Адвент-календари — коробочки с 12 или 24 окошками с приятными мелочами, которые принято дарить в преддверии Рождества. В этом материале мы собираем все косметические адвенты, которые можно подарить или купить себе, чтобы пополнить дорожную косметичку миниатюрами.

Sephora Collection

Что внутри: 24 средства собственной косметической линейки магазинов Sephora — от резинок для волос и салфеток для снятия макияжа до лаков для ногтей и карандашей для глаз.

Benefit

Что внутри: 12 миниатюр бестселлеров марки. Удачный набор для тех, кто давно хотел попробовать бронзер Hoola, тушь They’re Real, гель для бровей Brow Setter или затирку для пор The Porefessional.

Kiehl’s

Что внутри: 24 главных продукта марки в формате миниатюр, причем зачастую внушительного размера. Это масляные концентраты, универсальный крем для лица, увлажняющее средство для тела и не только. Календарь проиллюстрировала художница Мэрилу Фор.

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Lumene

Что внутри: 24 средства для ухода за кожей и немного декоративной косметики в мини- и полноразмерном формате. В картонных окошках спряталось много продуктов из серий Nordic-C (для сияния) и Nordic Hydra (увлажнение), а также несколько экземпляров из других линеек.

By Terry

Что внутри: 24 продукта французского бренда, которых при желании хватит на целый год макияжа. Здесь есть, к примеру, несколько оттенков помады, пара тушей, несколько несложных продуктов для ухода и даже кисти.

OPI

Что внутри: 25 лаков в розовой, синей, красной и фиолетовой гамме, а также несколько базовых цветов. Мечта лакоманьяка и человека, который может различать тонкие нюансы оттенков.

Biotherm

Что внутри: 24 средства марки всех направлений — от мицеллярной воды (причем объемом 30 мл) и различных кремов для лица и области вокруг глаз до увлажняющих средств для тела.

Babor

Что внутри: программа ухода, состоящая из 24 ампул бренда — для увлажнения, сияния, здорового цвета лица, лифтинг-эффекта и не только.

Clarins

Что внутри: 24 средства для макияжа и ухода за кожей — как в формате миниатюр, так и в полном размере. Из декоративной косметики в календаре прячутся две базы под макияж, тушь, масло, блеск и бальзам для губ, а также румяна.

Sensai

Что внутри: 12 средств из трех категорий — базовый уход за кожей лица, декоративная косметика и продукты для тела. Самый увесистый флакон — 45 мл микромусса для очищения.

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L’Occitane

Что внутри: 24 окошка с классикой бренда. Здесь найдутся миниатюры шампуней и гелей для душа, легендарное масло и столько компактных кремов для рук, что их хватит на год вперед.

Что внутри: 24 флакона из всего ассортимента бренда, в том числе миниатюра парфюмерной воды, несколько помад, новинки для ухода за кожей лица и средства для душа.