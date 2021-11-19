Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: лыжная коллекция Reserved, украинский фольклор на футболках Jul, бренд сына Уилла Смита и не только.

Reserved Après-ski

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Reserved выпустил коллекцию Après-ski, вдохновленную горнолыжным стилем. В нее вошла линейка из стеганого комбинезона, брюк и курток, свитеры и кардиганы с узором, плюшевый бомбер, а также аксессуары — вязаная балаклава, сумка из искусственного меха, сапоги с нейлоновым голенищем и стеганые варежки. Отдельного внимания заслуживает съемка, которая проходила у подножия ледника Хинтертукс в Австрии. Коллекция Après-ski доступна эксклюзивно онлайн на reserved.com.

Carol Christian Poell

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В Москве открывается бутик авангардного бренда Carol Christian Poell — первый в России и третий в мире. Кэрол Кристиан Поэль — один из самых загадочных и закрытых дизайнеров и мастер по работе с кожей. Он известен своими экспериментальными методами обработки материалов: работая с кожей, дизайнер закапывает ее в землю вместе с ржавыми гвоздями, варит, сушит, обрабатывает кислотой, щелочью и заливает цветной резиной. Помимо экспериментальных сюрреалистических вещей Carol Christian Poell выбирают за идеально сидящие на фигуре кожаные куртки и верхнюю одежду. Еще одна сильная сторона бренда — обувь, большая часть которой сшита из цельного отреза кожи: это и дерби, и высокие ботинки на молнии, и высокие кроссовки. Среди поклонников марки — Брэд Питт, Ленни Кравиц, Орландо Блум и Сил. Бутик откроется на Трубной улице по соседству с магазином «Проект 3,14». Доступ туда возможен только по предварительной записи.

Jul X Ukrainian Folks

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Украинский бренд Jul во второй раз объединился с этнографическим проектом Ukrainian Folks для создания коллекции, воспевающий фольклор. В новый дроп вошли флисовые анораки, футболки и лонгсливы с леттерингом, пушистые сумки и клетчатый кардиган. Вся одежда украшена нашивками или надписями с английскими названиями украинских народных песен: «Galya Carries Water» («Несе Галя воду»), «What A Moonlight Night» («Нiч яка мiсячна»), «Shchedryk Shchedryk» («Щедрик») и «Black Brows Brown Eyes» («Чорнії брови, карії очі»). Коллекция уже появилась на сайте Jul. Футболка обойдется в 799 грн (примерно 2200 р.), анорак — 1899 грн (5200 р.), а сумка — 1599 грн (4400 р.).

MSFTSrep в ЦУМе

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Misfits Republic — проект Джейдена и Уиллоу Смит, детей Уилла Смита. Брат с сестрой вместе занимаются музыкой, кино, а теперь и модой. MSFTSrep это универсальная унисекс-одежда с немного веб-панковыми принтами. Цены варьируются от 5805 р. за футболку до 36 850 р. за пуховик.

Estée Lauder Luxury Fragrance Collection

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Estée Lauder выпускают бутиковую коллекцию парфюмерии. В нее вошли 8 ароматов: Desert Eden с сандалом и розой, Tender Light с чаем, бергамотом и ирисом, Radiant Mirage с жасмином и пачули, Sensuous Stars со сливой и лавандой, Dream Dusk с цветами вишни и почками черной смородины, Paradise Moon с османтусом и лабданумом, Blushing Sands с ветивером и мускусом, Infinite Sky с перцем и ванилью. Каждая композиция выпущена во флаконе 40 мл (9000 р.) и 100 мл (16 тыс. р.). Желающие попробовать сразу всю коллекцию могут купить набор миниатюр по 4 мл, он обойдется в 9000 р.

Don’t Touch My Retinol+

Российский бренд эффективной косметики расширяет линейку средств с ретинолом, сывороткой с повышенным содержанием действующего вещества. В ее состав вошел инкапсулированный ретинол (0,7%), ниацинамид (5%) и молочная кислота — все эти ингредиенты эффективно борются с признаками старения кожи, разглаживают рельеф и избавляют от воспалений. Представители бренда предупреждают, что в начале использования сыворотка может вызвать шелушения на коже, однако это стандартный первичный эффект компонентов. Также марка напоминает, что во время использования новинки стоит защищать кожу от солнца средствами с SPF не менее 30. Цена 30 мл Don’t Touch My Retinol+ — 2690 р.

82Box Zima

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Самый корейский из российских бьюти-боксов (основатели бренда 82Box живут в Сеуле и давно работают с корейской косметикой) приоткрывает тайну своего зимнего дропа. В предновогоднюю коробку войдут 12 продуктов для ухода за кожей. Среди особо интересного и недоступного в России — увлажняющая маска в стике Teeheehee, очищающий щербет Juice to Cleanсe и витаминная ночная маска BRTC. Стоимость набора — 8900 р., старт продаж — 25 ноября.

Боксы ко дню рождения 22|11 cosmetics

В честь дня рождения — буквально, 22.11 — бренд выпускает набор своих лучших средств с огромной скидкой. В праздничный бокс вошли 9 позиций, среди которых универсальное масло для тела и волос, крем для глаз против отечности, сыворотка с антиоксидантами и даже питьевая вода, которую марка позиционирует как средство для красоты изнутри. Общая стоимость продуктов составляет 20 тыс. рублей, но бокс обойдется всего в 5500 рублей. Продажа наборов на сайте марки начнется в 0.00 22 ноября и продлится до 0.00 23 ноября.