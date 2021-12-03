Предновогоднюю закупку подарков можно совершать с умом, отслеживая распродажи. Но существенные скидки часто попадаются в самый неподходящий момент, когда до зарплаты еще жить и жить. Хорошо, если нужную вещь можно купить сразу, а об оплате подумать потом. Вместе с Кредитной СберКартой выбрали самые выгодные предложения, с которыми не стоит тянуть.

партнерский материал
партнерский материал

Браслет Burberry

Идеальное сочетание для подарка: знаменитый бренд и трендовая, но при этом универсальная вещь.
18 400 р. вместо 47 000 р.

Набор принадлежностей из переработанного пластика Handle

Набор гигиенических принадлежностей может превратиться в желанный подарок, если над дизайном зубной щетки или бритвенного станка работали профессионалы ресайклинга.
5471 р. вместо 18 237 р.

Паровая швабра Tefal

Ролики клинтока (сегмент тиктока, в котором люди демонстрируют медитативные ролики с уборкой. — Прим. ред.) доказывают, что уборка может быть увлекательным развлечением и приносить удовольствие. Если вам это кажется невозможным, обзаведитесь паровой шваброй.
6320 р. вместо 8345 р.

Конструктор LEGO Harry Potter

Монотонное соединение деталей работает не хуже медитации. Вдвойне приятно, если потом конструктор можно использовать как фанатский декор для дома.
2316 р. вместо 3142 р.

Очки Komono

Если вы мечтали почувствовать себя персонажем фильма про битников, сейчас самое время для покупки.
3450 р. вместо 10 420 р.

Смарт-браслет Xiaomi

Подарок для любителей структурировать свою жизнь и держать руку на пульсе (во всех смыслах). Браслет запишет количество шагов, проследит за вашим сном и даже подскажет, когда стоит отдохнуть.
1990 р. вместо 3222 р.

Духи Mancera

Дарить духи постороннему человеку — задача не из легких. Но отслеживать скидки на свои любимые ароматы — удачная тактика, потому что хорошие предложения мониторят сотни парфманьяков.
5400 р. вместо 10 800 р.

Наушники Beats

С такими наушниками легко осмелиться даже на зимние пробежки. И не нужно путаться в проводах.
14 999 р. вместо 17 440 р.

Блокнот Moleskine

Скетчбуки без линий и клеток пригодятся даже тем, кто далек от искусства. Их можно вести как ежедневник, не привязываясь к датам и не переживая о пропущенных днях.
924 р. вместо 1540 р.

Кофемашина Delonghi

Добротная кофемашина — лучший подарок, чтобы о вас с благодарностью вспоминали каждое утро.
6990 р. вместо 15 990 р.

Кроссовки Nike

Никаких сомнений, красивые кроссовки для тренировок — приятный стимул выполнить новогоднее обещание приобщить себя к спорту.
6680 р. вместо 9499 р.

Виниловый проигрыватель Alive Audio

Девайс в ретростилистике, который похож на реквизит к фильму Уэса Андерсона.
5990 р. вместо 9194 р.

Смарт-часы Noerden

Наглядный пример того, что умные часы не всегда выглядят как спортивный реквизит и могут легко вписаться даже в деловой образ.
2990 р. вместо 6490 р.

Сумка Bapy by *A Bathing Ape

Знаковые вещи японского стритвир-бренда *A Bathing Ape раскупают за секунды и перепродают втридорога. А аксессуары их дочерней марки можно найти на распродаже.
11 762 р. вместо 29 405 р.

Часы Briston Watches

Универсальная, но не скучная модель с красивым сочетанием оттенков и текстур. Подойдет как мужчинам, так и женщинам.
7716 р. вместо 25 720 р.

Набор бокалов вина Schott Zwiesel

Дарите бокалы друзьям, которые за последний год полностью перешли в режим домашних вечеринок. Они им точно пригодятся.
3490 р. вместо 5990 р.

Кольцо Calvin Klein

Хоть у кольца и нейтральная форма, цветная плашка не позволяет ему стать банальным. Такое украшение подойдет человеку с любым стилем в одежде.
1500 р. вместо 4300 р.

Десертная тарелка Tata Naka

Тарелка лондонского бренда грузинских дизайнеров понравится фанатам розового в интерьере и коллекционерам искусства.
5475 р. вместо 7300 р.

Электрическая зубная щетка Foreo

ISSA гораздо бережнее относится к деснам благодаря силиконовым щетинкам и использует для очищения не только вибрацию, но и звуковые пульсации.
8749 р. вместо 17 499 р.

Кроссовки Puma

Классические кеды в ретростилистике уважают и юные хайпбисты, и взрослые любители кежуала. Выбирайте модели, проверенные временем, — такие точно не будут пылиться в шкафу.
3045 р. вместо 7613 р.

Не нужно волноваться, что распродажа закончится или желанный подарок купят, пока вы будете ждать зарплату. С Кредитной СберКартой вы сможете сразу взять все, что вам нравится, а возвращать деньги без переплат уже потом, в течение трех месяцев. При этом не надо ждать погашения предыдущей задолженности, делайте столько покупок, сколько вам нужно. Беспроцентный период начинается с первого числа каждого месяца. Не забудьте внести обязательный платеж (не менее 3% от долга), чтобы сохранить беспроцентный период и избежать просрочки

В пакет условий новой Кредитной СберКарты входит бесплатное обслуживание и уведомления, кредитный лимит до 1 миллиона рублей и беспроцентный период в 120 дней. А на покупки в СберМегаМаркете, аптеках и при оплате медицинских услуг действует рекордно низкая ставка — 9,8%.