 5500 р.
Proraso

Приучить мужчину к бьюти-уходу — задача не из простых. Начинать лучше всего со средств для бороды. В набор Wood and Spice входят шампунь, масло и бальзам.

Цена 4300 р.
Dior

Черная тушь и красная помада с вельветовым финишем — набор под кодовым названием «точно не прогадаешь».

Цена 3030 р.
Scottish Fine Soaps Limited

Еще один набор для ухода за бородой, более обстоятельный. Помимо мыла, масла для бороды и увлажняющего крема, в него также входит эффектная расческа.

Цена 2998 р.
Solemate

Ультимативный набор для ухода за кроссовками от российской марки. Если вы вдруг не знали, что подарить любимому сникерхеду.

Цена 2999 р.
Laneige

Две увлажняющих ночных маски для губ — с ароматом лаванды и конфет, под настроение.

Цена 1352 р.
«Шум» x Holynose Parfums

Необычный релиз издательства и парфюмерной марки. К книге идет специальный аромат «Стена», созданный при участии ее авторов.

Цена 5000 р.
Jo Malone London

Розовая замша, дерево, морская соль, полынь — два полноразмерных и один миниатюрный одеколон с ароматами, которые помогут пережить зиму.

Цена 9700 р.
Windsor’s Soap

Российская марка собрала подарочные наборы со своими бестселлерами — свечой, мылом и бомбой для ванны. Все отличаются согревающими зимними ароматами.

Цена 2590 р.
L’Occitane

Набор всеми любимых кремов для рук — карите, бергамот и вербена с мандарином — в праздничном оформлении.

Цена 2100 р.