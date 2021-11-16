Адвент-календари — коробочки с 12 или 24 окошками с приятными мелочами, которые принято дарить в преддверии Рождества. В этом материале мы собираем все косметические адвенты, которые можно подарить или купить себе, чтобы пополнить дорожную косметичку миниатюрами.

Sephora Collection

Что внутри: 24 средства собственной косметической линейки магазинов Sephora — от резинок для волос и салфеток для снятия макияжа до лаков для ногтей и карандашей для глаз.

Купить 4242 р.

Benefit

Что внутри: 12 миниатюр бестселлеров марки. Удачный набор для тех, кто давно хотел попробовать бронзер Hoola, тушь They’re Real, гель для бровей Brow Setter или затирку для пор The Porefessional.

Купить 5295 р.

Kiehl’s

Что внутри: 24 главных продукта марки в формате миниатюр, причем зачастую внушительного размера. Это масляные концентраты, универсальный крем для лица, увлажняющее средство для тела и не только. Календарь проиллюстрировала художница Мэрилу Фор.

Купить за 7500 р. c 1 декабря эксклюзивно на сайте

Lumene

Что внутри: 24 средства для ухода за кожей и немного декоративной косметики в мини- и полноразмерном формате. В картонных окошках спряталось много продуктов из серий Nordic-C (для сияния) и Nordic Hydra (увлажнение), а также несколько экземпляров из других линеек.

Купить 6899 р.

By Terry

Что внутри: 24 продукта французского бренда, которых при желании хватит на целый год макияжа. Здесь есть, к примеру, несколько оттенков помады, пара тушей, несколько несложных продуктов для ухода и даже кисти.

Купить 16 562 р.

OPI

Что внутри: 25 лаков в розовой, синей, красной и фиолетовой гамме, а также несколько базовых цветов. Мечта лакоманьяка и человека, который может различать тонкие нюансы оттенков.

Купить 6851 р.

Biotherm

Что внутри: 24 средства марки всех направлений — от мицеллярной воды (причем объемом 30 мл) и различных кремов для лица и области вокруг глаз до увлажняющих средств для тела.

Купить 29 400 р.

Babor

Что внутри: программа ухода, состоящая из 24 ампул бренда — для увлажнения, сияния, здорового цвета лица, лифтинг-эффекта и не только.

Купить 7310 р.

Clarins

Что внутри: 24 средства для макияжа и ухода за кожей — как в формате миниатюр, так и в полном размере. Из декоративной косметики в календаре прячутся две базы под макияж, тушь, масло, блеск и бальзам для губ, а также румяна.

Купить 10 800 р.

Sensai

Что внутри: 12 средств из трех категорий — базовый уход за кожей лица, декоративная косметика и продукты для тела. Самый увесистый флакон — 45 мл микромусса для очищения.

Купить за 20 000 р., скоро в ЦУМе

L’Occitane

Что внутри: 24 окошка с классикой бренда. Здесь найдутся миниатюры шампуней и гелей для душа, легендарное масло и столько компактных кремов для рук, что их хватит на год вперед.

Купить 7500 р.

Что внутри: 24 флакона из всего ассортимента бренда, в том числе миниатюра парфюмерной воды, несколько помад, новинки для ухода за кожей лица и средства для душа.

Купить 12 500 р.

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