Золотая помада, масло от всех забот, маникюр Gucci и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в декабре.

Палетка теней Essence

В последнее время бьюти-бренды сосредоточились на выпуске теней в теплых оранжево-красных оттенках. Эта шестерка — редкое и удачное исключение.

Цена 350 р.
Набор заколок №1 Hairpin

Разобраться, как пользоваться одними из самых симпатичных заколок для волос, можно по роликам создательницы бренда.

Цена 2850 р.
Смесь масел Puressentiel «Хорошее самочувствие»

Смесь эфирных масел базилика, ромашки, эвкалипта, лаванды, мяты и других обещает избавить от предновогоднего стресса.

Цена 985 р.
Гидрофильное масло OK Beauty

Гидрофильное масло — лучший продукт для снятия стойкого или праздничного макияжа. Это состоит из сквалана, оливы, авокадо и миндаля.

Цена 720 р.
Палетка теней Lancôme Emily in Paris

Коллаборация бренда с шоу «Эмили в Париже». Разнообразие универсальных оттенков в наивном, как и сам сериал, футляре.

Цена 5625 р.
Восстанавливающая несмываемая маска для волос K18

Максимальный эффект — мягкие, послушные и здоровые волосы — достигается спустя 5 применений и, по обещанию производителя, держится год.

Цена 990 р.
Тушь Vera Beauty All Inclusive

Если вы не пробовали косметику Веры Брежневой, смело начинайте с любой туши. У новинки All Inclusive самая пушистая щеточка, и ресницы от нее кажутся гуще.

Цена 1700 р.
Стикеры для дизайна ногтей Gucci

Несколько вариантов текстового логотипа и монограмма бренда в разных оттенках — такого набора хватит на десяток люксовых маникюров.

Цена 2220 р.
Эмульсия со скваланом Chanvre Dore

Новая российская марка строит составы косметики вокруг экстракта конопли. А вот специфический запах растения заглушает мощной парфюмерной отдушкой.

Цена 3900 р.
Хайлайтер Kiko A Holiday Fable

Флакона новогоднего хайлайтера Kiko наверняка хватит прямо до лета. И тогда он пригодится как отличное средство для подчеркивания золотистого загара.

Цена 1549 р.
Хайлайтер MAC x L

Персиково-розовая пудра с сиянием — плод сотрудничества бренда с японской певицей LiSA.

Цена 3190 р.
Тонирующий кондиционер Leonor Greyl

Средство будто бы подкручивает яркость волос в реальности. В зависимости от оттенка, русые волосы станут медовыми или, напротив, более холодными.

Цена 6610 р.
Гель для душа Molton Brown Mesmerising Oudh Accord & Gold

Если вы не думали, что гель для душа может быть по-настоящему роскошным, присмотритесь к этому экземпляру с частицами золота и запахом корицы и уда.

Цена 2240 р.
Палетка теней Urban Decay Naked Cyber

Шиммеры, металлики и два дуохромных оттенка — чтобы все это многообразие выгодно смотрелось на глазах, наносите тени влажной кистью.

Цена 5390 р.
Спрей-маска Revlon Professional UniqOne

Средство, которое делает все, что только можно представить, — от блеска до термозащиты — теперь в более экологичном флаконе и с новой отдушкой.

Цена 1155 р.
Помада YSL Beauty Rouge Pur Couture

Лимитированное новогоднее издание помады сияет и внутри, и снаружи. А роскошным флаконом захочется любоваться не только в праздники.

Цена 2347 р.