Запах северного сияния, абсента, рождественского кекса и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии Нового года.
Бренд бесспиртовой парфюмерии Hermetica создал недушную лаванду, которая раскрывается шалфеем и ладаном.
Свечку, которая пахнет охапкой зелени для мохито, сослепу можно перепутать с Gucci.
Смесь солодки и ванили, по мнению парфюмеров марки, понравится тем, кто предпочитает мечты реальности.
Бренд парфюмера Оливье Креспа (Dolce & Gabbana Light Blue, фланкеры Black Opium и Angel). Smoke пахнет табаком из самокруток и одеждой после костра.
На крышке — иллюстрация северного сияния, хотя в Японии его видели в последний раз, кажется, в XIII веке. Сам аромат пахнет согревающей смесью пряностей.
В коллекции Prive уже не первый раз появляются ароматы благовоний. Sable Nuit тоже пахнет ладаном и смолами, но с восточными оттенками.
Пропитка рождественского кекса с цукатами и апельсиновый джем.
Громкий уд, сладкие бобы тонка и горьковатая полынь — любителям тяжелой парфюмерии новинка понравится. Но ожидать от аромата запаха Индии не стоит.
Сладкие белые цветы, которые стремятся к приторности, но встречают на своем пути бергамот.