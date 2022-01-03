Мода все больше разворачивается в сторону практичности. Один из главных трендов текущей зимы — сноубутсы. Это идеальная модель для активных зимних каникул: «Афиша Daily» собрала несколько ярких вариантов.
Дутые ботинки, сноубутсы, луноходы — как только ни называют нейлоновые сапоги длиной до щиколотки или выше на массивной подошве. Они вошли в моду в конце нулевых, аккурат перед трендом на угги, и вот снова вернулись. Правда, теперь дизайнеры предлагают носить эти ботинки не только с лыжными костюмами, но и с нарочито женственными вещами — например длинными трикотажными платьями. Если это сочетание кажется вам неоднозначным, просто надевайте сноубутсы c джинсами или утепленными брюками, чтобы одолеть сугробы, слякоть и другие прелести зимней непогоды.
Moon Boot15 200 р.
adidas5399 р.
Ash14 090 р.
The North Face7440 р.
The North Face9350 р.
Columbia8999 р.
Geox16 490 р.
United Nude21 910 р.
United Nude30 490 р.
Columbia4799 р.
Casadei38 390 р.
Fila6999 р.
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