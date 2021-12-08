Целесообразность адвент-календарей вызывает споры уже который год. Одни считают, что это приятный способ порадовать себя перед Новым годом и попробовать что‑то новое. Другие — что это лишняя трата денег и легитимный способ для брендов продать ненужные миниатюры подороже. Но, кажется, ни один календарь не вызвал столько негатива, как адвент Chanel.

Огромная коробка в форме флакона Chanel № 5 и 27 ячеек с миниатюрами и сюрпризами от бренда — так выглядит адвент-календарь, приуроченный не только к Рождеству, но и к 100-летию знаменитого аромата модного дома. Лимитированный подарок стоил недешево — $825 (в российском интернет-магазине — 63 800 р.), но некоторые бьюти-блогеры все равно решились на покупку. К сожалению, их ждало разочарование.

Одной из первых на странное наполнение календаря обратила внимание тиктокерка Элис Хармон. В ролике с первыми впечатлениями она сразу же наткнулась на стикеры. Наклейки с логотипом Chanel лежали в объемной ячейке — казалось, что в коробке должно прятаться что‑то ценное. В следующих видео Элис открывала окошки с тканевым мешочком, брендированным браслетом на резинке, брелоком и снова стикером, но уже из искусственной кожи. На сайте бренда можно найти полное наполнение календаря и убедиться в скромном содержании. Непосредственно из косметики в календаре есть флакон парфюмерной воды № 5 объемом в 35 мл, две крошечные версии аромата по 1,5 мл, крем для рук и красный лак для ногтей стандартного размера, две помады (в полной версии и в миниатюре), крем для тела объемом 5 грамм и небольшой брусок мыла. Остальные 17 ячеек содержали по большей части милые безделушки с логотипом бренда — закладки, стикеры, новогодние украшения и немного простой бижутерии: браслеты, брелоки, броши.

Другие пользователи даже подсчитали стоимость наполнения календаря. Оказалось, что помады и духи обошлись примерно в $264 (около 20 415 р.), что в три раза меньше цены на адвент. Получается, что общая стоимость сувениров — 43 385 р., но поверить в это трудно. После серии скандальных роликов-распаковок Элис рассказала, что не может зайти в аккаунт Chanel и что ее, скорее всего, добавили в черный список. Однако позже представитель бренда сообщил, что аккаунт модного дома всегда был неактивным и приватным для всех. Это не помешало потенциальным покупателям высказать недовольство в другом месте — под постами Chanel в инстаграме можно насчитать тысячи комментариев о неудачном календаре. Сам бренд так прокомментировал ситуацию: «Мы сожалеем, что наш календарь мог кого‑то разочаровать. Эксклюзивное содержание календаря всегда было полностью отображено на сайте». Представители Chanel также добавили, что календарь — коллекционная вещь, стоимость которой не может быть определена исключительно продуктами.