Вельветовые тюбетейки, свитер с национальным узором и тренч-шапан от дизайнеров из Алма-Аты.
Как можно догадаться по названию, марку Sïsters делают две сестры — Айдана и Айгерим, родом из Казахстана.
Айдана начала свой путь дизайнера в 21 год, поступив в миланскую школу дизайна и моды Marangoni на курс Fashion Design. По окончании учебы девушка вошла в десятку лучших выпускников и получила возможность участвовать в выпускном показе. После учебы осталась работать в Европе, но из‑за карантина вернулась домой в Алма-Ату.
Для Айгерим создание одежды — новый опыт: до этого девушка работала в государственной структуре и в некоммерческих организациях. Но любовь к одежде она унаследовала от родных: прадедушка сестер был сапожником, а бабушка и тети шили себе наряды.
Для сестер их марка — не только возможность заниматься тем, к чему лежит душа, но также инструмент общения. Девушки осознали, каким большим наследием обладает их родина и насколько при этом представление об их народе искажено в мировом контексте. И решили донести близкие им ценности до аудитории.
Sïsters за 10 секунд:
Первая капсула Sïsters вышла в феврале 2021-го. Бренду меньше года, но создательницы уже сменили дизайн-концепцию. Если первые коллекции были более базовые, то сейчас Айдана и Айгерим решили транслировать культурное наследие Казахстана в одежде бренда. Так у Sïsters появились вельветовые тюбетейки, свитер с национальным узором, похожий на шапан тренч и шерстяная макси-юбка с шелковой вставкой сбоку.
Сейчас вся одежда производится на аутсорсе, но в будущем Sïsters планирует обзавестись собственным цехом. Поиск материалов, по словам создательниц, — один из самых сложных этапов. Пока изделия производятся в небольших количествах, заказывать материалы из‑за рубежа нет смысла, поэтому все ткани приходится искать в Алма-Ате, что достаточно сложно.
Всеми процессами сестры пока занимаются вдвоем — вместе придумывают дизайн, ищут материалы. Какие‑то обязанности делят: например, во время съемок Айгерим работает моделью, а Айдана фотографом. Также Айдана отвечает за инстаграм марки.
Клиентка Sïsters не имеет определенного портрета. У бренда много покупателей из‑за границы. Это и казахстанцы, которые скучают по родине, и иностранцы, которым нравится эклектичность и необычные орнаменты. Сейчас марка производит в основном женскую одежду, но с каждой коллекцией старается внедрять все больше изделий унисекс, так что среди клиентов появляются мужчины.
Из ближайших планов бренда — поиск концепт-стора для сотрудничества. Также в начале декабря у Sïsters выходит новогодняя капсула. В целом создательницы планируют выпускать коллекции два раза в год плюс небольшие капсулы, чтобы обновлять ассортимент. Одежда будет как для женщин, так и для мужчин.
Пока ведется работа над сайтом, все изделия Sïsters можно приобрести через инстаграм. Диапазон цен — от 2600 рублей за футболку с принтом до 26 000 рублей за тренч.