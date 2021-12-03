Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: плюшевые аниме-сумки, ручка для богатых, очередной мерч «Игры в кальмара» и не только.

Puma The Never Worn

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Дедсток-кроссовки (то есть выпущенные давно, но сохранившиеся в кондиции) — удовольствие не из дешевых. Цена определенных моделей может достигать нескольких тысяч долларов. Для тех, кто не увлечен коллекционированием, а скорее тяготеет к винтажу, спортивные бренды зачастую выпускают нарочито состаренные или стилизованные под архивные кроссовки. Свежий пример — релиз Puma The Never Worn. В капсулу вошли интерпретации четырех классических моделей спортивного бренда в неовинтажном стиле: Suede VTG, Blaze of Glory, Slipstream Lo и Spacelab. Слегка желтоватые подошвы, имитирующие налет, архивные материалы и ретродекор — все как положено. Коллекция The Never Worn поступит в продажу 4 декабря. Купить пары можно будет у избранных ретейлеров Puma. Сколько будут стоить кроссовки, пока неизвестно.

Casetify и «Игра в кальмара»

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Если вы думали, что шум вокруг «Игры в кальмара» пошел на спад, то это не так. Помимо анонса второго сезона, франшиза также взялась за мерч. Вслед за стритвир-брендом Emotionally Unavailable, бангкокским ретейлером Carnival и производителем фигурок Funkо, о совместном релизе объявил гонконгский Casetify. В коллаборацию вошли чехлы для смартфонов Samsung и Apple, кейсы для наушников AirPods, ремешки для Apple Watch, а также зарядные устройства MagSafe в основных цветах и с узнаваемыми фигурами из сериала. Коллаборация Casetify и «Игра в кальмара» поступит в продажу в конце недели. Цены на аксессуары пока не уточняются.

Gucci

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Итальянский модный дом продолжает расширять арсенал непривычных для себя аксессуаров. Вслед за коробками для ланчей, кружками, цепочками для очков, подвесками для зажигалок и пеналов Gucci выпустил эффектную ручку. Аксессуар получил металлический корпус с выгравированными узорами и эмалированную панель с классической монограммой GG. Ручка доступна в двух цветовых решениях — золотом и серебряном — и идет в комплекте с черным кожаным чехлом. Заказать ее уже можно на официальном сайте модного дома. В США цена ручки составляет 835 долларов (примерно 61 тыс. р.).

adidas и Бейонсе Halls of Ivy

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Бейонсе продолжает сотрудничество с adidas в рамках коллекции Ivy Park. Особенность пятого дропа, посвященного инклюзивности, — необычные сочетания классических силуэтов и спортивных тканей и, наоборот, повседневных вещей и изысканных фактур. Так, в коллекцию вошли худи из вельвета, спортивные юбки с узором «гусиная лапка», платье-жакет в клетку с неоновыми деталями и другие неожиданные позиции. Обувная линейка также расширилась кроссовками IVP Savage, вдохновленными архивными моделями, а также кроссовками на платформе IVP Super Sleek и ботинками в трекинговом стиле IVP Super Sleek Boot. Коллекция будет доступна с 9 декабря на сайте бренда. Цены на вещи из коллаборации пока неизвестны.

Porter x Studio Ghibli

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Бренд сумок и аксессуаров объединился с анимационной студией для создания совместной коллекции, посвященной аниме «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки. В коллаборацию вошли интерпретации классических моделей Porter в оливковых тонах, украшенные декоративными элементами и принтами с отсылками к мультфильму. Последние можно увидеть, только заглянув в сумку — их нанесли на внутреннюю отделку. Коллаборация Porter и Studio Ghibli поступит в продажу 10 декабря. Купить сумки можно будет на официальном сайте бренда, а также у избранных ретелеров. Цены на аксессуары будут варьироваться от 18 150 йен (приблизительно 11 700 р.) до 47 300 йен (приблизительно 30 680 р.).

MAC Viva Glam и Кит Харинг

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Ежегодно бренд косметики MAC показывает благотворительную коллекцию Viva Glam. Все деньги, полученные с ее продажи, бренд направляет в организации, защищающие права и здоровье женщин, людей с ВИЧ/СПИД и ЛГБТКИА+ сообщества. В этом году в рамках кампании бренд выпустил три помады в футлярах с иллюстрациями художника и активиста Кита Харинга, погибшего в 1990 году от осложнений, вызванных СПИДом. Красная, синяя и золотая помады с финишами Matte и Frost сочетаются между собой, образуя новые оттенки. Их уже можно приобрести на сайте бренда по цене 1720 рублей за помаду.