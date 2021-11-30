Ароматы для дома, роскошные бокалы, пестрые вазы и другие предметы для уюта в квартире.

Ковер Signature Element

Яркий коврик можно сделать придверным — пусть гостей встречает потусторонний персонаж.

Цена $140
Ваза Zara Home

Подбирайте букет под цвет крапинок на вазе.

Цена 3299 р.
Набор елочных игрушек «12 месяцев»

Латунные игрушки, воссозданные из акварельных рисунков, — для тех, кто устал от классики.

Цена 4300 р. за набор
Термос Chilly's Bottles

Бутылка и для холодного, и для горячего сконструирована из ударостойкой нержавеющей стали и покрыта слоем, защищающим от царапин.

Цена 2790 р.
Зеркало Raawii

Может оказаться в детской комнате или вписаться в ироничный интерьер.

Цена 19 716 р.
Набор для супа Tokyo Design

Когда одновременно хочешь и мисо-суп, и good soup.

Цена 3900 р.
Тумба Askona

Мягкая тумба приятного пастельного цвета может служить прикроватным столиком.

Цена 16 380 р.
Бокалы для мартини Ralph Lauren Home

На богемные бокалы неожиданно нанесли гравировку в виде клетки тартан.

Цена 21 600 р.
Спрей для дома Ambientair

Испанский бренд с эстетикой магазинов Muji выпускает спреи для дома солидного объема. Среди запахов: амбра и гвоздика, перец и ирис, чай, ягоды и не только.

Цена 2190 р.
Диффузор Tom Dixon

Нарядный диффузор может сойти и за новогодний подарок.

Цена 11 963 р.
Конструктор LEGO Home Alone

За сборкой подробнейшего макета дома из самого новогоднего фильма можно скоротать каникулы.

Цена 24 999 р.
Спрей для дома Flame Moscow Catherine

Шоколадно-ореховая композиция противопоказана всем, кто пытается отказаться от сладкого. Такую правдоподобную отдушку буквально хочется съесть.

Цена 1200 р.
Свеча Zara Home

Парафиновая свеча, которая в теории может стать заменой настоящей елке в небольшой комнате.

Цена 2199 р.