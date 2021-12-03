Предновогоднюю закупку подарков можно совершать с умом, отслеживая распродажи. Но существенные скидки часто попадаются в самый неподходящий момент, когда до зарплаты еще жить и жить. Хорошо, если нужную вещь можно купить сразу, а об оплате подумать потом. Вместе с Кредитной СберКартой выбрали самые выгодные предложения, с которыми не стоит тянуть.
Ролики клинтока (сегмент тиктока, в котором люди демонстрируют медитативные ролики с уборкой. — Прим. ред.) доказывают, что уборка может быть увлекательным развлечением и приносить удовольствие. Если вам это кажется невозможным, обзаведитесь паровой шваброй.
Не нужно волноваться, что распродажа закончится или желанный подарок купят, пока вы будете ждать зарплату. С Кредитной СберКартой вы сможете сразу взять все, что вам нравится, а возвращать деньги без переплат уже потом, в течение трех месяцев. При этом не надо ждать погашения предыдущей задолженности, делайте столько покупок, сколько вам нужно. Беспроцентный период начинается с первого числа каждого месяца. Не забудьте внести обязательный платеж (не менее 3% от долга), чтобы сохранить беспроцентный период и избежать просрочки
В пакет условий новой Кредитной СберКарты входит бесплатное обслуживание и уведомления, кредитный лимит до 1 миллиона рублей и беспроцентный период в 120 дней. А на покупки в СберМегаМаркете, аптеках и при оплате медицинских услуг действует рекордно низкая ставка — 9,8%.