Разобравшись с пуховиком и зимней обувью, можно переходить к вопросу с шарфами. Особенно востребованы в этом сезоне стеганые модели. Но помимо актуальности у них есть еще один плюс.

Подробности по теме
Где купить пуховик? 9 российских брендов
Где купить пуховик? 9 российских брендов

Обойтись без шарфа зимой — задача практически невыполнимая. Но, как и в случае с перчатками или головными уборами, многие теряют эти теплые аксессуары. Если вы относите себя к этой группе, то оптимальным решением может стать более объемный шарф (например, пуховой или просто очень длинный) или cнуд. В первом случае гораздо проще заметить отсутствие аксессуара, следовательно, и риск его потери заметно снижается. А снуд из‑за своей конструкции едва ли с вас спадет.

Goldwin

5605 р.

Taion

$30

Battenwear

5605 р.

Stone Island Shadow Project

€255

Carhartt WIP

€29

Comfy Outdoor Garment

19 855 р.

Reserved

1699 р.

Nanga

5605 р.

Byborre

9975 р.

Gramicci x Taion

3325 р.

Max Mara

17 950 р.

Zara

2599 р.

12 Storeez

4980 р.

Rick Owens Drkshdw

$258

Moncler Genius x Fragment

25 100 р.

Gramicci x Taion

3325 р.

Uniqlo

999 р.

H&M

1624 р.
Подробности по теме
Какую обувь носить этой осенью? Главные тренды для женщин
Какую обувь носить этой осенью? Главные тренды для женщин