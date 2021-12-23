Всегда интересно узнать, о чем думают и как вдохновляются представители творческих профессий перед созданием очередного проекта. «Афиши Daily» и G-Shock поговорили с фотографом, дизайнером, художником, стилистом, архитектором и певицей и выяснили, что помогает им креативно мыслить.

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Бренд Casio представил новинку в линейке ударостойких часов G-Shock — модель GM-2100 и их женскую версию GM-S2100. Они разработаны на основе популярных GA-2100 с отличительной чертой — металлической накладкой на корпус. Часы представлены в оттенках от хаки до розового золота: они дополнят яркий образ и вдохновят. А что еще вдохновляет на создание нового, «Афиша Daily» узнала у экспертов: представители творческих профессий рассказали, где они ищут необычные идеи.

Евгений Фотограф

«Когда речь заходит о вдохновении, лучше всего не поглощать исключительно то, что относится к твоему роду деятельности. Важно смотреть на смежные сферы — в случае с фотографией это мода, кино, живопись, диджитал-арт. Если же сосредоточиться только на чем‑то одном, можно стать хорошим критиком, но создать что‑то принципиально новое — вряд ли, потому что замкнутая система обычно не развивается. Хороший пример — Тарантино. Он воспитывал свой киновкус в видеосалоне: смотрел европейские и японские фильмы, спагетти-вестерны, поэтому его картины полны оммажей и отсылок к киноиндустрии 50–90-х годов. Но даже при своей насмотренности писать сценарий к „Криминальному чтиву“ он уехал в Голландию, чтобы работать в незнакомой для него обстановке. Когда появляется запрос на съемку, начитанный или насмотренный человек раньше найдет оригинальную идею, чем исполнитель, который бегает от проекта к проекту и надеется найти что‑то подходящее в референсах и мудборде». Часы GM-2100 с циферблатом цвета хаки и гибким полимерным ремешком не будут мешать при создании кадров даже под самым невероятным углом. А также помогут быть в тайминге съемки.

Мария Дизайнер одежды

«Меня может вдохновить все что угодно, связанное с людьми: душевный разговор с подругой или чей‑то честный рассказ из жизни, сила характера, возможности человеческого тела, умение людей видеть и создавать красоту, стремление к новому и неизведанному. Меня восхищают любопытство и отсутствие страха перед неудачами. Референсы для работы могут быть самыми разными: например, кадр из фильма, который засел в памяти, или героиня книги, чья история удивила. Красивые места и интерьеры, предметы мебели. Чаще всего идея появляется на стыке двух миров — чувственного опыта, который нельзя потрогать (путешествия, впечатления, эмоции), и мира вещей и предметов (одежда, мебель, предметы искусства), где я вижу идеальное воплощение мысли художника или дизайнера. Как раз на пересечении я придумываю что‑то свое и затем воплощаю в жизнь». Женская модель GM-S2100 в угольно-черном оттенке — подходящий выбор для дизайнера, которого ничто не должно отвлекать от работы. Такие часы помогают создать лаконичный образ в цветах-ахроматах.

Рустам (имя изменено по просьбе героя) Граффити-художник

«Меня вдохновляет город, потому что в нем всегда что‑то происходит. И отреагировать на происходящее в виде граффити-работы не очень сложно. Также вдохновляют работы других художников. И типографика (искусство оформления печатного текста. — Прим. ред.). Непосредственно во время создания граффити на конечный результат влияет само место, где ты работаешь: текстура стены, композиция из нескольких стен. Эта живость процесса гораздо ценнее, чем предварительная подготовка».

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Мужские часы GM-2100 с ремешком в цвете стали и армированным корпусом — надежный спутник в большом городе. Ударопрочная модель впишется даже в самый активный ритм жизни.

Никита Фешен-директор, стилист

«Последнее время вдохновляют цвета и их сочетания — в них есть энергия. Смотришь и представляешь себе, какую форму мог бы иметь этот цвет, — и перед глазами сразу возникает модель одежды. Также неизменно вдохновляют люди — тем, что они все разные. Непосредственно перед созданием проекта сижу и думаю, о чем он. Из этого и рождается понимание, к каким источникам я буду обращаться. Среди них часто могут быть современные журналы: но не привычный нам глянец, а более глубокомысленные издания — например, The Gentlewoman». Часы G-Shock GM темно-серого цвета с контрастным красным циферблатом помогут придумать яркие и неочевидные комбинации цвета. А также станут акцентом в образе творческой личности.

Екатерина Архитектор

«Я занимаюсь в основном экспозиционным дизайном и музейно-выставочными пространствами. В моей работе любая идея проходит какой‑то жизненный путь — от зарождения до реализации, — и в этом пути я вижу главный смысл нашей работы. То есть архитектура, с моей точки зрения, не существует в изолированном пространстве как некий объект искусства, она формируется из контекста и множества входящих данных. Вдохновением с этой точки зрения могут служить порой совсем не очевидные вещи — от фантастических проектов в дальнем зарубежье до милых развалин родных улиц. Вдохновляет то, с какой бережностью некоторые люди относятся к наследию и одновременно варварски с ним расправляются в угоду сиюминутному комфорту. Парадокс в том, что конкретно я по большей части занимаюсь временной архитектурой, у которой срок реализации гораздо короче, так же как и срок жизни. Но больше всего меня вдохновляют вековые истории с сильной идеей и мечтой, которую удалось воплотить в реальность, несмотря на все условности и ограничения». Модель GM-S2100 не потребует замены батарейки в течение трех лет — вот показатель работы вдолгую. Версия модели с ремешком цвета хаки и корпусом стального цвета напоминает о взаимодействии природы с городскими джунглями.

Эва Певица, диджей