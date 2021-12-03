Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: плюшевые аниме-сумки, ручка для богатых, очередной мерч «Игры в кальмара» и не только.
Puma The Never Worn
Дедсток-кроссовки (то есть выпущенные давно, но сохранившиеся в кондиции) — удовольствие не из дешевых. Цена определенных моделей может достигать нескольких тысяч долларов. Для тех, кто не увлечен коллекционированием, а скорее тяготеет к винтажу, спортивные бренды зачастую выпускают нарочито состаренные или стилизованные под архивные кроссовки. Свежий пример — релиз Puma The Never Worn.
В капсулу вошли интерпретации четырех классических моделей спортивного бренда в неовинтажном стиле: Suede VTG, Blaze of Glory, Slipstream Lo и Spacelab. Слегка желтоватые подошвы, имитирующие налет, архивные материалы и ретродекор — все как положено.
Коллекция The Never Worn поступит в продажу 4 декабря. Купить пары можно будет у избранных ретейлеров Puma. Сколько будут стоить кроссовки, пока неизвестно.
Casetify и «Игра в кальмара»
Если вы думали, что шум вокруг «Игры в кальмара» пошел на спад, то это не так. Помимо анонса второго сезона, франшиза также взялась за мерч.
Вслед за стритвир-брендом Emotionally Unavailable, бангкокским ретейлером Carnival и производителем фигурок Funkо, о совместном релизе объявил гонконгский Casetify. В коллаборацию вошли чехлы для смартфонов Samsung и Apple, кейсы для наушников AirPods, ремешки для Apple Watch, а также зарядные устройства MagSafe в основных цветах и с узнаваемыми фигурами из сериала.
Коллаборация Casetify и «Игра в кальмара» поступит в продажу в конце недели. Цены на аксессуары пока не уточняются.
Gucci
Итальянский модный дом продолжает расширять арсенал непривычных для себя аксессуаров. Вслед за коробками для ланчей, кружками, цепочками для очков, подвесками для зажигалок и пеналов Gucci выпустил эффектную ручку.
Аксессуар получил металлический корпус с выгравированными узорами и эмалированную панель с классической монограммой GG. Ручка доступна в двух цветовых решениях — золотом и серебряном — и идет в комплекте с черным кожаным чехлом.
Заказать ее уже можно на официальном сайте модного дома. В США цена ручки составляет 835 долларов (примерно 61 тыс. р.).
adidas и Бейонсе Halls of Ivy
Бейонсе продолжает сотрудничество с adidas в рамках коллекции Ivy Park. Особенность пятого дропа, посвященного инклюзивности, — необычные сочетания классических силуэтов и спортивных тканей и, наоборот, повседневных вещей и изысканных фактур. Так, в коллекцию вошли худи из вельвета, спортивные юбки с узором «гусиная лапка», платье-жакет в клетку с неоновыми деталями и другие неожиданные позиции.
Обувная линейка также расширилась кроссовками IVP Savage, вдохновленными архивными моделями, а также кроссовками на платформе IVP Super Sleek и ботинками в трекинговом стиле IVP Super Sleek Boot.
Коллекция будет доступна с 9 декабря на сайте бренда. Цены на вещи из коллаборации пока неизвестны.
Porter x Studio Ghibli
Бренд сумок и аксессуаров объединился с анимационной студией для создания совместной коллекции, посвященной аниме «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки. В коллаборацию вошли интерпретации классических моделей Porter в оливковых тонах, украшенные декоративными элементами и принтами с отсылками к мультфильму. Последние можно увидеть, только заглянув в сумку — их нанесли на внутреннюю отделку.
Коллаборация Porter и Studio Ghibli поступит в продажу 10 декабря. Купить сумки можно будет на официальном сайте бренда, а также у избранных ретелеров. Цены на аксессуары будут варьироваться от 18 150 йен (приблизительно 11 700 р.) до 47 300 йен (приблизительно 30 680 р.).
MAC Viva Glam и Кит Харинг
Ежегодно бренд косметики MAC показывает благотворительную коллекцию Viva Glam. Все деньги, полученные с ее продажи, бренд направляет в организации, защищающие права и здоровье женщин, людей с ВИЧ/СПИД и ЛГБТКИА+ сообщества. В этом году в рамках кампании бренд выпустил три помады в футлярах с иллюстрациями художника и активиста Кита Харинга, погибшего в 1990 году от осложнений, вызванных СПИДом.
Красная, синяя и золотая помады с финишами Matte и Frost сочетаются между собой, образуя новые оттенки. Их уже можно приобрести на сайте бренда по цене 1720 рублей за помаду.