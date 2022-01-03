Дутые ботинки, сноубутсы, луноходы — как только ни называют нейлоновые сапоги длиной до щиколотки или выше на массивной подошве. Они вошли в моду в конце нулевых, аккурат перед трендом на угги, и вот снова вернулись. Правда, теперь дизайнеры предлагают носить эти ботинки не только с лыжными костюмами, но и с нарочито женственными вещами — например длинными трикотажными платьями. Если это сочетание кажется вам неоднозначным, просто надевайте сноубутсы c джинсами или утепленными брюками, чтобы одолеть сугробы, слякоть и другие прелести зимней непогоды.