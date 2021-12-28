Запах северного сияния, абсента, рождественского кекса и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии Нового года.

Hermetica Lavincense

Бренд бесспиртовой парфюмерии Hermetica создал недушную лаванду, которая раскрывается шалфеем и ладаном.

Цена 6250 р.
Свеча Guess G Greca

Свечку, которая пахнет охапкой зелени для мохито, сослепу можно перепутать с Gucci.

Цена 2900 р.
Salle Privée Legal

В противовес травянистому Illegal бренд выпустил опьяняющий, но сдержанный аромат с нотами полыни, цитрусов и сандала.

Цена 17 468 р.
Serge Lutens La Proie pour L’ombre

Смесь солодки и ванили, по мнению парфюмеров марки, понравится тем, кто предпочитает мечты реальности.

Цена 26 648 р.
Akro Smoke

Бренд парфюмера Оливье Креспа (Dolce & Gabbana Light Blue, фланкеры Black Opium и Angel). Smoke пахнет табаком из самокруток и одеждой после костра.

Цена 14 000 р.
Floraïku Golden Eyes

На крышке — иллюстрация северного сияния, хотя в Японии его видели в последний раз, кажется, в XIII веке. Сам аромат пахнет согревающей смесью пряностей.

Цена 27 030 р.
Armani Prive Sable Nuit

В коллекции Prive уже не первый раз появляются ароматы благовоний. Sable Nuit тоже пахнет ладаном и смолами, но с восточными оттенками.

Цена 22 573 р.
Jo Malone Orange Bitters

Пропитка рождественского кекса с цукатами и апельсиновый джем.

Цена 9900 р.
Byredo Mumbai Noise

Громкий уд, сладкие бобы тонка и горьковатая полынь — любителям тяжелой парфюмерии новинка понравится. Но ожидать от аромата запаха Индии не стоит.

Цена 15 003 р.
Memo Flåm

Сладкие белые цветы, которые стремятся к приторности, но встречают на своем пути бергамот.

Цена 21 765 р.