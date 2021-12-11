Но важно понимать, что это только предварительные данные с очень небольшой выборкой. Большинство людей, поступивших в медицинские учреждения, были моложе 40 лет. ВОЗ предупреждает, что после появления данных о пациентах других возрастных категорий, оценки тяжести «Омикрона» могут измениться.

На ранних наблюдениях течения заболевания у пациентов. Ссылаясь на последние данные из Южной Африки, ВОЗ сообщает , что «Омикрон» действительно может вызывать более легкие симптомы. Статистика госпитализаций в ЮАР в период с 14 ноября по 4 декабря показала, что занятость в отделениях интенсивной терапии составила всего 6,3%. Это значительно меньше, чем за аналогичный период в июле, когда страна столкнулась с пиком заболеваемостью вариантом «Дельта». Среди 1200 госпитализированных с «Омикроном» только 98 человек нуждалось в дополнительном кислороде, и лишь четыре из них находились на вентиляции.

Но есть и плохие новости?

Разумеется, да. В провинции Гаутенг, эпицентре нового варианта, число госпитализаций стремительно растет — в 15 раз за три недели. Увеличивается и число пациентов с тяжелым течением заболевания: 227 госпитализированных в Гаутанге находятся в реанимации, 69 из них на ИВЛ (это вдвое больше, чем неделю назад). Правда, неизвестно, сколько пациентов поступили именно с «Омикроном», — данные касаются общего числа зараженных COVID-19.

Кроме того, специалисты из ЮАР обеспокоены увеличением числа детей и подростков с тяжелым течением. Врач Рудо Матива рассказывает, что в больницу в Йоханнесбурге ежедневно поступают 5–10 детей младше 12 лет, и впервые за время работы ковидного отделения они столкнулись со смертью 15-летнего ребенка без сопутствующих заболеваний. По словам Мотивы, во время прошлых вспышек большинство детей переносили инфекцию дома, получая обычное симптоматическое лечение, и редко попадали в больницу. Сейчас же все чаще им требуется кислородная поддержка в госпитале.

Но самые неприятные новости касаются эффективности существующих вакцин. Ученые из ЮАР изучили, способна ли плазма привитых вакциной Pfizer предотвращать заражение клеток новым вариантом. Результаты оказались неутешительными: эффективность против заражения снизилась в 41 раз. Чуть большую защиту обеспечивает комбинация «две вакцины + перенесенное заболевание».

Исследование из Германии показало похожие результаты: через шесть месяцев после второй прививки мРНК-вакцины обеспечивали 0% нейтрализации вируса, и только 25% после третьей прививки-бустера. Для доминирующего на данный момент варианта «Дельта» процент защиты в таких случаях составлял 95%.

Получается, вакцины стали бесполезны?

Нет, это совсем не так. Несмотря на то, что антительный иммунитет, судя по всему, действительно существенно пострадал, остается второй бастион защиты: Т-клеточный иммунитет. На своей странице в фейсбуке Ирина Якутенко, молекулярный биолог и автор книги «Вирус, который сломал планету», пишет о том, что подавляющее большинство вирусных эпитоповЭпитопЧасть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой., которые узнают Т-клетки, остались неизменным в новом штамме. Это значит, что вакцинация или уже перенесенная инфекция, вызванная другими штаммами, должна давать защиту от тяжелых симптомов.

Доктор Матива ранее также сообщала, что среди госпитализированных пациентов 65% не получали ни одной вакцины, а большинство оставшихся привились только первой дозой. Это говорит в пользу того, что вакцинация все еще обеспечивает серьезную защиту от тяжелого течения и осложнений заболевания.

Но от самого инфицирования существующие вакцины и правда защищают намного хуже. Живым примером стал кейс суперраспространенияСуперраспространениеСуперраспространителями называют лиц, которые с большей вероятностью заражают других по сравнению с типично инфицированным человеком. на рождественской вечеринке в ресторане в Осло: там среди 111 человек, большинство из которых были полностью вакцинированы, 80 заболели коронавирусом. У 17 из них уже подтвердили заражение «Омикроном». Кроме того, заразилось и около 60 человек, не присутствующих на вечеринке, а просто посетивших ресторан тем же вечером. Но тяжелого течения среди заболевших пока не обнаружено: большинство заболевших жалуются на кашель, усталость и боль в горле.