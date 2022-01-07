Разберите вещи в квартире и избавьтесь от ненужных

Прежде чем приступить к улучшениям, логичным будет сначала расчистить пространство. Для удобства разделите процесс на несколько заходов, так как, скорее всего, он займет много времени. Один заход — одна зона уборки: кухня, ванная комната, прихожая, комната и т. д. Загляните в самые дальние уголки квартиры. Вы точно используете все носки из бельевого ящика? Вам нужны десять контейнеров для еды? В ванной нет средств с истекшим сроком годности? Отвечать надо честно, иначе разбор не сдвинется с мертвой точки.