Одна из самых ярких и узнаваемых уличных марок отмечает юбилей. Вспоминаем, за что мы ее любим: здоровая самоирония, сумасшедшие принты и еще несколько причин.

Чувство юмора

«Переодеть» английскую королеву или Марка Цукерберга в вещи бренда? Сделать к собственному 20-летию торт в форме груди? Пригласить на съемку танцовщицу на шесте (которая к тому же работает в отделе Lazy Oaf по обслуживанию клиентов)? Почему бы и нет: не стоит относиться к одежде слишком серьезно — гораздо интереснее воспринимать ее как возможность для экспериментов и самовыражения.

Принты (очень много принтов)

Всевозможные принты — визитная карточка Lazy Oaf. Оно неудивительно: основательница марки Джемма Шил начала интересоваться иллюстрацией, еще будучи студенткой Ноттингемского университета, а прежде, чем запустить собственный бренд, подрабатывала графическим дизайнером. Поэтому в ее коллекциях так много рисунков, большинство из которых в любимом Джеммой инфантильном стиле, — цветочки, облака, кошки, смайлики и другие «детские» изображения.

Коллаборации

Да, в 2021-м мы все немного устали от бесконечных коллабораций. Но Lazy Oaf подкупают тем, что находят для сотрудничества интересных партнеров. У бренда были совместные коллекции с маркой яркой резиновой обуви Melissa, комиксом «Peanuts», независимой маркой керамики Studio Arhoj и художницей Лаурой Каллаган. Хотя коллаборации с более привычными партнерами вроде Dr. Martens и Vans тоже имеются.

Благотворительные инициативы

В октябре Lazy Oaf запустил благотворительный проект Do Good Art Club. Вместе с дизайнерами King Owusu, Mithsuca Berry и Saucy Sez бренд выпустил капсулу из семи предметов — от тоута до флисовой жилетки. Вырученные с продажи вещей средства направятся в организацию по борьбе с бытовым насилием «Центр желаний», благотворительный фонд искусств, основанный женщинами, и в организацию «Процветай», которая делает лучше жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью садоводства.

Работа в повестке дня

Lazy Oaf следят не только за модными, но и за социальными трендами. Во-первых, бренд взял курс на сокращение производства — отказался от сотен международных магазинов-партнеров и сосредоточился на продаже вещей через собственный сайт и две лондонские офлайн-точки. При этом марка расширяет размерный ряд большинства моделей до 3XL, чтобы в магазины бренда могли приходить покупатели разной комплекции. Наконец, одежду Lazy Oaf можно назвать гендерфлюидной. Хотя каталог на сайте все еще делится на женский и мужской разделы, это распределение скорее номинально: большинство вещей могут носить оба пола.