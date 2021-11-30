Ароматы для дома, роскошные бокалы, пестрые вазы и другие предметы для уюта в квартире.
Яркий коврик можно сделать придверным — пусть гостей встречает потусторонний персонаж.
Латунные игрушки, воссозданные из акварельных рисунков, — для тех, кто устал от классики.
Бутылка и для холодного, и для горячего сконструирована из ударостойкой нержавеющей стали и покрыта слоем, защищающим от царапин.
Мягкая тумба приятного пастельного цвета может служить прикроватным столиком.
На богемные бокалы неожиданно нанесли гравировку в виде клетки тартан.
Испанский бренд с эстетикой магазинов Muji выпускает спреи для дома солидного объема. Среди запахов: амбра и гвоздика, перец и ирис, чай, ягоды и не только.
За сборкой подробнейшего макета дома из самого новогоднего фильма можно скоротать каникулы.
Шоколадно-ореховая композиция противопоказана всем, кто пытается отказаться от сладкого. Такую правдоподобную отдушку буквально хочется съесть.
Парафиновая свеча, которая в теории может стать заменой настоящей елке в небольшой комнате.