Разобравшись с пуховиком и зимней обувью, можно переходить к вопросу с шарфами. Особенно востребованы в этом сезоне стеганые модели. Но помимо актуальности у них есть еще один плюс.

Обойтись без шарфа зимой — задача практически невыполнимая. Но, как и в случае с перчатками или головными уборами, многие теряют эти теплые аксессуары. Если вы относите себя к этой группе, то оптимальным решением может стать более объемный шарф (например, пуховой или просто очень длинный) или cнуд. В первом случае гораздо проще заметить отсутствие аксессуара, следовательно, и риск его потери заметно снижается. А снуд из‑за своей конструкции едва ли с вас спадет.