Мода все больше разворачивается в сторону практичности. Один из главных трендов текущей зимы — сноубутсы. Это идеальная модель для активных зимних каникул: «Афиша Daily» собрала несколько ярких вариантов.

Дутые ботинки, сноубутсы, луноходы — как только ни называют нейлоновые сапоги длиной до щиколотки или выше на массивной подошве. Они вошли в моду в конце нулевых, аккурат перед трендом на угги, и вот снова вернулись. Правда, теперь дизайнеры предлагают носить эти ботинки не только с лыжными костюмами, но и с нарочито женственными вещами — например длинными трикотажными платьями. Если это сочетание кажется вам неоднозначным, просто надевайте сноубутсы c джинсами или утепленными брюками, чтобы одолеть сугробы, слякоть и другие прелести зимней непогоды.

Moon Boot

15 200 р.

adidas

5399 р.

Ash

14 090 р.

The North Face

7440 р.

The North Face

9350 р.

Columbia

8999 р.

Geox

16 490 р.

United Nude

21 910 р.

United Nude

30 490 р.

Columbia

4799 р.

Casadei

38 390 р.

Fila

6999 р.
Подробности по теме
В город или на склон: 13 пар красивых утепленных брюк
В город или на склон: 13 пар красивых утепленных брюк