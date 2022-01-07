Новый год — традиционный период для того, чтобы начать жизнь заново. Большую часть своего времени мы проводим дома, поэтому сперва стоит задуматься о том, как улучшить ежедневный быт и интерьер. «Афиша Daily» собрала 11 простых советов.
Как сделать свой дом лучше в новом году?
Прежде чем приступить к улучшениям, логичным будет сначала расчистить пространство. Для удобства разделите процесс на несколько заходов, так как, скорее всего, он займет много времени. Один заход — одна зона уборки: кухня, ванная комната, прихожая, комната и т. д. Загляните в самые дальние уголки квартиры. Вы точно используете все носки из бельевого ящика? Вам нужны десять контейнеров для еды? В ванной нет средств с истекшим сроком годности? Отвечать надо честно, иначе разбор не сдвинется с мертвой точки.
А это уже лайфхак для визуальной чистоты пространства: чтобы квартира не выглядела захламленной, лучше группировать предметы. Например, собрать все моющие средства в один короб, сложить детские игрушки в плетеную корзину, мелочи вроде ключей и монет расположить на декоративной тарелке, а журналы хранить в подставке.
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Самое выгодное решение для квартиры — многоуровневое освещение. Комбинация из потолочных, настенных, настольных и напольных ламп позволит правильно расставить световые акценты и добавить комнатам уюта. И не забудьте про свечи.
И снова совет для визуалов — избавьтесь от ярких и разношерстных упаковок. Перелейте содержимое бутылок моющих и косметических средств в лаконичные тары и пересыпьте крупы и чаи в стильные банки.
У большинства из нас ароматы в доме ограничиваются освежителем воздуха в уборной и случайно подаренной кем‑то ароматической свечей. А меж тем запахи определяют наш ежедневный комфорт. Ароматические палочки расслабят в конце дня, саше продлят свежесть белья в шкафу, а спрей на подушку поможет уснуть. Начать можно с чего‑то одного — хотя бы с той самой свечи.
Нравятся букеты, но живые цветы быстро вянут? Замените их на композиции из сухоцветов — выбирайте растения с пометкой «стабилизированные»: они обработаны специальным раствором, не будут сыпаться и простоят несколько лет.
Быстрый способ сделать квартиру уютнее — дополнить ее текстилем. Ковры, пледы, занавески, скатерти, чехлы для мягкой мебели: все это сделает интерьер атмосфернее. Главное — не переборщить.
Сервировка — один из карантинных интерьерных трендов: нам всем так хотелось разнообразить свой ежедневный быт, что мы добрались даже до подачи блюд. В ход пошли различные скатерти, настольные дорожки, бумажные салфетки, посуда, столовые приборы, свечи и букеты. Хочется, чтобы про сервировку вспоминали не только на праздниках, но и каждый день: пусть ваши завтраки, обеды и ужины станут запоминающимися.
Лайфхак для тех, кто устал от однотипных скандинавских интерьеров и хочет добавить индивидуальности, но не знает как. Ищите подсказки в собственных увелечениях. Музыканты могут собрать коллекцию винила в стеллаж или выставить свой инструмент как предмет интерьера. Дизайнеры одежды — приобрести манекен вместо вешалки. Фотографы — соорудить полку для камер и сделать стену со своими работами. Так ваш дом точно не будет похож ни на какой другой.
Мы привыкли украшать дом зимой, к Новому году, но ведь менять интерьер можно с приходом других сезонов. Тем более что ассортименты магазинов уже отвечают этому вопросу: у брендов можно найти весенние, летние и осенние венки, текстиль в соответствующей времени года палитре и т. д.
Скооперируйтесь с соседями и подумайте вместе, как сделать общий коридор комфортнее для всех. Кто‑то организует полку для обмена книгами, кто‑то прописывает график дополнительной уборки, а кто‑то даже согласует ремонт подъезда.