Вельветовые тюбетейки, свитер с национальным узором и тренч-шапан от дизайнеров из Алма-Аты.

Как можно догадаться по названию, марку Sïsters делают две сестры — Айдана и Айгерим, родом из Казахстана.

Айдана начала свой путь дизайнера в 21 год, поступив в миланскую школу дизайна и моды Marangoni на курс Fashion Design. По окончании учебы девушка вошла в десятку лучших выпускников и получила возможность участвовать в выпускном показе. После учебы осталась работать в Европе, но из‑за карантина вернулась домой в Алма-Ату.

Для Айгерим создание одежды — новый опыт: до этого девушка работала в государственной структуре и в некоммерческих организациях. Но любовь к одежде она унаследовала от родных: прадедушка сестер был сапожником, а бабушка и тети шили себе наряды.

Для сестер их марка — не только возможность заниматься тем, к чему лежит душа, но также инструмент общения. Девушки осознали, каким большим наследием обладает их родина и насколько при этом представление об их народе искажено в мировом контексте. И решили донести близкие им ценности до аудитории.