Золотая помада, масло от всех забот, маникюр Gucci и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в декабре.
В последнее время бьюти-бренды сосредоточились на выпуске теней в теплых оранжево-красных оттенках. Эта шестерка — редкое и удачное исключение.
Смесь эфирных масел базилика, ромашки, эвкалипта, лаванды, мяты и других обещает избавить от предновогоднего стресса.
Коллаборация бренда с шоу «Эмили в Париже». Разнообразие универсальных оттенков в наивном, как и сам сериал, футляре.
Максимальный эффект — мягкие, послушные и здоровые волосы — достигается спустя 5 применений и, по обещанию производителя, держится год.
Если вы не пробовали косметику Веры Брежневой, смело начинайте с любой туши. У новинки All Inclusive самая пушистая щеточка, и ресницы от нее кажутся гуще.
Несколько вариантов текстового логотипа и монограмма бренда в разных оттенках — такого набора хватит на десяток люксовых маникюров.
Новая российская марка строит составы косметики вокруг экстракта конопли. А вот специфический запах растения заглушает мощной парфюмерной отдушкой.
Флакона новогоднего хайлайтера Kiko наверняка хватит прямо до лета. И тогда он пригодится как отличное средство для подчеркивания золотистого загара.
Персиково-розовая пудра с сиянием — плод сотрудничества бренда с японской певицей LiSA.
Средство будто бы подкручивает яркость волос в реальности. В зависимости от оттенка, русые волосы станут медовыми или, напротив, более холодными.
Если вы не думали, что гель для душа может быть по-настоящему роскошным, присмотритесь к этому экземпляру с частицами золота и запахом корицы и уда.
Шиммеры, металлики и два дуохромных оттенка — чтобы все это многообразие выгодно смотрелось на глазах, наносите тени влажной кистью.
Средство, которое делает все, что только можно представить, — от блеска до термозащиты — теперь в более экологичном флаконе и с новой отдушкой.
Лимитированное новогоднее издание помады сияет и внутри, и снаружи. А роскошным флаконом захочется любоваться не только в праздники.